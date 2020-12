‘Yo no me morí porque no era mi día’: Paola Moreno, actriz colombiana, tras tomar medicamentos equivocados

Paola Moreno, quien ha hecho parte de producciones nacionales como ‘La esclava blanca’, ‘Diomedes: El cacique”, entre otras, vio su vida en peligro, en días pasados, tras consumir, por equivocación, un medicamento que no le correspondía.

La actriz santandereana Paola Moreno, quien ha hecho parte de producciones nacionales como ‘La esclava blanca’, ‘Diomedes: El cacique”, entre otras, vio su vida y la de su hija en peligro tras consumir, por equivocación, un medicamento que no le correspondía.

Según contó la artista, que también hizo parte de la popular película colombiana de Dago García ‘El paseo 5’, en una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, tuvo que viajar de urgencia a Bucaramanga y, en medio de los afanes que trajo el viaje, olvidó los medicamentos en su casa en Bogotá, situación que solucionó pidiendo un domicilio a una droguería de la ciudad.

Moreno, quien recientemente fue mamá, no se fijó en la caja de los medicamentos que recibió, por lo que, hasta mucho después, se dio cuenta de que no eran los correctos.

La actriz comentó que, como era costumbre, tomó las primeras pastillas en la mañana, como se lo había recetado su médico y, minutos después de la ingesta, empezó a sentir malestar y síntomas extraños que le hicieron pensar que probablemente tenía un virus, estaba intoxicada o deshidratada.

Paola empezó a tener dolores de estómago, escalofríos. náuseas, vómitos e incluso debilidad muscular, situación que le evitaba tenerse en pie, mantener el equilibrio o incluso cargar a su pequeña hija.

Sin embargo, aún y cuando se enfermó tras consumir los medicamentos, Paola seguía sin percatarse de que las pastillas que había ingerido no eran las que tomaba diariamente, por lo que siguió tomando la dosis del medicamento como de costumbre.

Paola tomó una segunda dosis, y su malestar continuó, sin embargo, fue su pequeña hija lo que hizo que tomara medidas en el asunto y se percatara de lo que estaba sucediendo. La menor no podía sostener lo que comía, inmediatamente tomaba leche del pecho de Paola, vomitaba, situación que preocupó a la actriz y decidió que era urgente llamar a la pediatra.

Sin embargo, antes de llamar a la doctora que atiende a su hija normalmente, la actriz tomó la caja de las pastillas que estaba consumiendo, y se dio cuenta de que el nombre no correspondía al medicamento que ella normalmente consume.

Los medicamentos que le llegaron a Paola por parte de la droguería eran pastillas que se le recetan a pacientes que padecen de Alzheimer o de demencia senil, según contó Paola, le explicaron que tomar seis o siete pastillas de este medicamento pudo haber sido mortal. Paola había consumido tres pues, en la segunda dosis que tomó, una pastilla de más salió de la caja, situación a la que Paola no le vio mayor problema y se la tomó.