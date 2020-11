El día que Maradona no pudo contener la risa cuando el ‘Tino’ Asprilla le contó sobre su desnudo

Asprilla y Maradona en De Zurda

Faustino Asprilla fue uno de los futbolistas que le hizo pasar un recordado momento amargos a Diego Armando Maradona . En 1993, se puso el traje de protagonista en la goleada por 5-0 que le propinó la ‘tricolor’ a la ‘albiceleste’, con el ‘pelusa’ aplaudiendo en la tribuna del Monumental, luego de la polémica declaración, en la previa del juego, en la que dijo que la historia nunca iba a cambiar, “Argentina arriba y Colombia abajo”. Los años dejaron a un lado la rivalidad, fortalecieron su amistad y con el tiempo compartieron situaciones divertidas, como la que se presentó en 2014 en De Zurda.

Los dos históricos del fútbol sudamericano hablaron en el programa televisivo y el ‘barrilete cósmico’ motivó al ‘Tino’ a contar su experiencia como modelo de una revista de contenido para adultos: SoHo.

“Hubo una votación en la que ganó la iniciativa de ver a un hombre desnudo, normalmente las protagonistas son las mujeres. Resulta que yo lideré la encuesta. Me llamaron, me convencieron, fui a las fotos y terminé empeloto”, relató Asprilla mientras Maradona se burlaba y le respondió: “ya lloraba de risa, de antemano, porque me dicen que la encuesta fue por la medida”, apuntó.

Faustino Asprilla en la revista SoHo

Después, la complicidad entre ambos, y su respeto, quedó de manifiesto cuando el ‘pelusa’ le dedicó unas palabras al ariete ‘cafetero’ para despedirlo. “Me gusta verlo así, alegre, tan auténtico, porque siempre se habla de lo malo y es muy difícil que te cruces a un jugador y te hable mal del ‘Tino’. Eso no lo paga nadie”, señaló Maradona.

Asprilla fue uno de los referentes colombianos que se sumó a los mensajes en homenaje al astro del deporte rey, tras su muerte, el pasado 25 de noviembre, y compartió unas emotivas palabras para el diez, que acompañaron una foto de los dos.

“No es la despedida lo que duele, lo que duele son los recuerdos que deja esa persona en nuestro corazón, y que nos hace pensar que no volveremos a ser igual de felices. No es así, la vida me ha enseñado que para pasar al siguiente nivel debemos pagar un peaje, muchas veces esa estación duele demasiado y nos hace pensar que la vida se acabó, pero no, y, cuando encuentres esa nueva razón para sonreír, me darás la razón, como yo se la llevo dando a la vida. Buen viaje, Diego” , escribió en la publicación en Instagram.

En Twitter también lo recordó:

Faustino Asprilla / Twitter

Aquí está el video con la entrevista completa:

Le puede interesar:

Las divertidas anécdotas de Óscar Córdoba con Diego Maradona en su paso por Boca Juniors y tras el 5-0

“Parecía un niño en un parque de diversiones”: diseñador colombiano recuerda cuando Maradona estuvo 4 horas en su estudio y se midió toda la tienda