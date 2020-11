Las divertidas anécdotas de Óscar Córdoba con Diego Maradona en su paso por Boca Juniors y tras el 5-0

Óscar Córdoba en Boca Juniors.

La partida de Diego Armando Maradona abrió el libro de anécdotas de los jugadores que tuvieron la oportunidad de compartir con él dentro del rectángulo verde. En esa lista de privilegiados, está el histórico portero colombiano Óscar Córdoba, quien retrató algunos de los momentos junto al ‘barrilete cósmico’ en Boca Juniors.

El astro argentino lo recibió a su arribo al equipo ‘azul y oro’, en 1997, incluso fue el encargado de presentarlo ante los medios de comunicación como nuevo refuerzo. El vallecaucano recordó, en diálogo con ESPN Nexo, que llegó a la rueda de prensa con unas botas texanas y un gabán que lo hacían lucir más grande de lo que era. Maradona lo vio y le dijo a Rodolfo Arruabarrena: Nos salvamos. Luego, cuando el colombiano se quitó la ropa y se montó a la báscula, cambió de parecer: Nos jodimos, expresó.

Córdoba contó algunos de los detalles de los entrenamientos con el ‘pelusa’, en entrevista en Blu Radio. El diez no perdía la oportunidad de tomar revancha por la paliza que le dio la ‘tricolor’, en 1993, a la ‘albiceleste’, por 5-0, en el Monumental, y en la que estuvo ausente. “Si yo hubiera jugado contra ustedes en ese partido, el resultado habría sido diferente”, le advertía y lo retaba a desafíos de tiros libres en los que el guardameta se jugaba la vida, y el honor .

Tampoco se escapó de los regaños de la leyenda del fútbol. Boca Juniors enfrentó a Colo Colo y el ‘cafetero’ tuvo que atajar con una férula en la rodilla por una lesión. “En una jugada me patean un tiro libre, el balón que venía hacía mí era fácil de controlar y, cuando me fui a agachar, la férula me impidió agarrar la pelota y se me fue entre las piernas. Cuando me voy subiendo al avión, Maradona estaba en la primera fila y les dice a los compañeros: muchachos, muy bien por el partido, pero si hubiéramos traído arquero ganábamos”, le contó a sus compañeros de ESPN Radio Colombia.

Maradona era un líder que los alentaba antes de salir a la cancha, pero no perdía oportunidad de gastarle bromas al guardameta. “De vez en cuando me molestaba, me decía que los arqueros éramos unos ‘Carlitos’, que en Argentina es un arquero que no tenía manos, un muñeco sin manos. Él se refería a nosotros como tal” , relató en Noticias Caracol.

Córdoba se refirió al ‘barrilete cósmico’ como uno de los más grandes y habló de su huella en la sociedad. “Lo más lindo de uno como ser humano es dejar algo que la gente pueda disfrutar. Diego dejó algo muy grande; campeón del mundo, campeón con Boca, el cariño de la gente de Nápoles, lo que significa para la sociedad argentina, más allá de los comentarios negativos. Dejó un legado con el que el argentino se siente identificado y es feliz”, expresó Córdoba en ESPN F.C. Colombia.

