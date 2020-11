Fotos: Amaranta Hank mostró cómo le quedaron sus senos después de la cirugía

(@amarantahank)

La periodista y exactriz de cine para adultos Amaranta Hank mostró en su cuenta de Instagram cómo le quedó su pecho después de someterse a una reducción. La colombiana tomó la decisión de quitarse unas tallas, según ella, por el dolor de espalda que las prótesis le estaba causando. Hank pasó de talla 40 a 34b.

A través de sus historias de Instagram dijo que gracias a la reducción de sus senos había mejorado su postura y que ahora se puede parar más derecha sin tanto esfuerzo ahora.

Así eran el pecho de la periodista antes de su cirugía. Instagram @amaranta.hank





Así quedaron sus pechos después del procedimiento. Instagram @amaranta.hank

Amaranta le contó hace unos días al programa Lo Sé Todo, del Canal 1, que tenía pensada esa cirugía desde hace dos años, hasta que por fin se decidió. En sus historias de Instagram dijo que tiene claro que extrañará el tamaño que tenía porque “era un punto muy sensual de mi cuerpo, pero tendré que acostumbrarme”, confesó.

Su decisión también habría estado motivada porque no podía practicar de manera adecuada deportes como escalar o artes marciales.

Hace unas semanas, la exactriz compartió a través de Instagram cómo tuvo que lidiar con un hombre que estaba maltratando a su pareja. Hank demostró que es una mujer de armas tomar, tras enfrentarse a un hombre que estaba agrediendo a una mujer en un parque público.

Pues bien, en un auténtico acto de sororidad, la también escritora y estudiante de psicología, contó en sus historias de Instagram que al presenciar la agresión, decidió ir a donde estaba la pareja, abordar al hombre maltratador y cabecearlo para que se detuviera.

“Si está por ahí viéndome, es un imbécil, estaba agrediendo a la novia, yo me metí, le di un cabezazo y bueno, básicamente me había quedado un chichón en la cabeza que yo creo que ya se está borrando. Y me quedó un chichón en la cabeza por golpear al imbécil ese, y si lo vuelvo a ver también lo voy a volver a golpear”, le dijo la mujer al programa Lo Sé Todo.