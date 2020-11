Aparición de Andrea Valdiri hizo cerrar un almacén en el Atlántico

Foto: Alcaldía de Soledad y andreavaldirisos en IG.

Andrea Valdiri, bailarina y cantante barranquillera, fue protagonista de una polémica decisión de la alcaldía de Soledad, en el departamento del Atlántico. La influencer fue invitada como personalidad a un evento en el almacen Amazon Center, en el Centro Comercial Carnaval, que, según las autoridades, no contó con medidas de bioseguridad.

Según el comunicado de la administración local, desde el pasado domingo se cerraron las instalaciones del almacén, ubicado en el centro comercial más importante del municipio, por el incumplimiento de los decretos “que prohíben la organización de eventos masivos donde se presente aglomeración de personas y obliga al cumplimiento de las medidas de bioseguridad”, explicó la autoridad.

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Gobierno, Rosmell Hernández, el fin de semana pasado se presentó la afamada bailarina en el lugar, lo que generó que “una cantidad indeterminada de seguidores” acudieran a la puerta del recinto, que estaba cerrado; por esto, se registró una gran aglomeración y se violaron todas medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.

La autoridad municipal decidió, entonces, cerrar el establecimiento por 10 días hábiles, comenzando el mismo 22 de noviembre. De esta manera, el local Amazon Center volverá a abrir sus puertas el próximo 4 de diciembre.

“Los propietarios del local deben acudir a la secretaría municipal de Talento Humano a registrar los protocolos de bioseguridad”, finalizó Alberto Gutiérrez, inspector primero de Soledad.

Según medios municipales, la también empresaria no habría llevado tapabocas. Su agrupación, que se presentó junto a ella, tampoco se protegió con las medidas reglamentarias para evitar el COVID-19, lo que causó revuelo en redes sociales.

No entiendo porque no dicen el nombre.. fue Andrea Valdiri esa influenciadora @LaRedCaracol pic.twitter.com/Jj70UYdxYS — EDIG DIAZ (@EDIGDIAZ) November 23, 2020

En el video, difundido por redes sociales, se evidencia que Valdiri no guarda el distanciamiento social con sus admiradores. En las imágenes se presenta el saludo de la influenciadora a los mismos, la cual no lleva tapabocas en ese momento. Por otro lado, pocos de los asistentes al evento no llevaron protección reglamentaria, por lo cual la Alcaldía de Soledad consideró que esto propicia un foco de contagio sancionable.

Posterior a esto, el Centro Comercial Carnaval se pronunció acerca del incidente, el cual lamentó, y aseguró que la afluencia de personas excedió las expectativas previstas para controlar y cumplir los protocolos de sanidad. En el comunicado, el centro comercial confirmó que el evento fue “promocionado por la influencer Andrea Valdiri, quien despierta pasiones entre sus seguidores”.

“La administración evalúa los hechos ocurridos para tomar las medidas correctivas, para que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir. Reiteramos nuestro compromiso en seguir siendo garantes del cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad”, finalizó.





