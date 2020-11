Hugo Acero hace un balance total sobre la seguridad en Bogotá: dice que, a pesar de “hechos lamentables”, ha mejorado

Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Sec. Seguridad

A inicios del mes de noviembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su secretario de Seguridad, Hugo Acero, coincidieron en que las cifras de delincuencia han disminuido en la capital del país, excepto por el hurto a bicicletas y los homicidios , que son temas problemáticos para la actual administración.

“Son dos problemas reales que estamos confrontando. El homicidio ha subido, pero queremos cerrar el año bajando esta cifra. Creemos que lo podemos hacer, pero, desafortunadamente, el hurto a bicicletas cerrará el año con un incremento”, comentó la mandataria de la ciudad, asegurando que Bogotá no está en una crisis de seguridad.

La aclaración la hizo teniendo en cuenta que, en las más recientes semanas, después del asesinato de Oswaldo Muñoz en un articulado de TransMilenio, los bogotanos han reportado que se sienten más inseguros porque diariamente, en redes sociales y medios de comunicación, se ven videos denunciando hurtos violentos en la ciudad.

En una entrevista con el diario El Espectador, el secretario de Seguridad explicó cuáles son las principales preocupaciones de la ciudad en su cartera y cómo están trabajando para reducir, no solo la percepción de inseguridad, sino el hurto de bicicletas y los robos masivos en el transporte público.

Hugo Acero, le aseguró al diario que, durante la pandemia, han “encontrado algunos jóvenes en tema de hurto a bicicletas y no encontramos grandes estructuras sino pequeñas pandillas que roban para vender y conseguir para el consumo”, agregó que sí hay estructuras de microtráfico y que, desde el Distrito se han generado más de 10 mil empleos para que estos jóvenes tengan ingresos sin recurrir a la delincuencia.

Sobre el hurto de bicicletas, el funcionario informó que la presencia de agentes de la Policía Nacional en las ciclorrutas se ha fortalecido, pasando de 315 uniformados a 520. Acero señaló que están llevando a cabo una iniciativa de frentes locales de seguridad “a lo largo de las ciclorrutas, en articulación con sector comercial, tiendas y vecinos, repartiendo información con medidas de seguridad, haciendo recomendaciones y creando cercanía con los tenderos”.

El secretario de Seguridad comentó que, aunque los grupos de ciclistas de la ciudad son bastantes críticos con su gestión, les aportan toda la información que necesitan para mejorar la seguridad en la ciudad y, especialmente, con las problemáticas que aquejan a quienes a diario utilizan la bicicleta para movilizarse en la capital.

Acero destacó que han realizado un arduo trabajo para desmantelar grupos que se dedican al hurto de bicicletas para venderlas en el mercado negro, aseguró que, en menos de una semana, lograron desarticular cinco de estos grupos delincuenciales. “Por primera vez un fiscal fue destinado para hurto de bicicletas. Hay especializados para carros, motos, homicidios celulares, pero bicicletas no tenía una asignación. Eso nos permite hacer una investigación criminal más amplia”, señaló el funcionario.

La preocupación de las autoridades, según comentó Hugo Acero a El Espectador, es que estos delincuentes no solo están robando a los usuarios en las calles de la ciudad, sino que ya han detenido a varios que ingresan a la fuerza a los lugares donde venden estos vehículos y los dejan vacíos. “Estamos tras la pista de esas estructuras criminales. Nos la ponen a veces fácil porque distribuyen la bici y en algún lado nos entregan información” , aseguró.

El robo a bicicletas, según información de la Alcaldía, se disparó un 35,8% con respecto a 2019, cuando se presentaron 6.589 hurtos. Este año la cifra va en 8.951, con 2.362 registros nuevos. En octubre, el diario británico The Guardian se refirió a Bogotá como “la capital mundial de la muerte”, por su altas tasas de robo a bicicletas. Acero rechazó este titular diciendo que era injusto. “Yo creo que mezclan cifras y no hacen un uso adecuado de ellas”, aseveró.

Según la información compartida por el secretario Hugo Acero al medio colombiano, las zonas en las que más se encuentran locales que venden bicicletas robadas son “Suba, Kennedy, Chapinero, Bosa y en el 20 de julio. Hemos visto que hoy se ha reducido el hurto a bicicleta en Chapinero, Teusaquillo y Mártires. Sin embargo, el delito se nos ha trasladado a localidades del suroccidente de la ciudad como Bosa, Kennedy, Fontibón y una parte de Engativá y Suba”.

El secretario recordó que existe una plataforma de la Alcaldía, “similar a Mercado Libre” en la que publican las fotos de las bicicletas que las autoridades van recuperando de manos de los ladrones. En esa página, quienes hayan sido víctimas de la delincuencia podrían contar con suerte para recuperar sus vehículos.

“Tengo que reconocer que sí hay hechos lamentables, como los asesinatos en vía pública, en transporte público por hurtos. No puedo desconocer eso. Pero tenemos que tener en cuenta que antes el promedio diario de robos era de 346, este año es de 216, que sigue siendo mucho, pero es una reducción importante”, dijo Acero al medio.

Sobre los hurtos en TransMilenio que preocupan a los ciudadanos, el funcionario afirmó que en los articulados se ha focalizado el hurto de celulares y que hay estaciones que, efectivamente, no cuentan con la seguridad necesaria.

“Hemos reforzado la Policía encubierta que viaja en los articulados. Además, en febrero logramos poner 50 policías motorizados que se mueven a lo largo de las troncales donde transitan los vehículos y en moto llegan a hacer requisas, revisan y cuidan”, señaló Acero.

El funcionario también se refirió a los recientes casos de homicidios que han desconcertado a las autoridades y ciudadanos, como el del hombre que asesinó a su madre y la mujer que apareció muerta en San Cristóbal, ambos con resultados de captura de los responsables. “De los otros casos que han sido encontrados en bolsas no tenemos aún paradero de los responsables. Lo que sí hemos identificado es que no todos tiene relación con organizaciones criminales y que, por tanto, no hay relación de unos con otros casos”.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reveló que los homicidios en la ciudad aumentaron este año, pasando de 823 a 835 con respecto a 2019. La tasa de crecimiento fue del 1.5%. Puntualmente, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, especificó que, en octubre, también crecieron las cifras, ya que el año pasado se registraron 80 homicidios en octubre y este año fueron 82.

