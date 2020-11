Contundente rechazo de Florence Thomas a la opinión de Alejandro Ordóñez sobre el aborto

Florence Thomas ha sido reconocida en el país por ser una de las mujeres más influyente en la lucha del feminismo en Colombia. La activista entró al debate del aborto que se volvió a discutir por cuenta de una nueva demanda que llegó a la Corte Constitucional y que plantea la eliminación del delito del aborto en el país.

El tema provocó que el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, publicara una columna de opinión el El Tiempo en la que asegura que “ en los tribunales, un pequeño grupo de personas seguirá decidiendo sobre la vida y la muerte de millones de bebés.

Lea: Lo que se sabe de la vida en Alemania del exnarco Carlos Lehder, socio de Pablo Escobar

El exprocurador además dijo que ni las decisiones judiciales ni los plebiscitos que puedan llegar a hacerse podrán quitarle la vida “al no nacido”. En el texto, incluso, cita la siguiente frase del filósofo y ensayista español Julián Marías: “Lo más grave del siglo XX es la aceptación social del aborto”.

La opinión de Ordóñez provocó que Florence Thomas escribiera en su cuenta de Twitter: “No hay derecho.... No no hay derecho de publicar el artículo de Alejandro Ordoñez en El Tiempo hoy. Difícil leerlo hasta el final. Pero lo que no sabe el es que las mujeres no nos asustamos con semejantes argumentos. Nada detendrá nuestra marcha adelante” .

El 4 de febrero de este año, Thomas escribió también una columna de opinión para El Tiempo en la que recordó que es una vieja militante de la legalización del aborto, “y creo que ha llegado el momento de asistir hoy a la despenalización total y de sacar el aborto del Código Penal, como lo están haciendo varios países hoy día”.

Allí explica la importancia para una sociedad de despenalizar el aborto: “Despenalizar va más allá, puesto que es dejar de concebirlo como un delito (Código Penal). Con la despenalización ya no hay cárcel, sino derecho. Se vuelve un asunto de salud pública como cualquier otro evento de salud. La interrupción voluntaria del embarazo se vuelve un derecho absoluto”.

Polémica columna de Ordóñez sobre el aborto

Acerca de la labor de revisar la demanda de Justa Causa que tienen los magistrados de la Corte Constitucional, Alejandro Ordóñez cita la Ley Positiva de Santo Tomás de Aquino, “de defender a los débiles sobre los poderosos”. Según él, al despenalizar totalmente la irrupción voluntaria del embarazo, que desde 2006 es permitida en tres causales, se estaría yendo en contra de lo planteado siglos atrás por el teólogo.

Lea: Unión Interparlamentaria acepta estudiar el caso de Álvaro Uribe luego de que denunciara irregularidades

“En este extraño mundo de hoy, el de la cultura de la muerte, la fe está en la mira y quienes la profesamos tenemos la culpa de todo, según los francotiradores”, escribió Ordóñez.

Sobre el aborto, el exprocurador manifestó que no se trata sino de una fórmula para combatir la pobreza por parte de quienes, según él, manifiestan que "el embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina”.

“Es una contradicción macabra que se resume en decir que el aborto reivindica, sobre todo, los derechos de las familias de menos recursos económicos. Algunas agencias internacionales ya lo insinúan en voz alta: “El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina”, es decir, abortar a los hijos de los más necesitados es su fórmula para combatir la pobreza. Olvidan que cuando hablan de “pobres” se refieren a seres humanos”, comentó.