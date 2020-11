Seguidores sospechan que Maluma tiene novia. Foto del artista junto a su posible amor conmociona las redes sociales

Natalia Barulich con Maluma (Foto: Twitter@peru21noticias)

No paran los rumores sobre la vida amorosa del cantante colombiano Maluma y su presunta relación con Susana Gómez. Ahora, los seguidores del reguetonero especulan sobre la relación de ambos por una foto en la que se ve al artista acompañado de Gómez en la boda de la artista Tatiana Ospina.

Tatiana publicó la foto en sus historias de Instagram y tan pronto estuvo ‘al aire’, los ‘malumaticos’ explotaron las redes con dudas, rumores e incógnitas que aseguraban que el cantante tenía una relación amorosa con la arquitecta Susana.

En los comentarios de las fotos de Maluma se leen comentarios relacionados a su presunta relación con la mujer. Unos aseguran que se ve bien con pareja y otros dicen que se ve mejor solo. Juzguen por ustedes mismos.

Maluma asistió al matrimonio de Tatiana Ospina junto a su presunta novia Susana Gómez. Foto: historias Instagram Tatiana Gómez.

Mientras lee la nota quizá se esté preguntando quién es Susana Gómez, la mujer que le robó el corazón al intérprete de Hawai , pues bien, en agosto pasado una página de chismes se encargó de recolectar información y dio a conocer la identidad de Susana Gómez, además de unas imágenes de sus cuentas privadas de Instagram.

Desde hace varios meses se ha rumorado sobre el nuevo romance del cantante colombiano Maluma con Susana Gómez, quien también comparte nacionalidad con el artista. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir su relación, lo cierto es que se les ha visto en varias ocasiones juntos.

Susana no es una supermodelo reconocida como las que los seguidores del artista están acostumbrados a ver acompañando al cantante paisa, pero tal parece que fue la mujer que le robó el corazón, dejando en el pasado a Natalia Barulich, su ex.

De Susana se conoce que es amiga de Maluma desde hace varios años, es una arquitecta y nada tiene que ver con el mundo del espectáculo. Además, se sabe que se divorció recientemente. Los portales de chismes dicen que es tanto el amor que pasaron la cuarentena juntos.

La última imagen de la pareja fue tomada por paparazzis y se puede ver a Maluma junto a Susana Gómez. caminando por Beverly Hills, Los Ángeles, California. Iban abrazados y el artista llevó su celular para retratar selfies mientras tomaban el desayuno en un bar. Ambos lucieron un buzo batik con la inscripción Hawái, la última canción que lanzó el músico.

A pesar de que las imágenes juntos serían la confirmación del romance, el autor de ‘Cuatro Babys’ ha negado tener una relación sentimental con Susana Gómez en varias ocasiones. Incluso, días antes del lanzamiento de su más reciente disco, “Papi Juancho”, Maluma dijo que no estaba en una relación, luego de que varios periodistas le preguntaran por Susana.

Maluma insistió en que está completamente enfocado en su carrera musical.

“No tengo novia nueva, papi Juancho no se enamora ni a bala, es más la que se enamore de mí yo le diría ‘bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío'; estamos puestos en la carrera”, aseguró el cantante paisa.

Luego de esto, un seguidor del cantante dijo que Papi Juancho' no se enamora, pero Juan Luis si (nombre real del cantante de música urbana); a lo que Maluma contestó que son la misma persona.

Lo que ha hecho dudar a sus fanáticos de la relación es que luego de estas declaraciones, Maluma dejó ver a Susana en algunas historias de Instagram, cuando visitaba la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

‘La novela Nyemar-Maluma y Barulich’

Cabe recordar el escándalo entre Neymar, Natalia Barulich y Maluma que hace unos meses estuvo en boca de todo mundo. La controversia comenzó cuando Neymar Jr. y otros jugadores del equipo francés celebraron su triunfo ante el RB Leipzig, en las semifinales de la Champions League, cantando la canción Hawái, tema que por varias semanas se aseguró, fue compuesta por el recuerdo que Maluma aún guarda de Natalia Barulich.

La foto que confirma el noviazgo entre Neymar y Natalia Barulich, ex pareja de Maluma

El video de los futbolistas se viralizó rápidamente y los fanáticos del cantante lo tomaron como una provocación a Maluma, quien además desapareció de las redes sociales, por lo que las reacciones a su alrededor se incrementaron.

Después de varios días en el centro de la polémica, Maluma, según recogió Infobae en su momento, reapareció en su Instagram para aclarar los rumores y memes.

“Esta canción (Hawái) la escribimos en combo... me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... Terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspiré en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó el cantante de 26 años.