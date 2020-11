Reportan desaparecida artista trans en Medellín

Dany Castaño Quintero, conocida como La Danny, es uno de los pesonajes más populares del parque de Bolívar, en el centro de Medellín

Combina su actividad laboral como recicladora, cigarrera y vendedora de dulces (para lo cual viste de hada, Blanca Nieves o novia), con su labor como artista y cantante, haciendo performances e instalaciones en el parque de Bolivar, frente a la catedral Metropolitana de la capital antioqueña.

Allí, su público espera cada domingo a que La Danny llegue con sus muñecos (la gran mayoría sin piernas ni brazos) y un maniquí de casi dos metros con rostro estilo Kent; una guitarra sin cuerdas, una padereta, vestidos coloridos, osos de peluche que han tenido mejores días, zapatos viejos, un sinúmero de objetos de todo tipo y una bacinica, con la cual, antes de comenzar, recolecta las donaciones voluntarias de los asistentes.

Religiosa como buena paisa, se santigua antes de comenzar su espectáculo, agradece al Espíritu Santo (al que considera su “mayor patrocinador”).

“Hola, como están, el show de Danny, que hago yo, va a empezar. Obra de teatro de Danny, más conocida como la gamina, porque una tiene que tener su personalidad”, anuncia la artista, según una crónica escrita por Orlando Arroyave.

Eventualmente, asegura que quiere ser actriz de telenovelas, cantante famosa o concejala de Medellín, hacerse un cambio extremo o conseguir mucho dinero para ayudar a los pobres. En Navidad, dicen, dona casi todo lo que recibe para los niños en situación de calle del centro de la ciudad.

A comienzos de este siglo, La Danny trasladó, brevemente, su espectáculo del parque de Bolívar, donde, en esa época, aparecía disfrazada de Mujer Maravilla, a un icónico bar llamado Vinacure.

Bautizó su presentación como “Las cosas de Dios”, y entre chiste y chanza le contaba a quien quisiera escucharla las veces que fue maltratada por la Policía, cuando el sacerdote de la Metropolitana trató de sacarla del atrio de la iglesia (sin éxito), el tiro que le pegaron en la cara, todas las ocasiones en que terminó en un calabozo y hasta las dos veces que estuvo secuestrada, según ella, porque pensaban que era rica.

“Yo triunfé mucho en Medellín, gané mucha plata, pero, lamentablemente, mi ignoranacia, mi humildad, hizo que todos me estafaran, porque me estafaron mucho y toda la vida he sufrido demasiado”, aseguró Danny en un Facebook Live

A finales de agosto realizó una presentación virtual de sus obras, desde las calles de Medellín, en la red social de teatro Barra del silencio, donde actuó, cantó y presentó varios personajes, muchos de ellos, sostuvo, basados en su propia vida.

“Me tocó, a pesar de ser artista, trabajar en hoteles haciendo aseo, yo siempre lo he dicho, soy una sirvienta y una artista de teatro, nunca me creo más que nadie, he sufrido tantas humillaciones de la gente, que todas me las aguanto, porque las palabras se las lleva el viento”, afirmó.

Confirmó que la sacaron de su casa siendo un adolescente, que, víctima de la homofobia, fue atacada con gasolina, que trataron de quemarla viva y que uno de sus hermanos, aseguró, trató de matarla con un machete . “Eso fue muy duro, pero, hoy por hoy, es mi mejor amigo, el ser humano más maravilloso, el que siempre pregunta por mí, se preocupa por cómo estoy, lo adoro y olvidé todo el pasado”.

Fue su hermano, Sergio Castaño, quien denunció su desaparición, aseguró que la última vez que tuvo contacto con ella fue el jueves pasado, que desde entonces no se sabe nada de la artista y que ya se activaron todas las rutas de búsqueda con el fin de encontrarla con vida.

“Ya fuimos a medicina legal y, afortunadamente, no está. Estamos revisando la red hospitalaria y en las terminales de transporte, pues nos habían dicho que la habían visto en la Terminal del Norte”, reseñó el diario El Colombiano.

De acuerdo con el medio, el equipo Estamos Listas y el colectivo Red Popular Trans ya reportaron la desaparición de Dany ante el Plan de Búsqueda Urgente de la Fiscalía, el Gaula, la Secretaría de Derechos Humanos.

“Nos sumamos al clamor por la búsqueda de La Danny, quien es para nosotros una de las artistas y activistas que simbolizan mejor la lucha y la resistencia”, expresó el Museo de Antioquia en su cuenta oficial de Facebook.