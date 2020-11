Millonarios, Medellín y otros eliminados del fútbol colombiano compiten por un cupo a la Sudamericana

Once Caldas (en la imagen), Águilas Doradas, Millonarios, Envigado, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Alianza Petrolera, Deportivo Pereira, Jaguares de Córdoba, Patriotas y Boyacá Chicó son los equipos que competirán por un cupo a la Copa Sudamericana Photo: VizzorImage / John Jairo Bonilla / Cont

La fiesta de los playoffs de la liga colombiana tiene ocho invitados, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Junior, América de Cali y La Equidad, que lucharán por el título. Los equipos que no alcanzaron a meterse en la fase definitiva, disputarán una liguilla de eliminados con el objetivo de tener la posibilidad de alcanzar un cupo en la Copa Sudamericana del próximo año.

En principio están considerados 12 conjuntos, con Cúcuta Deportivo dentro de la lista, pero este último no podrá participar hasta que solucione sus líos judiciales, ante el proceso de liquidación en el que entró. Los que no tienen problemas son Águilas Doradas, Millonarios, Once Caldas, Envigado, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Alianza Petrolera, Deportivo Pereira, Jaguares de Córdoba, Patriotas y Boyacá Chicó.

La Dimayor estableció un sistema de juego, el pasado mes de septiembre, que cuenta con cuatro etapas. En la primera, los equipos serán distribuidos en tres grupos y se disputarán tres fechas; los equipos de cada cuadrangular que quedaron mejor ubicados en la tabla de posiciones del todos contra todos gozarán del beneficio de ser locales en dos juegos.

Avanzarán a la semifinal los conjuntos que terminen en la primera plaza de cada grupo y el segundo con mayor puntaje. Los dos cruces serán a partido único, con el equipo que haya sumado más puntos hasta el momento, oficiando de local. El criterio se mantendrá para la final.

El ganador se medirá en un repechaje con el club al que le corresponda el cuarto cupo de Colombia para la Sudamericana de 2021 y definirán al acreedor de esa plaza en el certamen continental.

El sorteo, tanto de los cruces de los cuartos de final del campeonato doméstico, como la conformación de los grupos de la liguilla, será este lunes, a las siete y media de la noche, y contará con la transmisión del canal Win Sports +.

Durante la semana también se disputarán los compromisos de los octavos de final de la Copa BetPlay, con partidos interesantes como el que protagonizarán Alianza Petrolera y Millonarios, Deportivo Pereira e Independiente Medellín y, el plato fuerte de la ronda de 16 equipos, Independiente Santa Fe frente al América de Cali, el próximo miércoles, en El Campín.

