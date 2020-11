Silvia Prietov, la artista colombiana que llegó a las grandes ligas de la animación con Marvel, Nickelodeon y ahora Cartoon Network

Silvia Prietov en una artista visual colombiana que, con su equipo, logró convertir a su productora, Lucy Animation Studio, en una de las líderes de animación de Colombia.

Ver de cerca la forma en la que Disney animaba sus dibujos clásicos generó una fascinación inexplicable en Silvia Prietov que, gracias a eso, decidió dedicar el resto de sus días a contar historias por medio del diseño, los colores, las líneas y el movimiento en segunda dimensión.

Prietov, artista visual bogotana, quien ha pasado su vida manifestándose por medio de sus dibujos animados, ahora, con varios reconocimientos y experiencia encima, busca retribuirle a Colombia lo que aprendió, y quiere aportar en la enseñanza de mentes creativas del país para que decidan lanzarse a un mundo tan complejo como el de la animación.

“El arte es la única cosa que nos levanta y nos mueve en los peores momentos de nuestras vidas”, le explicó la artista a Infobae, quien, en septiembre, de la mano de su equipo, Lucy Animation Studio, se ganó el reconocimiento ‘Girl Power 4: Pitch me the Future’ de Cartoon Network, por su proyecto ‘Astro Packers’ que, entre 300 propuestas provenientes de toda Latinoamérica, logró quedarse con el primer puesto y con una ayuda económica para generar el piloto de la serie que estaría listo para septiembre u octubre de 2021.

Luisa Velásquez y Felipe Rodríguez, quienes fueron los creadores que estuvieron frente al cañón con Silvia, ayudaron a hacer realidad la historia cómica de un multiuniverso recóndito que puso el nombre de Lucy Animation Studio entre una de las compañías líderes de animación en Colombia.

La lucha no ha sido fácil, dedicarse al arte y ser mujer ha sido una mezcla que implicó un esfuerzo doble en la carrera de Silvia. “Alguna vez me dijeron que nunca iba a llegar a ser directora, y solo por el hecho de ser mujer. He visto como hombres ganan el doble de dinero sobre las mujeres aún y cuando están en las mismas condiciones y comparten las mismas capacidades”, relató la directora de Lucy Animation Studio que también busca apostarle a la igualdad de género en la profesión.

Al salir del colegio, Silvia, en su pasión infinita por esta forma de hacer arte, buscó, sin éxito, una universidad en la que pudiera explorar los conocimientos que ella quería adquirir para meterse de lleno en su sueño.

"Estaba un poco perdida porque ninguna universidad en Colombia, por lo menos en la época en la que yo estaba buscando, tenían ese enfoque clásico que yo quería, sin embargo entré a estudiar artes visuales en la Universidad Javeriana, y empecé a direccionarme. Luego hice mi maestría en la Universidad Nacional, también en Artes Visuales”, contó Silvia, quién además de dedicarse a la docencia, logró ganarse una beca en la Vancouver Film School (la Escuela de Cine de Vancouver), “fui tan de buenas que me gané la beca completa, y me fui”, agregó.

Silvia, y su equipo de Lucy Animation Studio, trabajaron con Marvel para animar Man-Thing.

En su estadía en Canadá, logró complementar lo que había aprendido en Colombia, aunque las enseñanzas fueron totalmente diferentes, ambas fueron útiles en su crecimiento como profesional. “Mi pensum en Colombia era totalmente experimental, incluso tenía materias que llevaban por nombre la palabra experimental”, comentó Silvia que resaltó la forma de enseñanza en ambos países y como en Colombia se estaba apenas empezando a descifrar el funcionamiento de la disciplina en comparación a la manera tan avanzada que se vivía en el país norteamericano.

Por su amor a la enseñanza, su infinita confianza en el talento nacional, y con el sueño de empezar su propia productora, Silvia regresó a Colombia luego de graduarse con honores de la Escuela de Cine de Vancouver en 2016, y creó Lucy Animation Studio, que lleva ese nombre en honor a Lucy, una gatita que llegó a su vida de manera inesperada: “si no la adoptaba yo, no la adoptaba nadie, es negra, eso para muchas personas es de mala suerte, además, le falta una de sus patas. Puede sonar ridículo, pero es un ser muy especial para mí y me ha enseñado muchas cosas para mi vida”, señaló.

Lucy Animation Studio, al igual que Lucy, su gata, le han traído a Silvia solo cosas positivas. Esa mala suerte que se le augura al pelaje de su compañera de vida no ha encontrado lugar, ha sido todo lo contrario.

Con su equipo, ha logrado trabajar para animaciones de TED e incluso con los estudios de Marvel, de donde los llamaron directamente para colaborar con ellos, según explicó Silvia. “Es una historia muy bonita. Nos contactaron para trabajar en Man-The thing. Tuvimos la posibilidad de animarla en su totalidad, aunque es una producción original de ellos (Marvel), la animación es totalmente nuestra. Estaban buscando algo de nuestro estilo, y lo que nos caracteriza es crear imágenes perturbadoras”, contó la artista que también se refirió a la animación que ella y su equipo le hicieron a una producción dedicada a ‘Wakanda’, lugar en el que se desarrolla la película ‘Pantera Negra’, que no ha sido estrenada por decisiones de Marvel.

Man-Thing, serie de Marvel en la que la colombiana Silvia Prietov estuvo de directora

MadHouse es otro de los proyectos que ha catapultado el liderato del estudio de animación dirigido por Silvia. La historia, que cuenta con la idea original de Prietov y se plasmó en imagen con la ayuda de Javier Pinzón, escritor, y Catalina Figueroa, productora, cuenta de una forma bizarra y oscura lo que vive, desde dentro, una mente trastornada y que sufre de síndromes como la ansiedad, la depresión y el narcisismo creado como consecuencia de las redes sociales.

Episodio piloto de Madhouse, serie dirigida por la colombiana Silvia Pietrov

“La psiquis es algo que me obsesiona, me encanta la idea de saber cómo funciona la mente de una persona trastornada. En la serie se ve cómo funciona, desde dentro, la mente de un psicópata”, dijo la directora que, además, habló de la importancia de hablar de temas trascendentales como la salud mental, y más en días como los actuales en los que los casos de depresión y ansiedad son más comunes o, por lo menos, son condiciones mentales de las que se hablan más a menudo y más abiertamente.

MadHouse cuenta de una forma bizarra y oscura lo que vive, desde dentro, una mente trastornada y que sufre de síndromes como la ansiedad, la depresión y el narcisismo creado como consecuencia de las redes sociales.

“Son temas que hay que poner sobre la mesa. El mayor reto de hacer arte en la actualidad es que no hay que hacerlo porque sí, o hacer cosas solo porque son bonitas. La idea es contar algo, hablar de algo trascendental, que envíe un mensaje, que cuente algo, eso es lo que siento yo y lo que intentamos hacer desde Lucy (la productora). El arte sana, y debe hablar de algo. Es lo que también le enseño a mis estudiantes en mis clases”, explicó Silvia, que además se desempeña como docente en la Universidad de los Andes.

La serie se llevó el Premio Shock a mejor proyecto en desarrollo de serie web en Bogoshorts 2019, y se realizó en compañía de la productora La Tina Sonido.

Con presencia en festivales como Bogoshorts, Animex, Pixelatl y Chilemonos, Silvia quiere hacer de Lucy Animation algo más que una productora, quiere que se convierta en una escuela para talentos colombianos en esta área, “siento que hay muchas personas interesadas en hacer animación pero que están perdidas respecto a dónde o cómo empezar, al igual que yo cuando estaba buscando una escuela para empezar a estudiar. Quiero que con Lucy creemos espacios de aprendizaje, estamos planeando que por ahora, y para empezar, hagamos cursos virtuales”, concluyó Silvia que, le contó a Infobae, que esperaba que el proyecto fuera una realidad en un año.