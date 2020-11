Lina Tejeiro confesó que estuvo interesada en un hombre comprometido

La actriz colombiana, Lina Tejeiro siempre causa polémica con sus publicaciones en redes sociales, con sus declaraciones e infidencias . Este jueves, 12 de noviembre, la joven influencer dijo, a través de sus historias de Instagram, que salió con un hombre comprometido.

La bella actriz reveló que estuvo interesada en un hombre comprometido y dejó claro que se arrepintió de haberlo hecho.

Sí, hace mucho tiempo. Me arrepiento y ahora soy consciente del poquito amor que me tenía. Después me encontré con la novia que tenía esa persona y me avergüenza mucho.

Aunque no reveló la identidad del hombre, declaró que no pasó nada más que un simple gusto.

No he sido la amante oficial de nadie, no he sostenido una relación con una persona que tenga esposa, eso no ha pasado. Alguna vez en mi vida coqueteé con alguien que tenía novia, pero por mensajes y ahí quedó todo.

El pasado martes, Tejeiro subió una serie de historias en su perfil oficial de Instagram, mientras mostraba cómo arreglaba su cabello después de varios días de grabaciones que lo dejan maltratado. Sin embargo, lo que llamó la atención de los más de 7 millones de seguidores de la actriz fue la ropa interior que se asomaba por encima de su pantalón.

Al parecer, muchas personas empezaron a preguntarle a Tejeiro qué era lo que se veía en su abdomen. Así que la actriz realizó otras historias explicando de qué se trataba. Tejeiro dijo que era un panty “divino” que tiene varias tiras, las cuales suben hasta el abdomen.

“Tienen mucha curiosidad por esto-dijo mientras señalaba las tiras azules que se destacaban en su abdomen-, que qué es, que, si me subí las tangas hasta el cuello, que por qué me coloqué esto tan feo”, empezó la respuesta de la actriz.

En seguida, la actriz, que es reconocida por responder directamente las críticas que recibe a diario en sus redes, aseguró que ella se colocó ese conjunto porque le gusta y porque usa ropa para verse bien ella, no para que les guste a los demás.

Mientras Tejeiro se maquillaba siguió hablando sobre las críticas a su ropa interior, aseguró que le parece “muy chistoso que la gente opine sobre algo en lo que no tiene ningún poder”, como es lo que ella decide usar.

“No me lo están comprando ni nada, sólo me dicen ‘no me gusta tu blusa’ ¿Y, ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me la cambie por ti? De verdad la gente está muy loca”, confesó que anteriormente sí se ofendía con ese tipo de comentarios, pero que ahora solo le causan risa.

La actriz añadió entre risas que a ella hay caras de muchas personas que no le gustan, “pero no por eso los mando a operarse”.

