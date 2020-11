“Venezolano que no trabaje y empiece a robar, que lo deporten para su país”: migrante víctima de atraco en bus de Bogotá

Migrante habría intentado robar un bus provisional del SITP / (NotiCentro1 CM&).

En la mañana del 11 de noviembre, las autoridades de Engativá reportaron la detención de un migrante venezolano de 26 años, quien sería el responsable de un robo a un bus provisional del SITP que cubría la ruta 582 de Kennedy a Suba .

Al parecer el ciudadano habría intimidado a los pasajeros de la ruta del bus urbano utilizando armas blancas e incluso logró quitarle el celular a una ciudadana, también de nacionalidad venezolana. La reacción inmediata de la Policía permitió dar con la captura del ladrón, quien fue trasladado hasta la URI de La Granja, donde se comprobó que tenía varias anotaciones de antecedentes por hurto en Bogotá.

La víctima del robo declaró ante NotiCentro1 CM& que rechaza totalmente este tipo de comportamientos por parte de sus compatriotas. “Hoy fui interceptada por un venezolano, de mi patria, no esperaba nada de eso y le pido a cada quien que trabaje honradamente como trabajamos nosotros. El venezolano que no trabaje y empiece a robar que lo deporten para su país”, afirmó Janeth Coromoto, pasajera del bus.

Algunos pasajeros del bus lograron alertar a la Policía de lo que estaba sucediendo, y su con su intervención evitaron que el ladrón huyera con las pertenencias hurtadas. Este caso se suma a los más de cuatro robos en buses de transporte público registrados en la última semana en Bogotá.

De acuerdo con el mayor Miller Rojas, comandante de la Policía de Engativá, el sujeto intentó sobornar a los policías a cambio de su libertad. “Se encontró el elemento hurtado, el cual será regresado a la propietaria. El ciudadano también intenta, por aparte, ofrecerle dinero a los policías, teniendo así otro agravante como es el cohecho”, dijo Rojas.

Ante la polémica desatada por las declaraciones de Claudia López en donde la alcaldesa sugirió deportar a los migrantes que delincan en Bogotá, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado admitió una acción de tutela de Hernando Andrés Soto Valencia, que le ordena a la alcaldesa retirar el tweet publicado el 30 de octubre con las declaraciones en rueda de prensa .

Soto Valencia, abogado de 32 años, dice haber nacido en Caracas y ser hijo de padres colombianos, además afirma tener cédula colombiana, por lo cual reprocha aún más las declaraciones de la alcaldesa de la capital colombiana porque pueden llegar a ser estigmatizantes.

“No soy un delincuente, ni tengo antecedentes penales. Además, soy abogado binacional, trabajo para una firma de abogados, actualmente curso una Especialización en Derecho Administrativo y siempre busco que mi comportamiento como ciudadano sea el mejor posible, sin embargo, de estas declaraciones tan reprochables por parte de la señora Claudia López, se pueden generar conductas xenófobas o de estigmatización en mi contra”, aseguró Soto Valencia.

Tweet Alcaldía de Bogotá - deportación de delincuentes venezolanos en Bogotá / (Twitter: @Bogota).

Soto Valencia argumentó que asociar la criminalidad a una nacionalidad constituye un acto de discriminación, pues cuando alguien tiene la condición de delincuente, no lo hace en virtud de su nacionalidad sino que ello deriva de la pérdida de valores como ser humano y no como “venezolano”, “colombiano”, “peruano”, etc:

Lo que no puede aceptarse es que una autoridad haga énfasis en la nacionalidad venezolana de los delincuentes, porque sin dudas eso sí estigmatiza a los venezolanos

En la tutela, también se pide ordenar a la alcaldesa Claudia López emitir una disculpa pública “y que se comprometa a no volver a proferir un acto de xenofobia”. De momento, ni López ni la Alcaldía de Bogotá se han pronunciado sobre el tema.

