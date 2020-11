Pautips recibe críticas después de quejarse por tener que tender la cama en un hotel

Foto de redes sociales

Paula Galindo, más conocida como Pautips, amaneció siendo tendencia número uno en Twitter este jueves debido al video más reciente que publicó en su canal de YouTube, el cual tiene más de 9 millones de suscriptores. Se trata de un video vlog titulado “Un día conmigo en Miami”, en el que, casi al final de los 11 minutos, la ‘youtuber’ se queja porque en el hotel donde se está hospedando no arreglaron su cuarto.

Aunque el video fue publicado el 7 de noviembre, y ya supera las 200 mil reproducciones, los comentarios más recientes fueron realizados en horas de la mañana de este jueves, debido a la polémica que desató en Twitter el clip que sacaron de su video.

“Llego a la habitación y está así, intacta”, dijo la influenciadora mostrando la cama destendida. Aseguró que, inmediatamente, llamó al servicio y le respondieron que, debido al coronavirus, no están limpiando las habitaciones.

“A mi nunca me dijeron eso antes de pagar”, aseguró la influenciadora, que colocó un efecto de música de suspenso en ese momento del video. Esta es la parte del clip que generó polémica en redes sociales:

Pautips se queja por tener que tender la cama en un hotel

“Yo sé que no es un tema de vida o muerte, solamente que da rabia que no te informen el servicio completo antes de elegir, porque yo pude haber elegido no quedarme acá”, comentó algo indignada Galindo, justo después de decir que había dicho lo mismo en sus historias de Instagram, pero las borró inmediatamente porque “siempre malinterpretan lo que digo”.

La influenciadora dijo que le parecía muy raro que no limpien y que le daba rabia porque ahora “estoy mamada, son las diez de la noche y me tengo que poner a tender la cama y arreglar el baño”, sin embargo les dijo a sus seguidores que no prestaran atención a sus palabras porque se trataba de un “capricho”.

Galindo había asegurado al inicio de su vlog que algo que le parecía muy “chévere” del hotel era que tenía un parque acuático con toboganes donde, aseguró, pasaría casi todo el día con sus amigos, aunque la lluvia en la ciudad de Miami arruinó sus planes.

En Twitter, la tendencia que tiene miles de trinos se debate entre dos posiciones, quienes apoyan a la influenciadora y quienes la critican. Algunos aseguran que tiene razón para quejarse pues ir a un hotel no debería implicar arreglar su propio cuarto; sin embargo, otros manifiestan que Paula Galindo debería entender que el mundo vive una pandemia y ella es una de las “pocas privilegiadas” que puede hasta viajar.

¿PAUTIPS ESTÁ EMBARAZADA?

Aunque Galindo no se ha pronunciado sobre las críticas por sus quejas del servicio del hotel en Miami, sí se refirió ante las dudas de embarazo que estaban dejando un video en el que utilizó un vestido negro ajustado.

Al parecer, varios de sus seguidores al ver el video, que trataba sobre consejos de moda, notaron que la barriga de la influenciadora sobresalía más de lo normal, razón por la que le preguntaron si estaba embarazada , aunque los comentarios ya no están en la publicación de la ‘youtuber’ colombiana con más seguidores.

Captura video (@pautips)

A través de sus historias de Instagram, la influenciadora subió un Tik Tok en el que explicaba “por qué nadie debería opinar sobre el cuerpo de los demás”, recordó que ella ha batallado contra un desorden alimenticio debido a los complejos con su cuerpo y le ha costado mucho sentirse a gusto con su figura.

Captura historias de Instagram (@pautips)

Paula Galindo aclaró que no está embarazada, “simplemente tenía popó” , dijo en el video de Tik Tok y recomendó no hacer ese tipo de comentarios, pues pueden afectar gravemente a las personas que tienen complejos con su cuerpo.

