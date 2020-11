Periodistas renuncian a Revista Semana tras la salida de Ricardo Calderón y Alejandro Santos

Revista Semana anunció, este 10 de noviembre, la renuncia del periodista Ricardo Calderón y de Alejandro Santos. A su vez, designaron a Vicky Dávila como la nueva directora del medio de comunicación.

Pero la noticia no se quedó allí, en las siguientes horas, cinco periodistas más renunciaron a la revista, algunos criticando fuertemente el rumbo que tomó Semana .

Lea: “Santos está cada vez más feo y más gago”, María Fernanda Cabal arremete contra el expresidente Juan Manuel Santos

Dos de los periodistas que renunciaron pertenecían al equipo de investigación que lideraba Calderón. Se trata de Johanna Álvarez y Jaime Flórez, quienes hicieron parte del trabajo periodístico "Operación Silencio”, que recibió el premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España.

“En Revista Semana cumplí con el sueño de hacer periodismo de investigación al lado del mejor Ricardo Calderón. Renuncio porque desapareció la independencia y profundidad que tuvo este equipo periodístico”, escribió Johanna Álvarez.

Por su parte, Jaime Flórez escribió en su cuenta de Twitter: “Ricardo Calderón encarna la esencia del periodismo en el que creo. Su salida marca un giro irreversible para Semana. Por eso renuncio a la revista” .

Los periodistas, José Monsalve que estaba en la fuente judicial, y Juan Pablo Vásquez, también le dijeron adiós a Semana.

“Decido irme de Revista Semana donde he hecho casi toda mi carrera. Me voy por convicción profesional, honestidad y respeto a Ricardo Calderón. Considero que el periodismo requiere de los ingredientes que con su salida y demás cambios de la ‘nueva etapa’, desaparecen”, dijo Monsalve.

Mientras que Vásquez escribió: “Llegué a Revista Semana hace más de tres años y cumplí mi sueño de niño. Coincidí con increíbles personas que hoy son mis amigos. De esa familia que se formó ya no queda nada. La salida de Ricardo Calderón, el mejor periodista del país, fue la estocada final. Me voy. Renuncio” .

La última en informar sobre su salida fue la directora de Semana Sostenible, Ruby Marcela Pérez. “Nunca me sentí tan orgullosa de estar en un medio como en Revista Semana. Eso fue hace 3 años. Nunca fui tan feliz como cuando me dijeron que dirigiera Semana Sostenible hace un año largo. Eterno agradecimiento a Alejandro Santos y a María López. Sueño cumplido. Yo también me voy”, escribió la periodista en su Twitter.

A través de un comunicado, se anunciaron varios cambios, entre ellos que Semana y Dinero se integrarán en una sola publicación, que circulará los domingos. Además que, en las próximas semanas todo el contenido digital de Semana y Dinero estarán en un solo sitio web.

Lea: Ricardo Calderón: La sociedad necesita el periodismo que investiga y pregunta

Así mismo informaron que este martes se dio un acuerdo preliminar entre accionistas para aumentar la participación de Gabriel Gilinski en la compañía. “En esta nueva etapa la compañía continuará enfocando su estrategia en la transformación y el fortalecimiento de las plataformas digitales de la organización” , aseguraron desde la revista.

En el texto el medio de comunicación asegura: “Ricardo Calderón, quien recientemente asumió la dirección de revista Semana, ha tomado la decisión de retirarse por motivos de salud. En su lugar asume la periodista Vicky Dávila, quien quedará como directora editorial de todo el Grupo Semana. Vicky ha impulsado la transformación digital de Semana, con un crecimiento importante en audiencias y redes sociales, desde su llegada a la compañía”.

Felipe López, fundador de Semana, continuará como accionista del Grupo y al parecer seguirá teniendo el rol editorial en la revista.

Frente a la salida de Alejandro Santos, el medio no entregó muchos detalles, solo que se retira de la compañía. “A Alejandro Santos y a Ricardo Calderón, quiénes se retiran de Grupo Semana, les agradecemos su valiosa contribución durante estos años y les deseamos grandes éxitos en sus nuevos proyectos” .

En su cuenta de Twitter, Alejandro Santos escribió: “Después de 20 años en Semana quiero agradecer a todos los periodistas y colaboradores, los de hoy y los de ayer, por haber logrado el sueño de convertirnos en un referente en el continente. Gracias”.