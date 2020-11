La periodista paisa Érika Zapata aclaró los rumores sobre su salida de Noticias Caracol

La periodista paisa Érika Zapata, que se volvió todo un fenómeno viral en las redes sociales, salió aclarar los rumores sobre su supuesta salida de Noticias Caracol, el medio en el que siempre soñó trabajar.

La comunicadora graduada de la Universidad Católica Luis Amigó de Medellín rápidamente fue bien recibida por los televidentes ya que su manera particular de contar las historias, su forma de hablar y sus “dichos raros” la convirtieron en toda una sensación de Internet.

Lea: El extenso regaño de un médico psiquiatra a Luis Carlos Vélez por llamarse víctima de matoneo

Érika Zapata, quien tiene experiencia en canales regionales, se le midió a un nuevo reto laboral: la presentación. Ahora, la periodista, es la nueva cara que acompaña todos los días, a las 5:00 a.m., en el programa de agro de Caracol Televisión, La Finca de Hoy, un espacio para los productores del campo colombiano.

Si bien la periodista asumió ese nuevo rol, en el mes de agosto continuó llevando historias a Noticias Caracol, pero en las últimas semanas varios televidentes han notado que Zapata ha faltado algunos días al noticiero por lo que temen que decida irse como pasó con Mónica Jaramillo y Vanessa de la Torre.

Pero la paisa aclaró los rumores en su cuenta de Twitter este sábado: “Hace 10 meses que llegué a esta casa maravillosa que ha creído en mí. He vivido un proceso como todos y cada día aprendo más. Feliz de que va a llegar diciembre y que el deseo de los años anteriores, se cumplió. Aquí estamos, nos pensamos quedar y vamos para adelante”.

En una entrevista con el portal Kienyke.com la periodista contó sus primero pasos en el periodismo: "a mí en las clases siempre me ponían detrás de las cámaras y nunca me daban la oportunidad de presentar, pero desde que llegué a Hora 13 me dije a mí misma que tenía que ser diferente y contar las historias de otra forma. Empecé a utilizar dichos en las notas y los reportajes eran más visuales. Mi estilo le empezó a gustar mucho a la gente”.

Lea: Así celebró Sandra Barrios, la exesposa de Jessi Uribe, ocho meses de noviazgo con su nueva pareja

Así mismo narró lo difícil que fue encontrar un trabajo por su cualidades que muchos despreciaron. "Mandé muchas hojas de vida pero nadie me recibió. Me sentía fracasada. A los cinco meses logré entrar a Teleantioquia y allí mi vida cambió. Empecé como productora y terminé en el noticiero con temas de orden público. Eso me gustaba mucho y tenía muy buenos contactos, pero al año me sacaron del canal”, señaló.

Actualmente Erika Zapata es una de las reporteras más reconocidas y queridas por el público de Noticias Caracol.