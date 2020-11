Antropólogo canadiense que viajó por Colombia, quiere que el mundo vea al país como algo más que guerra y narcotráfico

El río Magdalena es uno de los 190 afluentes en los que rescataron

Wade Davis es un antropólogo y escritor canadiense que lleva décadas explorando los rincones más olvidados de Colombia como la Amazonía. Sin embargo, en su más reciente obra literaria tiene como protagonista al río Magdalena, el más extenso del país, el cual presentó en el ‘Hay Festival de Arequipa 2020’.

En una entrevista con la BBC, Davis comentó que escribe sobre Colombia porque siente que “la visión del país se ha reducido a una caricatura”. Argumentó que para muchos en el exterior Colombia se limita a 50 años de guerra, 222.000 muertos, 7 millones de desplazados y millones más que huyeron del país “y lo cierto es que hay mucho más que eso”.

Lea: Lista la fecha de versión del general Rito Alejo del Río y el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo ante la JEP

Para el antropólogo a pesar de las dificultades que ha tenido que atravesar el país, logró mantener una democracia, una sociedad civil. “Ciudades que avanzaron. Se crearon parques nacionales, se avanzó en la restitución de los derechos indígenas, que de alguna manera ayudó a su renacimiento”, explicó en la entrevista.

Wade Davis

Pasaron muchas cosas buenas en el país, mientras que afuera se sigue pensando que Colombia es un país lleno de violencia, drogas y guerra. Y simplemente no es justo.

Davis le confesó a la BBC que ha visto como muchos colombianos son estigmatizados en otros países por el tema de las drogas, de la cocaína. “Ese peso lo llevan generaciones enteras de colombianos sobre sus hombros. Por eso mi deseo con este libro era hacer un relato sobre la verdad del país. Que sus desgracias no han sido solo su responsabilidad” , relató el viajero.

“Colombia es un regalo del Magdalena”

Sobre por qué escribir “Magdalena, río de los sueños”, el antropólogo argumentó que tiene una relación especial con Colombia y desde pequeño, cuando viajaba con su madre por América Latina era como estar en casa.

Shutterstock 163

“La importancia que tiene el río Magdalena para Colombia no la he visto en muchos otros países. El Magdalena no es como el Mississippi, por poner un ejemplo. La razón por la que Colombia existe como país es el río Magdalena. Colombia es un regalo del Magdalena”, contestó Davis.

En su nuevo libro cuenta como una metáfora que el Magdalena contiene todo lo bueno y todo lo malo del país. “Es cierto que fue el cementerio más grande Colombia y en sus regiones se vieron los escenarios de violencia más aterradores, pero a la vez ha sido la fuente de inspiración de cultura, poesía, música. La vida siempre retorna al río” , explicó.

Lea: El papel de Pablo Escobar en la toma del Palacio de Justicia, según Popeye

En la entrevista, describió también como el río Magdalena fue fundamental para el desarrollo de un país complejo en su territorio que es lo que lo hace tan biodiverso.

El río fue fundamental para el crecimiento no solo de Bogotá, sino de las otras grandes ciudades como Medellín, Cali, Manizales y, por supuesto, Barranquilla.

Este canadiense de 66 años le ha declarado un amor eterno a Colombia y con sus libros espera que más personas alrededor del mundo vean con otra perspectiva al país, que no es un territorio completamente violento y repleto de drogas.