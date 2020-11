El drama del exfutbolista colombiano Vladimir Marín: pide ayuda tras sufrir un terrible accidente en Paraguay

El exfutbolista colombiano, Vladimir Marín , sufrió un accidente automovilístico, en carretera rumbo a Ybycuí, Paraguay. El antioqueño iba acompañado de su esposa, Karol López, y el conductor de la camioneta en la que se transportaban. Según versiones de los medios locales, López relató que el vehículo presentó una falla mecánica en una curva pronunciada de la vía, motivo por el que se salió de la calzada y chocharon con un árbol.

Como consecuencia del accidente, Marín tiene secuelas físicas; debe ser intervenido quirúrgicamente para que le hagan una reconstrucción de cabeza y cuello, zonas gravemente afectadas. Por ese motivo, empezó a solicitarle ayuda a la ciudadanía para poder recolectar el dinero y ser operado.

Una de las maneras en las que la gente puede contribuir con la causa, es participar en una rifa en la que se incluyen, entre otras cosas, camisetas de fútbol de jugadores como Paulo Da Silva, Sergio Otálvaro, Juan Manuel Salgueiro y Cecilio Domínguez; tratamientos de belleza, kits de limpieza y cuentas de Netflix. El costo de la boleta es de 10.000 guaraníes y los ganadores se conocerán el próximo 30 de noviembre, a través de la cuenta de Instagram del antioqueño de 41 años.

También está recibiendo donaciones por la vía Western Union. Los interesados en contribuir pueden hacer el giro del dinero a la cuenta 15441493, a nombre de Vladimir Marín Ríos.

El deportista ha recibido el apoyo de los aficionados de los clubes en los que se convirtió en ídolo. Mundo Franjeado, página de Olimpia, compartió a través de sus redes sociales un mensaje invitando a los seguidores del ‘expreso decano’ para apoyar al colombiano. Pilar Velásquez, periodista deportiva, se sumó a la iniciativa con una publicación en su cuenta de Twitter, en la que le solicitó el apoyo de sus colegas y la difusión de la información.

“Quiero sacar este momento para poderle agradecer a todas las personas que, desde que ocurrió el accidente, me han hecho sentir el aprecio, el apoyo y toda la amistad que me tienen , no solo en Paraguay sino en gran parte de Latinoamérica”, dijo Marín en un video que publicó en sus redes sociales.

El exfutbolista tuvo una exitosa carrera en el balompié guaraní, donde vistió la camiseta de conjuntos históricos como Libertad y Olimpia; en Colombia, se enfundó los colores de los grandes de Antioquia, Atlético Nacional e Independiente Medellín, así como los del Deportivo Cali, Deportivo Rionegro y Águilas Doradas.

También pasó por el fútbol de Bolivia, Argentina, Brasil y México y tuvo la oportunidad de portar los colores de la ‘tricolor’ en citas importantes como la Copa América de 2007 y las clasificatorias en Sudamérica rumbo a Sudáfrica 2010. En 2017, decidió colgar los guayos e inició su carrera como entrenador, su experiencia ha sido en el balompié femenino, con la categoría Sub-18 de Sportivo Luqueño y el seleccionado paraguayo.