Corte archiva investigación por parapolítica contra Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti anunció su retiro del partido de 'la U'

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que archivó la investigación preliminar que llevaba a cabo en contra del senador Armando Benedetti por presuntos vínculos con paramilitares.

“Me acaban de archivar la investigación por parapolítica. Reconozco el arduo trabajo de la Sala de Instrucción y de mi abogado, Esiquio Sánchez. Hace 12 años todos los noticieros abrieron conmigo, va la madre si alguno no se toma, al menos, 30 segundos para hablar de mi inocencia”, celebró a través de un trino el senador Benedetti.

La investigación inició en 2008, luego de una declaración de la excongresista Rocío Arias, quien afirmó que, supuestamente, Benedetti había tenido varias reuniones con jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar colombiana, en el año 2002.

Trino del senador Armando Benedetti, dando a conocer que la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que se le realizaba por parapolítica. Foto: Twitter Armando Benedetti.

En su momento, el senador dijo frente a los señalamientos, que esas reuniones se habían dado en el marco de las negociaciones de paz que tuvieron curso durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe . De acuerdo con información de la revista Semana, Benedetti reconoció que sí hubo una reunión con los paramilitares, la cual se dio cuando estaba conformada la primera mesa de exploración en Ralito, en diciembre del año 2002.

“Yo no soy de quienes pregonan que todos los colombianos tenemos distintos grados de implicación en la parapolítica y, en general, en el nacimiento y proliferación de grupos armados paramilitares. Yo no los tengo, nunca los tuve, jamás los tendré”, manifestó Benedetti en un comunicado publicado por él en abril de 2008, cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar la investigación.

En el mismo documento, el senador agregó que aceptó la reunión con el objetivo de tener, de primera mano, una percepción sobre qué tan factible era que se llevaran a cabo las conversaciones de paz con esos grupos ilegales. “El mismo Mancuso, según los medios de comunicación, confirma mi versión”, dijo Benedetti en el comunicado.

La determinación de archivar la investigación fue tomada por el alto tribunal, en cabeza del magistrado César Reyes, quien, en su momento, fue el que le dio casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe por el caso de los falsos testigos.

En la ponencia, el magistrado Reyes resolvió que la Corte se inhibía de abrir investigación contra el senador Armando Benedetti y que, por tanto, se procedía al archivo de la misma.

“T engo sentimientos encontrados. Primero, estoy contento porque me archivaron el proceso por parapolítica. Pero también estoy triste porque me acabo de acordar todo lo que me hicieron sufrir en ese abril de 2008 . En ese momento, todos los noticieros hablaron con mi linda cara. Todos me trataron de paramilitar, de bandido, nadie me invitó a una reunión y todos me hicieron el feo durante como dos años. Me trataron de cuanta cosa, me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de eso”, expresó Benedetti en un video publicado a través de su cuenta de Twitter.

El futuro político de Benedetti

El pasado jueves 15 de octubre, el senador Armando Benedetti dio a conocer su renuncia al partido de la U, luego de manifestar su inconformidad con la colectividad , que, de acuerdo con él, hizo a un lado los reclamos de los colombianos frente a temas de necesidades básicas, por apoyar al gobierno de Iván Duque.

“ Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa, entonces en ese partido yo sobro, por eso me voy tranquilo. Espero que ellos también estén felices de que yo me vaya ”, indicó Benedetti en un video publicado en su Twitter.

Por el momento, el senador Benedetti conserva su curul en el Senado. Con relación a su futuro político, en entrevista con W Radio, aseguró que aún no ha tomado ninguna decisión, y señaló que para las elecciones 2022 habrán varias consultas y decidirá sí busca firmas para impulsar una lista en el Congreso.