¿Quiere estudiar en Canadá? Las universidades colombianas lograron acuerdo de intercambio

People walk on the grounds of the University of Toronto in Toronto, Ontario, Canada September 9, 2020. Picture taken September 9, 2020. REUTERS/Carlos Osorio

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y Universities Canada firmaron un acuerdo que tiene como objetivo mejorar la movilidad de los estudiantes y el trabajo entre los dos países para desarrollar investigaciones; el fortalecimiento de los diálogos, la creación de asociaciones académicas y una programación conjunta también forman parte del convenio.

El director ejecutivo de ASCUN, Óscar Domínguez, invitó a la comunidad de las más de 80 universidades asociadas a la entidad para que disfruten de los beneficios del vínculo. “Es una buena oportunidad que hay que aprovechar, las posibilidades de gran calidad interinstitucional, ofrecidas por las universidades canadienses y permitirle a los ciudadanos de ese país aprovechar esas ventajas comparativas que tiene Colombia para el intercambio académico de estudiantes y profesores”, señaló el ejecutivo en declaraciones para Noticias Uno.

La vigencia del acuerdo será, inicialmente, de cinco años, y está sujeto a la disponibilidad de recursos, al mandato institucional y puede ser renovado por consentimiento de las dos partes. Las instituciones de ambos países ratificaron su compromiso para fortalecer relaciones de larga duración que les permitan consolidar proyectos académicos, de la mano de intercambios culturales y experiencias novedosas para los participantes.

“Lo que se pretende es que los interesados se acerquen a las oficinas de internacionalización de nuestras universidades , convoquen la firma de este acuerdo institucional y se permitan hacer la movilidad, dependiendo de las condiciones que tengan establecidas las universidades canadienses y colombianas”, explicó Domínguez.

Para presentarse al programa de intercambio, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que se destacan un certificado que dé constancia del dominio del inglés, tener excelente rendimiento académico, haber cursado, al menos, un año de la carrera y pagar el valor de la matrícula en el país de origen. También deben asumir los gastos correspondientes a hospedaje y el seguro médico durante su estancia en el extranjero.

Las mejores instituciones académicas de nivel superior en Canadá hacen parte del acuerdo; The University of Toronto, McGill University, The University of British Columbia y The University of Alberta encabezan la lista. Los interesados en aplicar pueden acceder a la página web de ASCUN para conocer toda la información, requisitos y la oferta de destinos a los que pueden presentarse.