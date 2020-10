Capturan en Fusagasugá al hombre que hirió a Ángela Ferro con un hacha

“Esas hachas las usaba para fotos, yo creo que se obsesionó con la serie de ‘Vikingos’, Miguel se creía un vikingo, él no es del color en el que sale en las fotos, él es más moreno, pero las blanqueaba", dijo Oscar Salazar sobre Miguel Parra en diálogo con Infobae.

Las autoridades confirmaron este martes la captura, en una vereda del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, de Miguel Camilo Parra Niño, luego de que la Fiscalía ordenara orden de captura por propinarle siete hachazos a su pareja, Ángela Ferro, el pasado 16 de octubre en un apartamento de la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.

Agentes del CTI de la Fiscalía aseguraron que el presunto agresor cambió su apariencia, cortándose el cabello y la barba, para no ser reconocido y se refugió en casas de amigos y familiares en Bogotá y los municipios deMosquera y Fusagasugá, donde finalmente fue aprehendido. Las autoridades aseguran que Parra Niño se refugió en una zona boscosa por varios días, pero, en la noche de este lunes, el sonido de la alarma de un carro lo obligó a salir de su escondite y fue capturado.

Parra Niño fue trasladado a la URI de Puente Aranda y se espera que, en el transcurso del día, se le realice la audiencia de imputación de cargos.

Familiares y amigos de Gaitán denunciaron que no era la primera vez que Miguel Camilo Parra atacaba a la mujer con la que tenía una relación de casi un año. El capturado será acusado de intento de feminicidio y violencia intrafamiliar.

Ángela Ferro y su pareja / Óscar Salazar Facebook

Quién es Miguel Parra

Oscar Salazar, amigo de la víctima, Ángela Ferro, le dijo a Infobae que Miguel Camilo Parra Niño se presentó ante Ángela como un hombre cristiano, que no tomaba, no fumaba y era administrador de una tienda de artículos para mascotas. Sin embargo, Según Salazar, nada de eso era cierto. Salazar aseguró que el presunto agresor de su amiga era homofóbico, violento y estaba obsesionado con las hachas , de las cuales tenía seis, de diferentes tamaños, guardadas en su casa.

“Esas hachas las usaba para fotos, yo creo que se obsesionó con la serie de ‘Vikingos’, Miguel se creía un vikingo, él no es del color en el que sale en las fotos, él es más moreno, pero las blanqueaba. (...) De ocho meses que llevan ellos, yo me dejé de hablar con él desde hace como cuatro o cinco meses porque una vez le dije: ‘bajale, Ángela no está cometiendo ningún error porque ella está con sus amigos y nosotros al ser gays pues no hay problema’. No nos bajaba de maricas hijueputas y nos decía que algún día nos iba a hacer algo”, denunció Salazar a Infobae.

Fotos suministradas por Óscar Salazar

Agregó el joven que Miguel Parra le tenía prohibido a Ángela hablar con él y su pareja porque eran gays. “Era supremamente homofóbico, nos tenía una bronca terrible, él es cristiano y pertenece a una iglesia que para mí es una secta completamente”.

El tema de la iglesia también habría incidido drásticamente en la relación de Ángela y Miguel. Según cuenta Salazar, los pastores de la iglesia a la que Miguel Parra asistía se inmiscuían en la relación de ellos y vivían constantemente aconsejándolos sobre cómo llevar una relación de pareja.

“Tengo audios cuando la mujer del pastor le decía a Ángela: 'entiendo la situación, pero tú tienes que darte una oportunidad con Miguel. Le estaban lavando el cerebro y Miguel depende mucho de las personas de esa iglesia. Ella me decía que estaba mamada de que la estuvieran llamando y la tuvieran hasta las 11 de la noche hablándole de terapias de pareja. Había una palabra que él le decía muchísimo y muy clara y era: ‘usted me tiene que dar la honra porque yo soy su hombre’”, relata el amigo de Ángela Ferro.

Óscar Salazar / Facebook

Finalmente, Salazar aseguró que fueron varios los hechos de violencia a los que Ángela Ferro y su hijo se vieron sometidos por parte de Miguel Parra. Después de los siete hachazos que el agresor le propinó, la víctima fue trasladada a la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, donde los doctores le dijeron que era un milagro que siguiera con vida. Hoy, casi dos semanas después, Ángela del Pilar Ferro Gaitán se encuentra en su hogar recuperándose tras haber sido dada de alta de la Clínica Cardio Infantil.

Lea más detalles: “¿Te diste cuenta que me iba a matar?”: detalles de la trágica noche que vivió Ángela Ferro, agredida con un hacha por su pareja