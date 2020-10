30 mil muertos después, en Twitter le cobran a Duque la ingenua narración del ‘partido’ de Colombia contra el coronavirus

Duque en Candela Estéreo. Foto: Presidencia de la República/YouTube

En abril pasado, un mes después de que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria para contener el COVID-19 en Colombia, el presidente Iván Duque Márquez, durante una entrevista con la emisora Candela Estéreo, le pidió al reconocido periodista y narrador deportivo, William Vinasco Ch., que cantara el gol que el país hipotéticamente le metería al COVID-19. En este paradójico suceso, Duque hizo alusión a que Colombia derrotaría al nuevo coronavirus en un eventual ‘partido de fútbol’. Casi siete meses después, las estadísticas del Ministerio de Salud demuestran que es el país el que va perdiendo la ‘contienda epidemiológica’, por eso las reacciones en Twitter volvieron tendencia el nombre del locutor.

A la fecha de redacción de este artículo, MinSalud reportó que Colombia tiene 1.007.711 de casos confirmados del SARS-CoV-2 y suma una alarmante cifra de decesos por el virus: 30.000. En Twitter, los internautas recordaron la controversial solicitud que el mandatario colombiano le hizo a William Vinasco y evidenciaron su rechazo contra las el tratamiento ingenuo que le dio a la pandemia, en ese momento, el jefe de Estado.

Informe 24 de octubre, MinSalud

Citando el fragmento en el que Duque le pedía al periodista que narra el gol, este usuario manifestó su inconformismo.

El video

El mandatario colombiano le pidió al locutor que narrara la estrategia que Colombia ejecutaría para derrotar al coronavirus.

“Cuéntenos, Wiliam, ¿usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al coronavirus?”, preguntó el mandatario, en la conversación en Candela Estéreo.

Entre risas de la mesa de redacción y con evidente pena del narrador, se comenzó con la narración del supuesto partido Colombia vs. COVID-19. El periodista narró el hipotético gol de Colombia contra el “equipo del coronavirus”.

Duque le pide a William Vinasco narrar gol de Colombia contra el COVID-19

“Procedente de China intenta atacar el COVID con el número 19 en la espalda. Atención que está metiéndose en terreno de Colombia, ataca por todas las puntas; parece imparable el COVID. Atención que Colombia se está defendiendo; con unión, con solidaridad”, dijo Vinasco, con gran emoción.

Con un tono de júbilo, Vinasco cantó la jugada que eventualmente el país haría para derrotar al virus pandémico.

“Viene la Selección Colombia de contraataque; arrancan los colombianos, encuentran por donde meterse. Viene el disparo al marco, se defiende el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gooool. ¡Y no me diga más!”, gritó con euforia el narrador de este curioso tanto.

La entrevista completa, disponible en el canal oficial de la Presidencia de la República de Colombia, pasó desapercibida en la cuenta con apenas 4,400 visualizaciones y casi cien ‘likes’.

El gobierno sigue jugando el partido contra el coronavirus

El sábado pasado en la tarde, Iván Duque les pidió a los gobernadores de los 32 departamentos no desistir en el llamado a los ciudadanos para evitar aglomeraciones y mantener los protocolos de bioseguridad, especialmente en las fiestas de Halloween y con miras a evitar un posible rebrote, algo que ya experimentan varios países del mundo.

Sobre cómo pintan los próximos meses, incluida la temporada de diciembre con Navidad y Año Nuevo a bordo, el mandatario dijo que las fiestas futuras estarán supeditadas a cómo se celebren los colombianos el próximo 31 de octubre, y que con base en los resultados se conocerá la pauta a seguir.

“No podemos dejar retroceder eso. Lo peor que le puede pasar a Colombia es un rebrote y tenemos que perseverar en esa conversación y en ese mensaje: no a las aglomeraciones, ejercer controles puntuales”, insistió en la Cumbre de Gobernadores realizada en Manizales (Caldas).

Duque confesó que “Halloween será un reto” para el Gobierno y el país. “Yo creo que va a ser un reto importante pero pequeño, comparado con lo que puede ser la jornada decembrina, pero lo que hagamos bien en este Halloween nos va a servir a nosotros de pauta para poder administrar la temporada de diciembre con las novenas, con el cariño de todas las familias, pero llevando esos mensajes de salud”.

De otro lado, la Navidad, las fiestas de fin de año y las de comienzo de 2021 se presentan como fechas clave en la reactivación del comercio y el turismo, golpeados dramáticamente durante ocho meses. Decenas de sectores ven en esta temporada una entrada fija y un aumento en las ventas, por lo que una cuarentena estricta, toque de queda o cualquier medida restrictiva, le provocará daños irreparables a una economía que necesita empezar el año que viene con evolución en sus reactivaciones. Es un llamado que han hecho el presidente Duque, los alcaldes y el mismo ministerio de Comercio, Industria y Turismo, volver al punto cero sería una catástrofe no solo de salud pública, sino social. Dependerá en buena medida del comportamiento de los colombianos.