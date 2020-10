Alcaldesa desmiente que el Esmad acompañará a la Minga en su llegada a Bogotá

Centenares de indígenas emprenderán la marcha hacia Bogotá con el propósito de buscar un diálogo con el presidente Iván Duque. Foto: AFP

En un Consejo Local de la Administración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que se llevó a cabo en Suba, la mandataria local informó acerca de las medidas que se tomarán respecto a la llegada de la Minga a la ciudad, entre esas, el refuerzo en la seguridad en la ciudad con ayuda de la Policía Nacional y el ESMAD.

López aseguró que nueve de cada diez marchas que ocurren en la capital se hacen en contra del gobierno del presidente del país, Iván Duque, y que, aunque ya gestionó y puso a disposición de la Minga los recursos suficientes para que su manifestación sea “organizada, biosegura y pacífica”, no permitirá que se descuiden los cuadrantes de seguridad entre los barrios de la capital.

“Si cogen los policías de los barrios y los llevan a cuidar la marcha, me dejan los barrios desprotegidos”, advirtió la mandataria. Seguido a esto, hizo el anuncio de la propuesta para que el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) ayude a reforzar la seguridad en la capital.

“Yo le agradezco mucho a la Policía Nacional que ha hecho un esfuerzo grande por tener refuerzos de fuera de Bogotá para unidades del ESMAD y de fuerza disponible que acompañen la marcha sin descuidar los cuadrantes de seguridad y convivencia de los diferentes barrios”, recalcó.

La declaración de la alcaldesa no demoró en generar reacciones en redes sociales, en su mayoría, por parte de personas que aseguran que esto es innecesario, y que no ven útil la compañía del ESMAD.

“#ATENCIÓN La Alcaldesa @ClaudiaLopez anuncia que el ESMAD estará con la Minga en Bogotá y confirma refuerzos de otras ciudades (...) La Minga tiene su guardia y no necesita ‘Acompañamiento’” trinó Martha Peralta Epieyú, Presidenta Nacional del movimiento indígena MAIS.

La Minga, que ha recorrido varias zonas del territorio nacional pasando por Cali, Armenia, Tolima, Cundinamarca, Soacha, y que tendrán como destino final a Bogotá, no han tenido que ser acompañada por fuerzas públicas externas en el recorrido, hecho que le han recalcado a la alcaldesa por medio de Twitter.

Holman Morris, ex concejal de Bogotá, trinó y explicó que el uso de fuerzas públicas era innecesario, “alcaldesa, por favor. El alcalde de Cali @JorgeIvanOspina no necesitó de ESMAD para acompañar a la Minga, por el contrario, dispuso a su secretaria de Paz y Convivencia a un diálogo permanente con los líderes campesinos e indígenas y no pasó nada. Esto no deja de ser una provocación”.

Por su parte, Gustavo Petro, ex candidato presidencial y senador, denominó la propuesta de la alcaldesa como “oportunista” y recalca que, “la Minga es pacífica”. Seguido a esto trinó, “esto sí es el colmo del oportunismo. Enviar el Esmad a la Minga y presentarlo de buenas maneras (...) El Esmad solo es la última opción y se utiliza cuando estalla la violencia. La minga es pacífica”.

El líder del movimiento Colombia Humana respaldó su comentario con los protocolos que la misma alcaldesa había propuesto a inicios de este año, en donde se aclaraba que el ESMAD era el último recurso que se usaría en caso de manifestaciones.

Incluso, para las protestas del 21 de enero de 2020, López designó a un grupo de mujeres a las que llamó “madres gestoras de paz”. Se trataba de un grupo de 100 mujeres que, además, eran las madres de miembros del ESMAD y algunos manifestantes.

“Una marcha no es un problema de orden público”, explicó la alcaldesa sobre los nuevos protocolos de protesta que se implantaron en enero de este año, “es una manifestación democrática que debemos respetar y garantizar, no queremos que haya estigmatización a la protesta social, debemos confiar en nosotros y en que podemos expresarnos libremente sin dañar al otro”, dijo al referirse a la marcha que se vivió en Bogotá el pasado 21 de enero.

Claudia López salió a aclarar, por medio de su cuenta de Twitter, que lo que está diciendo está bajo malinterpretaciones, que el titular de la noticia, publicada por Caracol radio, era falso, “este titular no es cierto. A la minga como a todas las manifestaciones sociales las acompañan los gestores de convivencia no el ESMAD. Daño innecesario hacen falsos titulares. La movilización social no es un problema de orden público, es un derecho legítimo que garantizamos”.

Sin embargo, el numeral #MingaSinEsmad sigue estando en el primer lugar de tendencias de Twitter en Colombia. Líderes políticos y ciudadanos siguen mostrando el rechazo a las palabras de la mandataria local.