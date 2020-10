Mindefensa cumplió con el fallo que le ordenaba pedir perdón: Tribunal de Bogotá

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (en la imagen), condenó el hecho y aseguró que los militares fueron "asesinados por criminales del narcotráfico que instalaron explosivo improvisado pretendiendo evitar que las tropas erradiquen cultivos ilícitos en el Cauca". EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cumplió con la orden que emitió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que lo obligaba a pedir disculpas por los abusos que cometieron miembros de la Policía y del Esmad durante las manifestaciones que se vivieron en el paro nacional de 2019.

Así lo aseguró este 15 de octubre la magistrada del Tribunal de Bogotá, Hilda González. “ Doctor Carlos Holmes Trujillo, cumplió en estricto sentido, el ordinal 4° del fallo de tutela no. STC7641 del 22 de septiembre de 2020, emitido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Honorable Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona”, indicó el tribunal.

Las disculpas que ofreció el ministro en su debate en la Cámara

El 7 de octubre, mientras se desarrollaba el debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, la misma magistrada Hilda González indicó que el acto de perdón por los hechos ocurridos en las protestas que ofreció Holmes Trujillo el 11 de septiembre, no se adecuaban a la orden impartida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo que ese mismo día, le ordenó que en el término de 24 horas cumpliera en forma estricta la orden que, en palabras de la Corte, debía como medida de reparación simbólica, pedir y ofrecer por los excesos de la fuerza pública.

Delante de los representantes a la Cámara, el ministro señaló:

“Con el propósito de que no quede duda alguna de mi sujeción estricta a la Constitución y a la ley, así como a mi genuina intención de pedir perdón, me permito reiterar en cumplimiento de la sentencia de tutela del 22 de septiembre del 2020 y auto proferido por el Tribunal de Bogotá, me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por el Esmad durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre del 2019”.

En medio de ese debate, Holmes Trujillo señaló que el acto de perdón lo ofreció el 11 de septiembre y que no desacató a la orden de la Corte Suprema de Justicia, sino al contrario, la había acatado y respetado.

“Mi conciencia señalaba que había que actuar de esa manera en virtud del malestar y la ira que la pérdida de la vida del señor Javier Ordóñez generó en el país” , dijo Holmes Trujillo por el perdón que pidió el 11 de septiembre, días antes de que la Corte emitiera el fallo. “Un perdón espontáneo vale menos que uno obligado?”, se preguntó el ministro.

Con lo dicho hoy por la magistrada del Tribunal de Bogotá se cierra este capítulo de las disculpas que el ministro de Defensa debía ofrecer como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.