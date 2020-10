Derogar la JEP, reformar los acuerdos de La Habana, Trump y “ojo con el 22”: los puntos más polémicos de la declaración de Uribe

Álvaro Uribe Vélez / EFE

Este lunes festivo comenzó con la expectativa por la primera declaración del expresidente Álvaro Uribe tras recuperar su libertad. Desde un lugar apacible, y fechado el 10 de octubre, el exmandatario leyó un comunicado de 38 puntos cerca del mediodía.

En la misiva, que compartió en texto y en video, comenzó agradeciendo a sus aliados, a periodistas y especialmente al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y al vicepresente Mike Pence por sus palabras de apoyo. Además al expresidente del gobierno español José María Aznar, a George W. Bush, a Obama y a Andrés Pastrana y Bill Clinton por cuenta del Plan Colombia.

Tras hacer un recuento de su vida pública, Uribe enumeró los puntos más polémicos de la declaración. Dijo que su encarcelamiento estaba anunciado desde 2018 y hacía parte de un plan. En el punto 8 acusó al senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, de visitar “durante 11 veces a ese testigo (estrella) y ha donado grandes sumas de dinero a una ONG política”.

En el punto 16 dice: “consideraron mi temperamento para encarcelarme”. Y en el 17 les deseó mucha suerte a los vinculados junto a él en el proceso, entre ellos el abogado Diego Cadena, quien actualmente está comprometido por varias pruebas y permanece con medida de aseguramiento.

A partir del punto 18 apunta reflexiones sobre el presente y el futuro de Colombia. En el punto 19 afirma su intención de derogar la Justicia Especial para la Paz por “consagrar la impunidad”. En el mismo apartado insiste en reformar los acuerdos de La Habana. Ambos movimientos con miras al sometimiento del ELN, como consta en el punto 21.

Pero es el punto 22 el que llama la atención porque lo menciona al final del comunicado. Este dice “No podemos permitir que el narco terrorismo y el proyecto socialista anulen las capacidades colombianas”. Después de apuntar algunos puntos sobre decisiones de gobierno y planes de su bancada del Centro Democrático, Uribe concluye haciendo un nuevo guiño al punto 22.

“Ojo con el 22. Por la defensa de la libertad y la democracia, hasta el final”, concluye.

Aquí está el video de la intervención:

Los 38 puntos de la declaración de Álvaro Uribe tras recuperar su libertad

Aquí transcribimos el comunicado en su totalidad:

Octubre 10 de 2020. Reflexiones en el día de la libertad procesal.

Agradecer; algunos comentarios sobre el proceso; otros sobre el presente y el futuro de Colombia.

1. Quiero agradecer al equipo de abogados encabezado por los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana; a mi señora y a mi familia; a aquellos periodistas que han presentado las evidencias con transparencia; a los intelectuales, jóvenes y ciudadanos que se han expresado con sus opiniones y con manifestaciones de solidaridad, tanto en la Patria como en la Comunidad Internacional; a los cordobeses que como siempre me han albergado con generosidad; a mis compañeros del Centro Democrático, a militantes de otros partidos o sin filiación partidista; a tantos muchos ciudadanos y a aquellos que me han rodeado con su fe religiosa.

2. Agradezco de todo corazón las manifestaciones de apoyo de dignatarios: al Presidente Donald Trump y al Vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos, país que tanto ha ayudado a Colombia y a mi persona; a los ex Presidentes José María Aznar, campeón en la lucha contra el terrorismo y Andrés Pastrana, quien con el ex Presidente Bill Clinton, concibió el Plan Colombia, herramienta tan útil para el magnífico apoyo que recibimos del Ex Presidente George W. Bush, que el Ex Presidente Obama mantuvo hasta 2010; a los ex Presidentes de America Latina reunidos en el grupo IDEA.

Algunos comentarios sobre el proceso:

3. Me gradué en la Universidad de Antioquia con un profundo respeto por todos los jueces y magistrados de Colombia. Infortunadamente los hechos me han obligado a hacer referencias particulares, excepcionales y negativas a unos pocos de ellos.

4. Mi familia y yo hemos sido objeto del mayor escrutinio periodístico, político y judicial. Varios compañeros y colaboradores han sufrido la más temible persecución. Ha parecido normal que se sobornen testigos para acusarnos, y anormal mi defensa vertical y en el marco de la ley.

5. Estoy en un proceso que empezó secretamente, en plena campaña electoral. Interceptaron ilegalmente 22 mil comunicaciones de mi celular. No existe una sola palabra mía que viole el Código Penal. Basta adentrarse en el expediente que periodistas, gracias a sus libertades, han publicado en su completa extensión.

6. En aquella campaña de 2018, tanto el Magistrado que instruía el proceso secreto, como el Gobierno de la época, difundían que yo sería encarcelado.

7. Mi defensa no pudo contra interrogar al mal llamado Testigo Estrella, capturado durante mi administración presidencial y condenado por secuestro extorsivo. Ese testigo terminó siendo sorpresivamente dueño, desde la cárcel, de la mitad de una finca cafetera de valor superior a 500 millones.

8. El Senador que me acusa visitó durante 11 veces a ese testigo y ha donado grandes sumas de dinero a una ONG política. Esta organización ha pagado dinero a la familia del testigo.

9. El Senador que me acusa, supuesta víctima, ha sido constante visitante de cárceles en el país y en el extranjero para ofrecer beneficios a cambio de lograr declaraciones en contra de mi familia y de mi persona.

10. Otras personas, supuestas víctimas, han ratificado que dirigieron la fiscalía con rabia contra mis compañeros de acción política, mi familia y mi persona.

11. Sigo sin saber qué pensar del Magistrado ponente de mi detención. Sorprende que no hubiera manifestado sus múltiples vínculos contractuales con el proceso de La Habana, del cual yo era público antagonista.

12. El Magistrado aduce un contacto directo mío, que nunca ha existido, con un testigo en el extranjero, extraditado por mi Gobierno, visitado por el Senador. El testigo, la investigadora que le recibió la declaración no fueron escuchados por el Magistrado, tampoco quien me contó sobre la visita del Senador.

13. El Magistrado me atribuye una carta para presionar al Testigo Estrella. El doctor Lombana preparaba era una respuesta en mi nombre a un incidente de desacato de una tutela que perdí.

14. Me señalan de determinador de soborno de testigos y de cómplice al Representante Álvaro Hernán Prada, quien por teléfono me dijo que lo habían abordado porque el testigo quería rectificar la mentira contra mi hermano y mi persona. Le respondí que “que diga la verdad”, lo cual nunca se dio.

15. Consideraron mi temperamento para encarcelarme. Claro, mi temperamento controversial, altivo, con el cual he trabajado por Colombia, con amor.

16. Deseo que el doctor Diego Cadena, las personas investigadas en el Consejo de la Judicatura y los testigos compulsados, intimidados porque confirmaron mis denuncias, puedan aclarar y superar las dificultades.

Algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de Colombia.

17. He meditado mucho sobre las consecuencias del sistema judicial que heredamos del gobierno anterior. Ese conjunto normativo vinculado a la JEP, consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores. La verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político.

18. Las víctimas siguen burladas y parece que su único camino sea mendigar unos recursos del Estado.

19. Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe.

20. Sin estas reformas será más difícil lograr acuerdos con otras agrupaciones criminales como el ELN.

21. La derrota de la impunidad y del narcoterrorismo, que son parteras de violencias que nos afectan, también constituye premisa para una mayor eficacia del principio de Seguridad con Legalidad, que guía al Presidente Duque.

22. No podemos permitir que el narco terrorismo y el proyecto socialista anulen las capacidades colombianas.

23. Con ejemplar dedicación presidencial, durante la pandemia, nuestro sistema de salud se ha dotado mejor y los actores han respondido con mayor presteza en la prevención y atención a los ciudadanos.

24. El cumplimiento de los apoyos económicos y sociales deberá generar alivios en el afectado tejido social.

25. El Gobierno mantiene la apuesta educativa con becas, ayudas sociales y los progresos en conectividad.

26. Si sumamos los proyectos de reforma al Contrato de Aprendizaje y de cobertura de la alimentación escolar durante todo el año lectivo, podremos enfrentar la deserción escolar y universitaria, agravada por la crisis.

27. La reducción razonable de los impuestos y la confianza mostraron una gran recuperación económica hasta marzo. Esperamos que con el mismo tino conductor se pueda recuperar la caída por la pandemia.

28. El progreso en infraestructura nos permite pensar en un país cada vez más conectado.

29. La expansión de energías alternativas es formidable. Confiamos que se pueda cumplir la meta de arborización y se ponga en marcha el programa de guardianes ambientales.

30. Insistiremos, a través de los compañeros del Centro Democrático y de otros partidos, en puntos de agenda legislativa que incluyen la reducción de la jornada de trabajo y el bono solidario para los niños de hogares de menores ingresos.

31. Pensemos además en un Referendo que disminuya el Congreso y la burocracia, adopte una norma vértice para la cúpula de la justicia, garantice ingreso solidario a los más pobres, y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor. Que derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe.

32. Avancemos en iniciativas de progreso social y económico que sean la alternativa al riesgo socialista, que pretende replicar el fracaso de Venezuela y Nicaragua y que tiende mantos de incertidumbre sobre otros países de la región.

33. A las confiscaciones del socialismo, a sus impuestos y restricciones asfixiantes, que inhiben la creatividad, opongámonos con más seguridad, más empresas que ofrezcan más oportunidades, más cohesión social, más educación, más emprendimiento y más remuneración.

34. Al odio de clases del socialismo opongamos nuestra convicción de Economía Fraterna.

35. Mantendré la lucha por mi honorabilidad. Mi carrera electoral ha sido de disciplina, trabajo, diálogo popular, austeridad. Empezó de niño, de la mano de mi madre, con un superior ejemplo de amor a Colombia.

36. Mi vida pública ha generado mucha controversia pero carezco de voluntad para dejar de pensar en Colombia. No puedo renunciar a advertir las amenazas que nos asechan. (sic)

37. Sé que no tengo cupo en el tren del apaciguamiento, donde por evitar las dificultades de la lucha y congraciarse con el tigre, se termina en sus fauces.

38. Soy sobreviviente por la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los soldados y policías de Colombia. Razón poderosa para sentir que el reposo y la resignación no hacen parte de mis opciones.

Saludo compatriotas. Ojo con el 22. Por la defensa de la libertad y la democracia, hasta el final.

Contexto

Desde el pasado 4 de agosto, Uribe permanecía bajo arresto en su finca El Ubérrimo, cerca de Montería, luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminó su detención domiciliaria.

La jueza 30 de Control de Garantías, tras 50 minutos de exposición, ratificó el argumento de la defensa según el cual “para la existencia de una medida de aseguramiento con privación de libertad es necesario que previamente se haya realizado una audiencia de imputación de cargos, lo cual no sucedió con Uribe”. Además, se decidió no dar la razón al abogado del Senador Iván Cepeda, Reynaldo Villalba, que argumentaba seguir el proceso bajo la Ley 600 del 2000, pues los hechos fueron posteriores a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio.

La reacción de Uribe, tras recuperar su libertad, fue agradecer a Dios en su cuenta de Twitter:

Las reacciones

Por su parte, el Centro Democrático recibió “con respeto y esperanza la decisión de la juez de garantías, que restituyó la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es un acto que marca el inicio de un nuevo camino que le permitirá demostrar su inocencia”. Pero, Iván Cepeda , senador del Polo Democrático, aseguró que, a pesar de respetar la decisión tomada por la juez 30, apelará el fallo pues “no hay ninguna garantía para los derechos de la víctimas en este proceso”.

La jurisdicción de la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), bajo la cual seguirá el caso por soborno de testigos y fraude procesal, deja a la Corte Suprema de Justicia inhabilitada para su juzgamiento. Por ello, los retractores del exsenador aseguran que renunciar al Senado fue una estrategia para que el caso lo llevara la justicia ordinaria.

Ahora, la juez 30 deberá fijar una nueva audiencia, luego de que la Corte Suprema de Justicia le envíe el expediente del exsenador. En este punto, se desconoce en qué etapa se encuentra el caso, pues la máxima autoridad no se pronunció al respecto. Esto puede ser, en parte, porque la juez tiene total autonomía para definir la situación o porque “hay jurisprudencia suficiente que ayudaría a resolver esas dudas”, según Fuentes de la Corte consultadas por El Tiempo.

La delegada de la procuraduría María Lourdes Hernández, en el alto tribunal, dio una clave para saber cómo seguirá el proceso al afirmar que se debe adecuar lo que previamente ya hizo la Corte al nuevo sistema procesado por la Fiscalía General de la Nación. Será esta entidad, además, la encargada de solicitar, ante los jueces de control de garantías, una nueva medida de aseguramiento “si se estima que hay riesgos que deban ser conjurados”, aseguró la juez 30.

Luego de esta decisión, el Centro Democrático espera que el exsenador lidere el partido y reactive su participación política pues, además de haber sido determinante en los últimos cuatro de los cinco gobiernos (sus dos periodos, el primero de Juan Manuel Santos y el presente de Iván Duque), el partido cuenta con más curules en el Senado que cualquier otro. Asimismo, se espera que sea el exsenador quien defina al candidato a la presidencia 2022-2026.