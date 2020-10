Expediente abierto: el papel de la periodista Vicky Dávila en el caso de Álvaro Uribe

Este sábado, al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez le fue otorgada la libertad luego de que una jueza de control de garantías decidió que no puede haber detención sin imputación de cargos, en la Ley 906, la que por orden de la Corte Suprema de Justicia se rige ahora el caso de presunta manipulación de testigos.

La noticia de la libertad para el exjefe de Estado, quien se encontraba en detención domiciliaria desde el pasado 3 de agosto, generó una ola de comentarios en Twitter. Una de las tendencias que se destaca es la “Gracias Vicky”, con la que usuarios que le agradecen a la periodista de Revista Semana, Vicky Dávila, por hacer público el expediente completo del caso Uribe.

“Gracias Vicky por mostrarle a Colombia todo el expediente del caso Uribe... gracias porque al transmitir sin sesgos ni interrupciones todas las piezas completas... descubrimos un Monsalve mentiroso y un Uribe sin garantías de defensa, a quien se le violó el debido proceso”, escribió @Setulus1.

Pero también, hay mensajes de agradecimiento en este día para la periodista española Salud Hernández-Mora.

Sin embargo, en Twitter hubo usuarios que, contrario a los que agradecen su labor periodística, critican a la comunicadora por su rol dentro del caso del expresidente Uribe.

El trabajo periodístico de Vicky Dávila en el caso Uribe

Una vez se conoció la detención del expresidente Álvaro Uribe por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigaba por presuntamente manipular testigos junto a su abogado, Diego Cadena, la periodista Vicky Dávila fue una de las primeras en hablar de ello en su columna de opinión.

El 9 de agosto, Revista Semana publicó la columna de la periodista titulada: “Álvaro Uribe libre” , seis días después de que se le notificó al entonces senador sobre su detención domiciliaria.

Allí, Dávila sentenció: “Hoy, con Uribe preso y Timochenko y su bandola libres, Colombia es un país camino a ser inviable. Dirán que el jefe de las Farc pasó por un proceso de paz. Claro, un proceso que perdió en las urnas y violentó la democracia. Que aun así, los llevó al Congreso. No han pagado un solo día de cárcel. Cuando salga esta publicación Uribe casi completará su primera semana preso”.









(Instagram: @vickydavilaperiodista)

También promulgó que la decisión de la Corte era injusta al afirmar en esa misma columna: “la injusticia solo genera espirales de odio y dolor”.

Eso le costó a Dávila que en redes sociales la tachen de ser abiertamente uribista e incluso la señalan como lideresa de una campaña mediática del uribismo.

El 24 de enero de 2019, Dávila escribió en Twitter: “Ayer era petrista y hoy soy uribista. Un periodista no trabaja para quedar bien, ni ganar aplausos. Menos para que todos queden a gusto, no se debe trabajar por conveniencia, si no, para cumplir con el deber del oficio” .

El expediente del caso Uribe

El 5 de septiembre, la periodista, en otra columna de opinión titulada “La verdad del caso Uribe”, vaticinó lo siguiente: “Estoy convencida de que Álvaro Uribe quedará libre por orden de un juez de garantías muy pronto. Varios penalistas me dicen que hoy nada puede justificar su detención y que el proceso pasará a la Ley 90” .

En el escrito de opinión, Dávila insistió en que el caso de Uribe en la Corte Suprema no fue llevado de manera parcial. “Algunas piezas procesales que podrían ser claves generan desconfianza por la forma como fueron recolectadas. Pasó con los audios y los pantallazos de los chats entre el testigo Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López, alias Caliche. ¿Dónde están esos teléfonos?”, se cuestionó la periodista.

La ahora directora de la plataforma digital de Revista Semana anunció que en ese medio tuvieron acceso al expediente completo del proceso contra Álvaro Uribe: miles de horas de grabaciones, folios, transcripciones, interceptaciones y documentos que reposan en ese voluminoso archivo judicial que puso en detención al expresidente.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. EFE/ JUAN ZARAMA/Archivo

Durante todo el mes de septiembre Semana publicó varios artículos y desarrolló varios programas de Semana TV con esa información. Como el 24 de septiembre, cuando publicaron una declaración del paramilitar condenado Juan Guillermo Monsalve, ficha clave en el caso contra Uribe, en la que señalaba: “donde me trasladen para la cárcel de Valledupar me hecho para atrás”, le dijo el exparamilitar a su compañero de cárcel Nicolás Jurado, un exguerrillero de las Farc.

Jurado le dio este testimonio al Consejo Superior de la Judicatura, el cual, según Dávila, no quiso aceptar la Corte Suprema de Justicia. El exguerrillero también habría dicho que Monsalve estaba muy “arrepentido y quería retractarse” de lo que había dicho de Álvaro Uribe.

La periodista también reveló en exclusiva una conversación entre el abogado y la esposa de Juan Guillermo Monsalve. Dice Revista Semana que ambos hablan con familiaridad del documento en el que el exparamilitar daría un giro a su versión sobre el exmandatario.

Censura contra Vicky Dávila

En una de sus más recientes publicaciones del expediente Uribe, la periodista publicó conversaciones del exintegrante de las ya desaparecidas autodefensas con su familia.

La hermana de Monsalve alegó que la publicación de esos diálogos vulneró los derechos al buen nombre y a la intimidad personal y familiar, pues “se ventilaron asuntos como el estado de salud de su progenitora, problemas personales, se ventiló que ella trabajaba en una empresa de vigilancia, asuntos económicos, además se ventiló el nombre de sus hijos menores”.

A través de un fallo de tutela, el juez del circuito de Bogotá, Carlos Carreño, obligó a Revista Semana a despublicar y eliminar de todas sus plataformas el programa “¡Exclusivo! Las conversaciones del testigo Monsalve con su familia”, transmitido de manera digital y abierta por la Revista Semana el día 30 de agosto de 2020.

Cortesía Flip

En el mismo documento, el juez solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano por una presunta violación de la reserva sumarial. Estos periodistas condujeron la investigación que es reportada en el fallo del juez Carreño.

Dávila dijo en sus redes sociales que esa decisión correspondía a una censura y así mismo la calificó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios).

La Flip recalcó que lo publicado por Semana, se trata de información sobre un proceso de alto interés público y trascendencia nacional y esto es preponderante partiendo del deber de ponderación entre la investigación de delitos y la garantía de la libertad de prensa. Las grabaciones contienen información sobre uno de los testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien aparece en el proceso contra el exmandatario por presunto soborno de testigos y fraude procesal.

Este sábado, la periodista trinó a penas se conoció que la jueza de control de garantías le otorgó la libertad a Uribe.