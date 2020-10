25 años caminando descalza: el álbum de Shakira celebra las bodas de plata

NFL Football - Super Bowl LIV Halftime Show - Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, U.S. - February 2, 2020. Shakira performs during halftime show. REUTERS/Mike Blake

Después de dos discos con Sony (Magia, 1991 y Peligro, 1993), Shakira tenía que superar con su tercer y, algunos pensaban, último álbum del contrato con la disquera, las ventas de solo 1.000 copias de cada uno de los anteriores. Por eso, Sony la invitó a participar de un disco recopilatorio de fin de año titulado Nuestro Rock Vol.2. Era el momento de reivindicarse por dos álbumes que, hoy, están por fuera de la discografía oficial de la artista.

Así nació ¿Dónde estás corazón?, la canción que unió musicalmente a Shakira con Luis Fernando Ochoa, su mano derecha cuando de componer se trata.

A Luis Fernando le habían encargado producir tres canciones del álbum recopilatorio y una de ellas era para la barranquillera de 17 años. Él hizo los acordes y Shakira escribió los versos. En una semana, la pieza estaba lista y se convirtió en uno de los éxitos del recopilatorio, llegando al número uno de México, Panamá, Argentina, Colombia, Brasil y ocupando el cuarto lugar entre las canciones latinas de Estados Unidos. Fue el empujón que necesitó Sony para darle una última oportunidad a esa niña con voz particular. En este álbum, Shakira exigió más liderazgo creativo y videos con mejor calidad. No estaba dispuesta a perder otra vez.

Así empezó a gestarse Pies Descalzos, un álbum que “viene de mi necesidad de expresar un cierto inconformismo que tengo hacia las normas, todas las normas, hacia todas las convenciones sociales”, decía una Shakira de 19 años a Ximena Diego, una periodista que escribió un libro sobre la artista en 2001. Pies Descalzos habla del aborto con “Se quiere se mata”; del amor con “Antología”, “Pienso en ti” y “¿Dónde Estás Corazón?”, y de política y religión con el track homónimo del disco.

El álbum se lanzó el 6 de octubre de 1995 en Colombia, con éxito inmediato en la radio, por lo que, el 13 de febrero de 1996, se comenzó a distribuir en todo el mundo. El primer sencillo oficial fue “Estoy aquí” (después del éxito anterior de “Dónde estás corazón)” y alcanzó la posición número dos de la lista Hot Latin Songs de la revista Billboard en Estados Unidos, luego vendrían “Pies descalzos”, “Sueños blancos”, “Un poco de amor”, “Antología” y el último sencillo fue “Se quiere se mata”; todos entraron en la lista estadounidense, dándole a Shakira proyección internacional, cuando, inicialmente, se pensaba lanzar el disco solo en Colombia.

Hasta ahora, el álbum ha vendido más de cinco millones de copias alrededor del mundo. Un millón se quedaron en Colombia, otorgándole a la barranquillera su primer disco de diamante. Luego vendrían discos de platino en Argentina, México, Chile, Ecuador, Venezuela y Perú. En Estados Unidos el disco ha vendido más de un millón de copias, por lo que el 27 de diciembre de 1999 Shakira recibió el disco de platino en la categoría general (no latina), siendo la primera artista sudamericana en lograrlo con el primer álbum oficial. El éxito en Brasil, donde en sus primeros meses vendió más de 500.000 copias, se debió a que Shakira reeditó el álbum agregando versiones en portugués de canciones como Estoy Aquí y Pies Descalzos.

“Creo que si no hubiera tenido el fracaso de Peligro, no habría despertado y encontrado la determinación para (…) revaluar mis objetivos. En otras palabras, si las plantas de mis pies no duelen, no me habría dado cuenta de que mis zapatos eran demasiado pequeños. Si no me hubiera golpeado la pared, no habría salido descalza para revelarme tal como soy”, dijo Shakira en la misma entrevista a Ximena Diego, cuando hablaban del nombre del álbum. Título que también lleva la Fundación que dirige la artista desde 1997 y con la cual ha construido escuelas para niños en situación de vulnerabilidad en lugares como Barranquilla y Cartagena.

El 30 de noviembre de 1995, Shakira emprendió una gira internacional con 68 fechas en Sudamérica (13 de ellas en Colombia), 11 en Centroamérica, 6 en Norteamérica y 2 en Europa. A la par, empezó a promocionar internacionalmente el disco presentándose en lugares como el festival de la Canción de Acapulco en 1996, festival Viña del Mar (ya lo había hecho en 1994) en 1997 y en varios conciertos de Colombia como telonera de Ricky Martin y Café Tacuba.

La cantante colombiana Shakira lloró al terminar de interpretar Antología, una de sus baladas más conocidas

“Esta canción la escribí cuando tenía 17 años. Sí, porque a los 15 ya me había enamorado. ¡Es más!, la primera vez que me enamoré tenía 4 años (...) Esta canción yo creo que ustedes la conocen, y si la conocen quiero oírlos. Se llama Antología, y dice así”, dijo Shakira en 2006 en un concierto en Miami al presentar una de sus más recordadas baladas. La misma que no ha parado de interpretar desde que la incluyó en Pies Descalzos. En su momento solo tuvo tres número 1: en Colombia, Venezuela y España.

El 3 de noviembre de 2018, en el cierre de la gira El Dorado en Bogotá, Shakira lloró cuando terminó de cantar la canción y luego escribió en su Instagram “Bogotá, gracias por darme uno de los conciertos más bonitos de mi vida!”.

25 años después de la publicación del álbum, Shakira se mantiene vigente en la industria musical gracias a su variado y flexible repertorio, que cuenta con canciones de reggaeton, pop, trap y hasta salsa. Pero, para muchos, este disco siempre será insuperable porque fue la primera vez que escucharon a una barranquillera que se comería el mundo cantando con los Pies Descalzos.