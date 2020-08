Así son las reglas de la “nueva normalidad” que regirán en Bogotá desde este martes

Personas usando máscaras protectoras debido a la pademia del coronavirus y asistiendo a la primera cicloruta habilitada en Bogotá bajo la "nueva normalidad". Agosto 27, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Este fin de semana se cumplieron los primeros días de la “nueva normalidad” la siguiente etapa en el manejo de la pandemia en la capital que a partir de este 1° de septiembre se reforzará cuando empiece en todo el país el “aislamiento selectivo” en el cual el enfoque preventivo para evitar los contagios por coronavirus está basado en el autocuidado y la responsabilidad individual.

En Bogotá las medidas tomadas por la administración restringen en puntos clave el desmonte de medidas de aislamiento y cuarentena que adoptó el Gobierno Nacional con su “aislamiento selectivo”, pues cuentan con un alto número de contagios por Covid-19, aunque las cifras empiezan a mostrar una tendencia a la baja.

Se asemejan ambas medidas en decretar el fin de la cuarentena generalizada, en el enfoque que tienen de autocuidado y responsabilidad ciudadana, y del avance hacia la apertura total de la economía, con la sumatoria gradual de sectores.

La principal medida diferencial de Bogotá, es el mantenimiento del “pico y cédula” para la movilidad de los ciudadanos. Esto con el fin de reducir el número de personas en la calle.

De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, lo que demostró la cuarentena por sectores fue que si la ciudad mantiene entre cuatro y cinco millones de personas al tiempo en la calle (Bogotá tiene cerca de 8 millones de habitantes contando su área metropolitana), su sistema de salud no colapsa, pues el riesgo de contagio se reduce, aunque no desaparece.

Para reducir ese número entonces el “pico y cédula” seguirá funcionando como lo ha venido haciendo hasta ahora: los días pares podrán transitar las personas cuyas cédulas terminen en número impar; y los días impares lo podrán hacer las que su cédula termine en número par.

El pico y cédula funcionará para el ingreso a los establecimientos comerciales y de servicios, pero para los restaurantes, autocines, auto cultos, auto eventos, o actividades hoteleras no aplicará esta medida.

Del mismo modo, hay sectores y actividades restringidas en la capital que el Gobierno avaló para el resto del territorio nacional. Como por ejemplo los templos e iglesias, los cuales permanecerán cerrados; además de los gimnasios, los cines, los bares, las piscinas, los casinos, las discotecas y los parques temáticos.

Los anteriores establecimientos podrán solicitar permisos a la Alcaldía para funcionar siempre y cuando tengan la opción de hacerlo en espacios al aire libre que garanticen la distancia social. Los eventos masivos, como festivales y conciertos, aún no tienen permiso para realizarse, así sean en espacios abiertos.

Ciclovías, parques y viajes

La ciclovía, una de las actividades más icónicas de la ciudad de Bogotá, volverá a tener habilitado sus 127 kilómetros sin restricciones y funcionará los domingos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Se podrá ir en bici, en patines, patinetas o a pie. Es posible ir en grupo pero preferiblemente dentro del núcleo familiar, con amigos se deben tomar mayores precauciones. El uso de tapabocas será obligatorio en todo momento, no usarlo puede acarrear una multa, y se habilitarán puntos de desinfección para incentivar el constante lavado de manos.

Los parques infantiles podrán ser usados siempre y cuando se desinfecten con anterioridad y los niños lleven tapabocas (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Cada personas debe llevar su hidratación, no se venderán comidas ni bebidas, ni tampoco prestar servicios de reparación mecánica. Tampoco habrá clases grupales, como los aeróbicos, en el tramo de la ciclo ruta.

Para el ingreso a los parques se implementará un control de aforo. Con puntos de entrada establecidos que permitan mantener una ocupación del 35% de su capacidad total.

En ellos se podrán practicar actividades de ejercicio individual, los partidos de fútbol y otros deportes de grupo seguirán restringidos a nivel amateur y en el espacio público (a nivel profesional están permitidos bajo protocolos adicionales establecidos por el Gobierno).

Se permitirá el uso de parques infantiles y gimnasios biosaludables, pero antes de usarlos se deben desinfectar. También estará restringida la venta de comidas y bebidas, el uso del tapabocas será obligatorio y se deberá respetar la distancia social.

Desde septiembre, las personas que quieran viajar por carretera en sus vehículos particulares podrán hacerlo sin restricciones. No habrá un límite de personas que puedan movilizarse al tiempo en el mismo vehículo pero sí se recomienda guardar la distancia (no más de tres personas) y el uso de tapabocas.

Restaurantes y reuniones familiares

Para los restaurantes en la “nueva normalidad” se estableció un protocolo el cual se basa en el control de aforo y la distancia física, priorizando además aquellos que atiendan a sus clientes en espacios abiertos.

Aunque pueden vender a domicilio todos los días, solo podrán atender en mesa de jueves a domingo. Si atiende de puertas para adentro no puede superar el 25% de su capacidad y debe cumplir con la separación de 2 metros entre mesa y mesa.

Los restaurantes en Bogotá podrán atender comensales en mesa de jueves a domingo entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. REUTERS/Luisa Gonzalez

Espacios comunes de hoteles, como restaurantes, salones o “lobbies” tendrán un aforo máximo del 35%.

Las plazoletas de comidas de los centros comerciales se regirán por las mismas normas y protocolos.

Las reuniones familiares en estarán permitidas, siempre y cuando no generen una aglomeración de personas. Se recomienda realizarlas en espacios abiertos como terrazas, y espacio público. No se podrá usar el salón social de los edificios o conjuntos de casas.

Horario de actividades de la nueva normalidad en Bogotá

Un grupo de personas disfruta con sus hijos de los juegos este domingo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá; (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





De Lunes a jueves entre 10:00 a.m. y 5:00 a.m. : Manufactura de bienes no esenciales y comercio al por mayor

De lunes a jueves a partir de las 10:00 a.m. : Construcción en zonas no residenciales.

De lunes a sábado entre 10:00 a.m. y 7:00 pm. : Construcción en zonas residenciales

Lunes, martes, viernes y sábados: Días de prespecialidad parcial para establecimientos educativos según lo determine la secretaría de Educación.

De miércoles a domingo entre 5:00 a.m. y 9:00 p.m. : Comercio al por menor de bienes no esenciales.

De jueves a domingo entre 5:00 a.m. y 10:00 p.m. : Restaurantes y demás establecimientos gastronómicos con servicio a la mesa.

Lunes, martes, viernes, sábado y domingo: Actividades de oficina no esenciales, sin restricción horaria.

No tendrán restricción de días ni horas: Cadena de producción, abastecimiento, transporte, comercialización y distribución de bienes esenciales y de primera necesidad; comercialización de productos por vías electrónicas o a domicilio.

