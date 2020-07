Iván Duque escribió un tuit sobre la Virgen y la justicia le ordenó borrarlo

El presidente de Colombia, Ivan Duque, deberá borrar un tuit en el que hacía referencia a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia (Reuters)

El Tribunal Superior de Cali le ordenó al presidente Iván Duque que borre un mensaje publicado en en su perfil personal de Twitter en el que encomendaba el país a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La decisión de esa instancia judicial se resolvió a partir del pedido de un ciudadano que dijo sentirse afectado por la invocación del jefe del Ejecutivo.

El pedido fue hecho por Víctor David Aucenon, quien pidió se tutelaran los derechos de laicidad del Estado colombiano, la libertad de culto y el principio de separación de Estado e Iglesia, de acuerdo al fallo que dio a conocer el diario El Tiempo, de Bogotá. El tuit al que hace mención Aucenon fue escrito por el mandatario el pasado 9 de julio, aunque no era el primero en esa misma línea. Esas citas eclesiásticas son recurrentes en Duque.

De acuerdo a la presentación de Aucenon el mensaje era “discriminatorio” a pesar de que se realizó por la cuenta personal del presidente. Según expuso en sede judicial, por esa cuenta “se entera de información oficial”.

“Respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país”, señaló el tuit de Duque que despertó polémica en algunos sectores colombianos y que requirió intervención de un tribunal.

Ivan Duque publicó un mensaje sobre la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia y la justicia le ordenó borrarlo (Twitter)

Además, el Tribunal Superior de Cali le ordenó a Duque “abstenerse de realizar este tipo de alegorías a cultos en particular, desde las redes sociales”. Además, le dio un plazo de 48 horas al Presidente para que elimine el mensaje. La defensa de la Presidencia se basó en afirmar que no hay una regulación al respecto y que “dicho tuit no tiene carácter de exigible, ni constituye un acto oficial”.

“Para esta corporación el mensaje emitido por el Presidente no cumple con los mínimos de justificación y razonabilidad, por ser un claro discurso en materia religiosa cuya divulgación es prohibida, pues implica el desconocimiento del derecho de libertad de culto, y el deber de neutralidad del Estado, y en consecuencia, es vulneratorio del principio de laicidad del Estado”, remarcó el Tribunal.

Otros mensajes

No es la primera vez que el presidente Duque hace referencias a la misma virgen. Lo hizo en marzo pasado cuando convocó a la población a luchar contra el COVID-19. El 25 de marzo se dirigió a los colombianos para darle inicio oficial a 19 días de cuarentena preventiva y obligatoria que busca mitigar la propagación del coronavirus en el país, una medida inédita que empezó a regir este miércoles a media noche.

Duque pidió en su mensaje que cada hogar y cada colombiano, de acuerdo a sus creencias, llevara en sus oraciones o en sus pensamientos al país y que pidiera porque la emergencia de salud que el coronavirus representa pueda ser superada prontamente con las menores consecuencias en vidas humanas.

“Yo siempre pienso en que Colombia se encomiende a nuestra Virgen de Chiquinquirá, esa patrona de Colombia, al Sagrado Corazón de Jesús. A quienes no tienen una fe en ninguna iglesia, en su espiritualidad también rodearnos todos. Cada oración, cada bien pensamiento es un mensaje de protección a quienes hoy están dando su vida por proteger a Colombia”, dijo el presidente.

Recordó además que durante los 19 días de cuarentena coinciden los días en que normalmente se celebraría la Semana Santa, por lo que invitó a aprovechar el tiempo para reflexionar, pensar en la fe y entregarse a Dios.

“Yo quiero que después de esta cuarentena, nuestras familias, todas, salgan orgullosas y más fortalecidas que nunca. Yo también sé que en estos 19 días, que van a coincidir con nuestra Semana Santa, tenemos que pensar en la fe, tenemos que agradecerle a Dios y pensar en él”, agregó.

