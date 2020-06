La ex Miss Colombia que eligió amputarse un pie: “Yo tomé la decisión de tener una prótesis que me deje bailar champeta”

Daniella Álvarez compartió en sus redes los resultados de la operación.

Daniella Álvarez, ganadora del certamen nacional de la belleza de Colombia en el año 2011, fue sometida a una cirugía en la que se le amputó el pie y parte de la pierda izquierda. Esta fue la última de cinco cirugías que debió pasar la ex Señorita Colombia después de que se le encontró una pequeña masa debajo de las costillas que le obstruyó la arteria aorta.

El procedimiento fue llevado a cabo en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá el domingo en horas de la mañana y tras cuatro horas de operación, fue catalogado como “un éxito” por los médicos que la atendieron.

El viernes 12 de junio la ex reina publicó un video en sus redes sociales donde hablaba de su caso, y de todas las cirugías por las que había tenido que pasar desde que le detectaron la “pequeña masa” debajo de las costillas.

En ese video Álvarez contó a sus seguidores que había tomado la decisión de someterse a la última cirugía que le amputaría el pie después de que los médicos que confirmaran que su extremidad no volvería a ser funcional por la falta de sangre que sufrió por largo tiempo y que no pudo ser corregida en las operaciones pasadas.

Con gran calma y muy buena actitud la ex reina dijo que “amaba su cuerpo” y que prefería tener una prótesis “que me permita bailar” antes que una extremidad que no funcione.

“Yo podría tener mi pie, pero no sería un pie funcional, entonces los médicos y en familia hablamos, y yo tomé la decisión (…) de tener una prótesis que me deje bailar champeta, bachata, correr, montar bicicleta”, dijo en el video.

Tras la operación, la ex reina compartió varias fotos con su familia y su ex novio, que estuvieron con ella durante el procedimiento médico. En esas fotos se observa su pierna amputada.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios todo lo lograré. Pies pa que los quiero si tengo alas para volar. Vamos para adelante”, publicó en Instagram junto con las fotos tras la operación.

La también modelo y presentadora de televisión ha recibido una gran cantidad de comentarios exaltando su valentía y mostrando apoyo a su decisión.

