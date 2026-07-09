Con honores recibieron en Cali a los nueve bomberos que participaron en el rescate tras el terremoto en Venezuela

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, recibió a los nueve integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que participaron en la misión de búsqueda y rescate en Venezuela. - crédito @alejoeder/X

Los nueve integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali que participaron en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos registrados en Venezuela regresaron a la capital del Valle del Cauca, donde fueron recibidos con un homenaje por la misión humanitaria que desarrollaron durante 11 días como parte del equipo USAR COL-1.

Los rescatistas hicieron parte de USAR COL-1, un grupo conformado por 63 especialistas de diferentes regiones de Colombia, que fue desplegado para apoyar las labores de búsqueda y rescate luego de los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.

Durante la misión, los equipos especializados realizaron operaciones de localización de personas atrapadas entre estructuras colapsadas, participaron en la recuperación de víctimas y prestaron apoyo técnico en las zonas afectadas por la emergencia.

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Alejandro Eder anunció un reconocimiento para los bomberos

El regreso de los nueve integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali estuvo acompañado por un acto de bienvenida en la estación central de la institución, ubicada sobre la avenida Las Américas.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó el trabajo realizado por los rescatistas y anunció que la Administración Distrital les realizará un reconocimiento por su participación en la misión.

“Recibimos de regreso a los nueve héroes del Cuerpo de Bomberos Cali que, durante once días, estuvieron en Venezuela apoyando las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto. Gracias por poner su experiencia, su valentía y su vocación de servicio al lado de quienes más lo necesitan. En medio del dolor, llevaron esperanza y representaron con honor a Cali y a Colombia. En los próximos días les haremos un reconocimiento por su entrega y compromiso con la vida. Seguimos acompañando al pueblo venezolano y a las familias que hoy enfrentan esta tragedia. ¡Bienvenidos a casa!”, escribió el mandatario.

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La institución también destacó el compromiso, la disciplina y el profesionalismo con el que el grupo afrontó una de las emergencias más complejas registradas recientemente en el país vecino.

El alcalde Alejandro Eder destacó la labor de los bomberos caleños y anunció un reconocimiento por su participación en la misión humanitaria. - crédito @alejoeder/X

Quiénes integraron la delegación caleña

La delegación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali estuvo conformada por:

Capitán Alberto José Hernández , líder adjunto de la misión.

Sargento Jaime Yesid Castellar , psicólogo del equipo médico.

Juan Manuel Salazar , rescatista.

David Vivas , rescatista.

Luis Valentino Rojas , rescatista.

José David Saldarriaga , rescatista.

Christian Arango , rescatista.

Danny Altamirano , rescatista.

Andrés Cunda, paramédico.

Los nueve hicieron parte del equipo colombiano que representó al país en las labores de búsqueda y rescate desarrolladas en Venezuela.

“La magnitud de la tragedia era gigantesca”

En diálogo con Caracol Radio, el capitán Alberto José Hernández aseguró que la misión representó un reto tanto profesional como humano.

“Profesionalmente nos pusimos a prueba como equipo. Fue una experiencia muy dura porque nosotros vamos con el propósito de ayudar. Cuando llegamos y empezamos a ampliar el radio de búsqueda nos dimos cuenta de que la magnitud de la tragedia era gigantesca”, afirmó.

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El oficial explicó que uno de los momentos más significativos para la delegación fue el rescate con vida de Moisés, un niño de 11 años, una operación que tuvo amplia difusión debido a que se convirtió en uno de los pocos rescates exitosos registrados durante la emergencia.

Sin embargo, también recordó una de las operaciones que más impactó al equipo. “Trabajamos durante unas 12 o 13 horas porque todos nuestros sistemas marcaban señales de vida. Al final esa señal se perdió y cuando logramos llegar hasta la persona ya había fallecido. Es una situación muy frustrante”, relató.

Hernández agregó que uno de los aspectos más difíciles fue observar a las familias que permanecían en los alrededores de las estructuras colapsadas esperando información sobre sus seres queridos.

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Los nueve integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali regresaron a la ciudad tras 11 días de labores de búsqueda y rescate en Venezuela. - crédito @BomberosCali119/X

El equipo tomó medidas para proteger su salud durante la misión

En declaraciones conocidas por El Tiempo, el director de Gestión del Riesgo y Emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, capitán Alberto José Hernández, destacó que uno de los principales logros de la operación fue que los 63 integrantes de USAR COL-1 regresaron a Colombia sin incidentes.

“Es la satisfacción del deber cumplido, de que las 63 personas regresaron sin ningún rasguño, sin ningún incidente, y sanos y salvos de nuevo a casa”, afirmó.

El capitán explicó que durante la misión también debieron adoptar medidas para prevenir enfermedades.

“Teníamos que cuidarnos de cuadros gripales y eso nos obligaba, por ejemplo, a tomar decisiones de rechazar comida en la calle o de rechazar hidratación que venía en bolsitas y uno no sabía el tratamiento. Entonces le tocaba a uno con la pena y el dolor rechazar eso y más bien garantizar e hidratarse con nuestra propia hidratación, el agua que llevamos desde Colombia. Para evitar precisamente este tipo de cosas. Miren ustedes, hasta en eso hay que pensar”, indicó.

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Asimismo, aseguró que “nuestra misión en Venezuela fue exitosa porque los 63 integrantes del equipo regresamos sanos y salvos. Recibimos el respeto y la gratitud del pueblo venezolano”.

Los rescatistas caleños integraron el equipo USAR COL-1, que apoyó las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. - crédito @BomberosCali119/X

El impacto emocional de las labores de rescate

El sargento Jaime Yesid Castellar, psicólogo de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, explicó que uno de los mayores desafíos durante la misión fue la interacción con los familiares de las víctimas.

“Ese contexto de interacción con las familias de las víctimas fue bastante complejo porque, por ejemplo, en un caso una señora se arrodillaba y nos imploraba que rescatáramos el cuerpo y que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer”, señaló.

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Castellar indicó que, en varios casos, los equipos iniciaban las labores con la expectativa de encontrar personas con vida y, posteriormente, debían comunicar a las familias que las víctimas habían fallecido. “El tema emocional fue muy grande”, afirmó.

El psicólogo agregó que uno de los episodios que más marcó a la delegación fue el rescate de Moisés. “Rescatar a Moisés fue un milagro de la vida. Fue uno de los tres momentos fuertes”, manifestó.

También recordó la recuperación del cuerpo de un niño de cuatro años y explicó que, al finalizar las jornadas de trabajo, los integrantes del equipo encontraban en las graderías del estadio donde estaban alojados un espacio para procesar las experiencias vividas durante la emergencia.

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