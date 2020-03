Ahí le ordenaron una radiografía de tórax y según lo que cuenta Liliana a medios locales, el médico que lo atendió al mirarla dijo: “Esto no me gusta, pero a ese coronavirus no hay que tenerle miedo”. Después de eso Arnold regresaría a su casa con una incapacidad de tres días más. Pero solo un día después, por la alta fiebre que presentaba, fue llevado de nuevo a urgencia y tras una nueva placa los médicos decidieron dejarlo internado en una clínica.