Por eso la movilización en las calles no da muestra de cesar. Durante el cacerolazo de ayer varios senadores y representantes de la oposición salieron del recinto del Congreso y cacerolas en mano se unieron a los manifestantes. Ellos votaron el lunes los impedimentos en ambas cámaras, que sesionaban en simultáneo para mayor celeridad. Pero mientras las discusiones en el Senado no avanzaron de ahí, en la Cámara de Representantes se alcanzó a votar una propuesta de archivo de la Ley de Crecimiento la cual que archivada tras no alcanzar las mayorías.