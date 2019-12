“Sí, le dije: me dedico a mis estudios con calma, encargamos bebé y luego vuelvo a la política. Y ella dijo: no, el momento es el de la Alcaldía. A ti no te van a dar algo que no te hayas ganado, toda la vida te han medido con una vara más alta que a los demás y tienes que asumir esta responsabilidad. No habrá otra oportunidad como esta. La Alcaldía es un cargo desafiante, pero el acuerdo es que habrá bebé. Tiene que haber bebé”, afirma López en esa conversación con el periodista Gustavo Gómez.