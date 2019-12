Eran tiempos en que a Escobar sólo le preocupaba una cosa: no ser extraditado a los Estados Unidos. Emergió así el grupo de Los Extraditables, narcoterroristas que ejercían presión sobre el gobierno colombiano para evitar ser juzgados en territorio norteamericano. Su jefe: Pablo Escobar. Su lema: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”. Ese 6 de diciembre por la tarde -el atentado se ejecutó a las 7:32 am- emitieron un comunicado que enviaron a los medios de comunicación en Medellín. En él se adjudicaban el hecho y amenazaban: “La guerra no parará". Su exigencia estaba dirigida al Senado para que aprobara definitivamente la inclusión de la extradición en el referéndum anunciado para el 21 de enero de 1990 y que estaba dedicado principalmente al proceso de paz con la guerrilla.