Los agentes se trasladaron de inmediato hacia la vivienda, pero el joven se negó a abrirles la puerta. Después de varios minutos insistiendo, finalmente permitió el ingreso de la Policía, quien encontró el cadáver en un pequeña cuarto. "Me llamaron que habían encontrado a mi esposa muerta. No me dijeron cómo la habían matado", narró al medio local Carlos Andrés Valenzuela.