"Un día que no trabaje es una noche en la calle, porque cómo pago la pieza. Por eso no voy al médico, uno pasa allá todo el día para que lo atiendan, tendría que conseguir en un día la plata de dos para poder ir. Cuando tenga al bebé no podré trabajar, no tengo el permiso de permanencia, entonces también hago para poder ahorrar algo y tener con qué comprar los pañales y cositas que necesite", contó Johanna que hace poco se había enterado del sexo de su hijo.