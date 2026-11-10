México

César Jáuregui recibe respaldo mayoritario del PAN en Chihuahua pese a diferencias con Maru Campos

La mayoría del Consejo Estatal aprobó respaldar públicamente al exfiscal, quien permanece preso en el penal del Altiplano y enfrenta un proceso por presunta traición a la patria; entre los pocos votos en contra estuvo el de Saraí Franklin, cercana al grupo político de la gobernadora

La presidenta estatal del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, y Marco Bonilla, coordinador de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad, dieron a conocer la decisión del Consejo. (Crédito: especial)
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El Consejo Estatal del PAN en Chihuahua aprobó por mayoría respaldar públicamente a César Jáuregui, exfiscal de la entidad, quien permanece en el penal del Altiplano y enfrenta un proceso judicial por presunta traición a la patria.

La decisión evidenció diferencias al interior del partido, luego de que entre los pocos votos en contra estuviera el de Saraí Franklin, expresidenta del PAN municipal de Chihuahua e identificada con el entorno político de la gobernadora Maru Campos.

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El acuerdo contempla la publicación de un desplegado de alcance nacional y local para expresar el respaldo del partido a Jáuregui y denunciar lo que los panistas que impulsaron la propuesta consideran una detención con motivaciones políticas.

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, y Marco Bonilla, coordinador de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad, dieron a conocer la decisión del Consejo. La propuesta fue impulsada por los consejeros Ramón Eduardo Chávez, Georgina Bujanda y Paloma de Jesús Aguirre.

Álvarez mencionó que la comisión encargada de redactar el documento integrará el texto durante esta semana. Una vez concluido, el desplegado buscará fijar la postura del panismo chihuahuense frente al proceso que enfrenta el exfiscal.

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El voto en contra que exhibió diferencias dentro del PAN

Aunque el respaldo obtuvo mayoría, la votación no fue unánime. Saraí Franklin estuvo entre las consejeras que rechazaron la propuesta, una postura que adquirió relevancia por su identificación con el grupo político cercano a Maru Campos y con el sector que respalda a Santiago de la Peña.

El voto de Franklin reflejó una diferencia dentro del Consejo Estatal, aunque no implica por sí mismo que la gobernadora haya intervenido en la decisión o que todo su grupo político se opusiera al respaldo de Jáuregui.

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, recibió el respaldo mayoritario del Consejo Estatal del PAN mientras permanece preso en el penal del Altiplano, acusado de presunta traición a la patria. (Foto: IG |Libertad para César Jáuregui)
César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, recibió el respaldo mayoritario del Consejo Estatal del PAN mientras permanece preso en el penal del Altiplano, acusado de presunta traición a la patria. (Foto: IG |Libertad para César Jáuregui)

La resolución del órgano partidista coloca al PAN estatal en una posición pública de defensa del exfiscal, mientras el proceso judicial en su contra continúa.

La investigación contra el exfiscal César Jáuregui

Jáuregui fue vinculado a proceso el 25 de octubre por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria. La investigación está relacionada con un operativo realizado en abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue localizado un laboratorio clandestino.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que en ese despliegue participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) sin que, según la acusación, las autoridades federales mexicanas fueran notificadas.

La participación de personal estadounidense en el operativo y las circunstancias en que se llevó a cabo forman parte de los señalamientos que dieron origen a la investigación federal.

Mientras el caso avanza en tribunales, el PAN de Chihuahua decidió convertir el respaldo a Jáuregui en una postura institucional, aunque la votación dejó ver que no existe una posición unánime entre sus integrantes.

Maru Campos afirma que el PAN salió unido del Consejo Estatal y llama a cerrar filas contra Morena

La gobernadora Maru Campos aseguró que el PAN de Chihuahua salió fortalecido de su Consejo Estatal y llamó a sus integrantes a mantener la unidad frente a Morena, partido al que se refirió como parte de un “gobierno de la muerte”. La gobernadora sostuvo que, pese al debate durante la sesión del sábado 7 de noviembre, prevaleció el respeto entre los consejeros.

La mandataria destacó la participación de Marco Bonilla y agradeció a los integrantes del Consejo por el ejercicio democrático. También relacionó su mensaje político con la violencia que afecta a la zona serrana de Chihuahua, donde señaló el desplazamiento forzado de habitantes, particularmente en Guadalupe y Calvo, municipio gobernado por Morena.

“El estado de Chihuahua no se entrega. El estado de Chihuahua es de los chihuahuenses y los chihuahuenses merecen lo mejor”, afirmó. Añadió que la población no merece vivir bajo una cultura de la muerte y remató: “Todos tenemos claro que el enemigo está afuera y que no queremos un gobierno de la muerte”.

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