En video quedó captada una mujer que intentó evadir el pago del pasaje, saltando el torniquete en TransMilenio: se cayó y se golpeó fuerte

La joven estaba siendo grabada por un acompañante, según se ve en la pieza audiovisual - crédito @charito9630/X

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En las redes sociales quedó registrado el bochornoso episodio que protagonizó una joven que cayó al intentar saltar un torniquete en una estación de TransMilenio, en Bogotá.

La ciudadana, al parecer, era consciente de que estaba siendo grabada y decidió sobrepasar la barra de bloqueo del dispositivo registrador reservado para personas en condición de discapacidad. Sin embargo, el salto no fue suficiente y sus pies toparon con el bloqueo, que hizo que la mujer perdiera el equilibrio. La situación desencadenó en una caída de frente contra el suelo, lo que desató risas en la mujer por lo ocurrido.

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La pieza audiovisual no fue bien recibida por numerosos usuarios, que expresarons sus opiniones en contra de la evasora del pasaje en el sistema de transporte público.

La joven perdió el equilibrio intentando saltar sobre la barra registradora reservada para personas en condición de discapacidad- crédito captura de pantalla @charito9630/X

Entre ellos, el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Rafael Amín Martelo, conocido como Papo Amín, que publicó al respecto un mensaje en su cuenta de X en el que calificó a la joven de ser una “ladrona”: “Por colada y LADRONA llevó su buena lección. Enseñanzas que deja la vida en el sistema TransMilenio (sic)”.

Otros usuarios también comentaron: “Lastima que sean pocas las veces en que la vida se encarga de ajustar cuentas a quienes infringen las leyes. Quizás esta mujer no lo vuelva a hacer o tendrá mas cuidado para no caer. Pero ya se llevó la lección por ladrona”; “El karma viaja en TransMilenio y no necesita tarjeta. Por dárselas de viva y ahorrarse el pasaje, terminó pagando la tarifa más alta: una lección inolvidable”.

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“Que verguenza ajena, se perdio la dignidad de la mujer, robando un pasaje”; “Esa ladrona tuvo una pequeña recompensa”; “Lástima no se rompió la jeta esa cucaracha (sic)”.

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, publicó un mensaje tras la caída de una joven que intentó evadir el pago en una estación de TransMilenio

Estudios identificaron mayor propensión a evadir pago de pasajes entre jóvenes y reincidentes

La evasión del pago en TransMilenio alcanzó el 17,97% de las validaciones entre enero y julio de 2026, según datos oficiales de la empresa operadora del transporte masivo de la capital del país. Con cerca de dos millones de viajes diarios en los corredores troncales, más de 340 mil ingresos no registran pago del pasaje.

Investigaciones de la Universidad de los Andes realizadas entre 2019 y 2025 analizaron los factores asociados con esta conducta. Los estudios, liderados por Luis A. Guzmán, Julián Arellana y José Pablo Camargo, concluyeron que no existe un único perfil de quienes ingresan sin pagar.

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En una muestra de 324 personas que evadieron la tarifa, el 90,4% tenía menos de 40 años y el 72,2% era menor de 28. Además, el 70,7% era soltero, el 67% no contaba con formación profesional y casi el 85% declaró ingresos inferiores a un salario mínimo.

La percepción de impunidad aparece entre los factores de la evasión

Los investigadores encontraron una mayor propensión a evadir entre usuarios jóvenes y personas con antecedentes de ingresos sin pago. También identificaron actitudes vinculadas con una menor disposición a cumplir normas.

El conocimiento de las sanciones tampoco resultó suficiente para disuadir la conducta. El 84,3% de los consultados sabía que había multas, aunque menos del 30% consideraba alta la posibilidad de ser detectado.

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Una de las causas de la evasión es que los vigilantes de Transmilenio solo pueden hacer llamados de atención verbal para evitar los evasores de pasaje - crédito @TransMilenio / X

El valor del pasaje y la experiencia del usuario también inciden. Un estudio de 2022 indicó que más del 76% de los participantes estaba inconforme con la tarifa. Aun así, los académicos sostienen que reducir la discusión al precio deja fuera elementos como la satisfacción con el sistema, la percepción de control y la reincidencia.

La evasión implica un impacto estimado de $200.000 millones para el sistema, de acuerdo con las cifras económicas del sistema de transporte. En ese sentido, los estudios plantean combinar controles con presencia de seguridad, cámaras y sanciones que puedan aplicarse de forma efectiva, junto con mejoras en la calidad del servicio.

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