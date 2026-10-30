Colombia

Llegaron a Colombia los drones Reaper enviados por Estados Unidos para reforzar operaciones militares

Las tres aeronaves MQ-9A serán ensambladas en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde tropas colombianas recibirán capacitación para operar los sistemas de vigilancia y reconocimiento

Tres drones militares MQ-9A Reaper y dos helicópteros Black Hawk llegaron a Colombia procedentes de Estados Unidos. (Europa Press)
Tres drones militares MQ-9A Reaper y dos helicópteros Black Hawk llegaron a Colombia procedentes de Estados Unidos. (Europa Press)
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Los tres drones militares MQ-9A Reaper prestados por Estados Unidos ya llegaron a Colombia para apoyar las operaciones contra grupos armados y redes dedicadas al narcotráfico. Las aeronaves arribaron en contenedores a bordo de una aeronave militar estadounidense, junto con dos helicópteros Black Hawk.

Los equipos serán trasladados y ensamblados en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde se desarrolla el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026. El entrenamiento reúne a militares colombianos y estadounidenses hasta el 11 de noviembre, con el objetivo de intercambiar tácticas y procedimientos para operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas.

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La llegada de los Reaper ocurre después de varios meses de trámites entre Bogotá y Washington. El acuerdo contempla el préstamo de tres aeronaves fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems, mientras el Gobierno colombiano estudia la posibilidad de adquirir una cuarta unidad con recursos propios.

Los Reaper serán ensamblados y verificados antes de operar

Los drones llegaron desarmados, por lo que personal militar deberá completar el ensamble y las verificaciones técnicas antes de que puedan ser incorporados a misiones de inteligencia. La capacitación de los uniformados nacionales formará parte de las actividades previstas en Tolemaida.

El Fuerte Militar de Tolemaida albergará el montaje de las aeronaves durante el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
El Fuerte Militar de Tolemaida albergará el montaje de las aeronaves durante el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

De acuerdo con la información de La FM, el presidente Abelardo de la Espriella visitará el sábado 31 de octubre la base militar, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Militares. La agenda incluye la supervisión de los ejercicios de entrenamiento y del proceso de instalación de los sistemas no tripulados.

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Una vez termine la etapa de entrenamiento y los equipos superen las comprobaciones operativas, las aeronaves podrán apoyar labores de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en distintas zonas del país. Las autoridades no han precisado en qué regiones operarán ni cuál será el tiempo de permanencia de los sistemas en Colombia.

Los MQ-9A pueden permanecer más de 27 horas en el aire

El MQ-9A Reaper es una aeronave militar no tripulada y pilotada a distancia. Está diseñada para cumplir tareas de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos, reconocimiento y, según su configuración, ataques de precisión.

El sistema mide cerca de 11 metros de longitud y tiene una envergadura de 20,1 metros. Puede operar a una altitud de hasta 15.240 metros y transportar una carga útil de hasta 1.701 kilogramos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó que sus operadores controlan la aeronave desde una estación terrestre, con un piloto y un especialista en sensores.

El convenio bilateral incluye el préstamo de tres drones de General Atomics y la evaluación de Colombia para adquirir una cuarta unidad. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)
El convenio bilateral incluye el préstamo de tres drones de General Atomics y la evaluación de Colombia para adquirir una cuarta unidad. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Entre sus principales capacidades figura la autonomía. El Reaper puede mantenerse en vuelo durante más de 27 horas, de acuerdo con especificaciones difundidas por su fabricante. Esa condición permite vigilar durante periodos prolongados corredores estratégicos, movimientos sobre el terreno y zonas de difícil acceso.

Los drones pueden incorporar cámaras de luz diurna, sensores infrarrojos, sistemas de visión nocturna, telémetros, designadores láser y radares de apertura sintética. La información obtenida puede ser enviada en tiempo real a los centros de control mediante enlaces satelitales.

Estas características amplían las posibilidades de las Fuerzas Militares en regiones montañosas, selváticas o fronterizas, donde las condiciones geográficas dificultan la vigilancia aérea convencional y favorecen el desplazamiento de estructuras criminales.

La configuración de armamento para Colombia no ha sido divulgada

Los Reaper también pueden operar como plataformas armadas. La Fuerza Aérea estadounidense señala que este modelo puede transportar misiles AGM-114 Hellfire y bombas guiadas GBU-12 Paveway II y GBU-38 Joint Direct Attack Munition.

El presidente Abelardo de la Espriella supervisará la instalación técnica de los sistemas no tripulados en la base militar. (EUTERS/Eva Marie Uzcategui)
El presidente Abelardo de la Espriella supervisará la instalación técnica de los sistemas no tripulados en la base militar. (EUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Sin embargo, no se han conocido detalles sobre la configuración específica con la que operarán los tres drones destinados a Colombia. La llegada de una aeronave con capacidad para emplear armamento no implica que vaya a desarrollar ese tipo de misiones en el país.

Por ahora, la información difundida sobre el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos apunta a que las aeronaves serán empleadas principalmente para fortalecer la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento. Su uso permitiría identificar rutas del narcotráfico, seguir desplazamientos de grupos armados y reunir información previa a operaciones terrestres.

El modelo ha sido utilizado por Estados Unidos en operaciones de vigilancia fronteriza y costera, así como en misiones militares contra organizaciones armadas en distintos países. La capacidad de observar un objetivo durante varias horas lo convirtió en una herramienta recurrente para tareas de seguimiento e identificación.

El traslado forma parte de un despliegue hacia América Latina

La llegada de los equipos a Colombia se conoce semanas después de que The New York Times informara que Estados Unidos trasladaba varios MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, como parte de una estrategia regional contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El modelo MQ-9A Reaper alcanza una altitud de 15.240 metros y soporta una carga útil de hasta 1.701 kilogramos. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
El modelo MQ-9A Reaper alcanza una altitud de 15.240 metros y soporta una carga útil de hasta 1.701 kilogramos. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

En el caso colombiano, las gestiones avanzaron durante octubre y el 28 de ese mes se conoció que los documentos requeridos para autorizar su ingreso ya estaban firmados. La incorporación temporal de los drones Reaper refuerza los mecanismos de cooperación militar entre Bogotá y Washington.

El próximo paso será completar su montaje, verificar los sistemas y capacitar a los equipos que asumirán su control antes de que inicien las misiones previstas en territorio colombiano.

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