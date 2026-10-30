Jet lag animal: el reloj biológico desincronizado desvía a las pardelas de su ruta de regreso al nido

Un estudio de la Universidad de Oxford reveló que el desajuste del reloj biológico altera la navegación de las pardelas pichonetas durante sus vuelos por el océano Atlántico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pardelas pichonetas que regresan al nido después de cruzar cientos de kilómetros del Atlántico lo hacen con el reloj biológico desfasado, y eso las lleva a desviarse de su rumbo de maneras predecibles y medibles. Así lo concluye un estudio de la Universidad de Oxford publicado en la revista Science, que analizó 20 años de datos GPS de más de 1.000 aves y ofrece la primera evidencia directa de que el jet lag afecta la navegación de animales silvestres.

La investigación fue liderada por el Departamento de Biología de Oxford y se basó en el seguimiento de 1.045 pardelas pichonetas (Puffinus puffinus) a lo largo de 3.688 viajes de búsqueda de alimento. Estas aves se reproducen en islas frente a las costas occidentales del Reino Unido e Irlanda y suelen volar cientos de kilómetros mar adentro para alimentarse, llegando en algunos casos a zonas situadas a unos 1.000 kilómetros (621 millas) de sus colonias.

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Las aves usan el sol como brújula, pero el sol no basta sin un reloj preciso

Para orientarse por el sol, las aves necesitan algo más que buena visión: requieren un reloj interno exacto. La posición del astro en el cielo cambia a lo largo del día, por lo que un animal que interprete mal la hora calculará mal la dirección. Normalmente, las aves sincronizan su reloj biológico con el amanecer local. Sin embargo, cuando viajan rápidamente hacia el este —como ocurre en los vuelos de regreso al nido—, llegan a lugares donde el sol salió antes de lo que su reloj interno registra. El resultado es el mismo mecanismo que produce el jet lag en los humanos: el reloj interno queda desfasado respecto a la hora solar del lugar donde se encuentra el animal.

La investigación analizó veinte años de registros de geolocalización de más de mil aves marinas frente a las costas de Irlanda y el Reino Unido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las pardelas estudiadas, ese desfase puede llegar a una hora. Y una hora de diferencia equivale a unos 15 grados de error en la posición percibida del sol, lo que se traduce en una desviación equivalente en la dirección de vuelo.

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Las desviaciones observadas coinciden con las predichas por el modelo de brújula solar

El equipo del Dr. Patrick Lewin, investigador principal del estudio, comparó las trayectorias reales de las aves con las que cabría esperar si sus relojes estuvieran perfectamente sincronizados con la hora local. La diferencia fue sistemática: a medida que las aves viajaban hacia el este, sus rutas se desviaban en el sentido de las agujas del reloj, exactamente como predice el modelo de brújula solar cuando el reloj interno va atrasado.

Los investigadores contrastaron esta explicación con una alternativa basada en variaciones del campo magnético terrestre. Los datos se ajustaron mejor a la hipótesis del reloj solar.

“Es asombroso pensar que miles de millones de animales migratorios miran al sol para orientarse, confiando en relojes que funcionan silenciosamente en su interior, y que los errores en esos relojes pueden hacer que se desvíen mínimamente de su ruta”, afirmó Lewin en declaraciones recogidas por la Universidad de Oxford.

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La brújula solar prevalece incluso cuando hay referencias visuales en la costa

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que los errores de navegación persistían incluso cuando las aves volaban cerca de costas visibles, donde los puntos de referencia geográficos podrían haberles servido de guía. Cuando el error de la brújula apuntaba hacia tierra firme, las pardelas tendían a volar más cerca de la costa; cuando apuntaba mar adentro, se alejaban de ella. Las aves continuaron fiándose de su brújula solar, incluso disponiendo de otras señales, en lugar de corregir su rumbo siguiendo la línea del litoral.

El vuelo veloz hacia el este adelanta la hora solar respecto al reloj interno del animal y provoca desviaciones de hasta quince grados en su rumbo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coautor del estudio, el profesor Tim Guilford, del Departamento de Biología de Oxford, señaló que este tipo de hallazgos resulta especialmente valioso porque permite acceder a los procesos cognitivos de los animales en su entorno natural. “Es intrínsecamente difícil estudiar los procesos cognitivos de los animales en su hábitat natural, por lo que resulta emocionante constatar que, si medimos sus movimientos naturales con la suficiente precisión, podemos revelar los mecanismos conductuales subyacentes”, afirmó Guilford en declaraciones recogidas por Oxford.

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El error de 7 grados en promedio suma apenas 5 kilómetros extra en un viaje de 1.000

Las desviaciones registradas fueron modestas: alrededor de 15 grados en los casos más pronunciados y aproximadamente 7 grados en promedio. Dado que las pardelas parecen capaces de reevaluar y corregir su posición de forma continua durante el vuelo, la distancia adicional recorrida resulta reducida. El equipo calculó que un ave que regresa desde 1.000 kilómetros (621 millas) de distancia, con un error promedio de 7 grados y corrección continua de rumbo, recorre apenas unos 5 kilómetros (3,1 millas) extra para llegar a menos de 5 kilómetros (3,1 millas) de su colonia.

Sin embargo, los investigadores advierten que las implicaciones podrían ser más graves en animales que no pueden corregir su posición en tiempo real. En aves que realizan su primera migración, pequeños errores de orientación sin corrección podrían acumularse y desplazar el destino final cientos de kilómetros. El fenómeno podría también afectar otras funciones reguladas por el reloj biológico, más allá de la navegación.

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Las aves priorizan la orientación solar por encima de las referencias visuales de la costa para definir su trayectoria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jet lag animal abre preguntas sobre salud y supervivencia de los migradores

En los humanos, viajar rápidamente a través de varias zonas horarias produce trastornos del sueño, fatiga y otros síntomas fisiológicos derivados del desajuste entre el reloj interno y el entorno. Los autores del estudio plantean que algo similar podría ocurrir en las aves migratorias silvestres, aunque reconocen que se requieren más investigaciones para determinarlo.

“Nuestros resultados demuestran que los animales experimentan el mismo desajuste del reloj biológico interno que nosotros durante el desfase horario. El siguiente paso es comprender cómo les afecta. ¿Se desincronizan los comportamientos críticos? ¿Experimentan efectos secundarios fisiológicos como nosotros? ¿Y este desajuste es tan perjudicial para su salud como lo es el desfase horario para la nuestra?”, planteó Lewin.

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El investigador también sugirió que el estudio de estas aves, habituadas a vuelos de larga distancia, podría aportar pistas para entender y tratar el jet lag humano y mitigar sus consecuencias sobre la salud.