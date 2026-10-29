Ciencia

5 comportamientos animales que la ciencia todavía no logra explicar por completo

Un informe de Science Focus reunió casos que desconciertan a los investigadores y examinó las hipótesis sobre sus posibles funciones, desde estrategias de supervivencia hasta formas de interacción social

Cuatro paneles con un cuervo entre hojas secas, una ballena en el mar, una mantarraya bajo el agua y un perezoso apoyado en una rama
Muchas conductas aparentemente extrañas en el mundo animal podrían responder a estrategias de supervivencia, comunicación o aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mundo animal está lleno de conductas que desafían las explicaciones científicas: rayas que saltan fuera del agua y caen con fuerza sobre la superficie, ballenas que se cubren con algas marinas y cuervos que se congregan alrededor de sus congéneres muertos.

Aunque algunas de estas acciones tienen posibles explicaciones, sus funciones exactas todavía generan interrogantes entre los investigadores.

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A partir de los testimonios de biólogos y ecólogos del comportamiento, el informe realizado por Science Focus examinó las hipótesis sobre estas conductas, desde las estrategias de supervivencia hasta las interacciones sociales.

1) Las rayas mobula saltan fuera del agua y caen de panza

Las rayas mobula, un grupo de peces que incluye mantarrayas y rayas diablo, utilizan sus grandes aletas para desplazarse por el océano.

En ocasiones, saltan hasta dos metros por encima de la superficie, giran en el aire y vuelven al agua con un golpe seco. El fenómeno puede involucrar a cientos de ejemplares al mismo tiempo.

Palacios señaló que la conducta podría responder a diferentes necesidades según las condiciones del entorno y la composición del grupo (REUTERS)
Palacios señaló que la conducta podría responder a diferentes necesidades según las condiciones del entorno y la composición del grupo (REUTERS)

La bióloga marina Marta D. Palacios describió estas escenas como un espectáculo en el que los animales parecen saltar simultáneamente, de manera similar a las palomitas de maíz.

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Los científicos propusieron varias explicaciones. Una apunta a la comunicación entre individuos y la posibilidad de que los saltos permitan coordinar desplazamientos entre grupos. Otra hipótesis plantea que el impacto contra el agua ayuda a desprender parásitos adheridos al cuerpo.

También se consideró que estos movimientos podrían formar parte del cortejo. Sin embargo, los saltos se registraron fuera de la temporada reproductiva y entre ejemplares jóvenes y hembras preñadas.

2) Las ballenas se cubren con algas marinas

Algunas ballenas se frotan, juegan y se revuelcan con cúmulos de algas, una conducta conocida como kelping. Los registros muestran que pueden pasar más de una hora interactuando con estas plantas, tanto de manera individual como en grupo.

Las ballenas adultas dedican más de una hora a frotarse con cúmulos de algas marinas en una conducta denominada kelping (AP)
Las ballenas adultas dedican más de una hora a frotarse con cúmulos de algas marinas en una conducta denominada kelping (AP)

El biólogo Luke Rendell, profesor de la Universidad de St Andrews e investigador del aprendizaje y el comportamiento de los mamíferos marinos, explicó que el juego suele asociarse con la práctica de habilidades útiles durante la adultez.

En este caso, esa interpretación no parece suficiente: una investigación citada por Science Focus encontró que más de la mitad de las ballenas observadas en estas situaciones eran adultas.

Entre las explicaciones posibles figuran la estimulación sensorial, la curiosidad y los beneficios para la piel. Las algas podrían ayudar a retirar organismos adheridos, como los percebes, y algunas variedades contienen compuestos con propiedades antimicrobianas.

Las propiedades antimicrobianas de las algas marinas y la eliminación de parásitos explican la interacción de las ballenas con estas plantas (AP)
Las propiedades antimicrobianas de las algas marinas y la eliminación de parásitos explican la interacción de las ballenas con estas plantas (AP)

Las ballenas jorobadas representaron el 95% de los episodios mencionados en la investigación. Una posibilidad es que su mayor presencia en las grabaciones responda a que son más observadas. Sus pelos extremadamente sensibles, similares a bigotes, también alimentan la hipótesis de que buscan sensaciones táctiles específicas.

3) Los cuervos se reúnen alrededor de sus congéneres muertos

Los cuervos americanos suelen congregarse cuando uno de ellos muere. El comportamiento comienza cuando un ejemplar descubre el cadáver y emite una llamada de alarma que atrae a otras aves. Las reuniones pueden incluir graznidos, chillidos y movimientos agresivos.

Claudia Wascher, profesora de ecología del comportamiento en la Universidad Anglia Ruskin, comparó estas concentraciones con situaciones de acoso grupal.

Según la especialista, una de sus posibles funciones consiste en alertar a los integrantes del grupo sobre una amenaza cercana.

Animales de color negro como mariposa, cabra, cuervo, símbolo de naturaleza oscura y belleza salvaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores no determinaron si estas reuniones expresan tristeza o si responden principalmente a mecanismos de aprendizaje y defensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios citados por el medio británico detectaron actividad en regiones cerebrales vinculadas con la toma de decisiones cuando las aves observaban cadáveres o escuchaban señales de alarma.

Otros experimentos mostraron que los cuervos tardaban más en acercarse a la comida si habían visto un ejemplar muerto y que reaccionaban ante las personas presentes en esos lugares.

Wascher destacó que los córvidos establecen vínculos sociales duraderos, por lo que la pérdida de un compañero podría provocar respuestas diferentes de las que generan los cadáveres de aves desconocidas.

4) Los perezosos bajan de los árboles para defecar

Los perezosos pasan casi toda su vida en las copas de los árboles, pero suelen descender al suelo aproximadamente una vez por semana para hacer sus necesidades. El recorrido puede durar hasta tres horas y los expone a depredadores.

Un perezoso de pelaje marrón y verdoso cuelga boca abajo de una rama cubierta de musgo en un bosque tropical, rodeado de hojas verdes brillantes.
Ninguna explicación logró establecer de manera concluyente por qué los animales asumen ese riesgo en lugar de defecar desde las ramas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amelia Symeou, bióloga y analista de datos de la Fundación para la Conservación del Perezoso, señaló que el gasto de energía resulta difícil de explicar en animales que disponen de recursos limitados debido a su dieta, compuesta principalmente por hojas.

Entre las hipótesis figura que esta conducta sea un vestigio evolutivo de sus antepasados terrestres. También se planteó que podría facilitar la reproducción, ya que las hembras en celo descienden con mayor frecuencia.

Otra posibilidad relaciona el hábito con las polillas del perezoso, que utilizan sus excrementos para reproducirse y mantienen una relación con las algas que crecen en el pelaje del mamífero.

5) Los estorninos forman enormes bandadas sincronizadas

Al anochecer, cientos de miles de estorninos pueden agruparse en formaciones que cambian de dirección y velocidad con una coordinación extraordinaria. Estas nubes de aves realizan giros y descensos repentinos sin provocar choques masivos.

Anne Goodenough, profesora de la Universidad de Gloucestershire, comparó el fenómeno con una composición musical en la que numerosos elementos individuales se combinan de formas diferentes.

Cientos de pájaros en vuelo forman una nube sobre árboles oscuros frente a un cielo anaranjado con el sol poniente.
Los especialistas todavía investigan cómo se organizan estos grupos y qué determina el momento en que miles de aves deciden posarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal explicación científica sostiene que cada ave responde a los movimientos de aproximadamente siete ejemplares cercanos. Cuando uno modifica su trayectoria, los demás ajustan la propia y transmiten el cambio por toda la bandada.

Otra hipótesis propone que las redes neuronales permiten orientarse mediante las características del entorno y que la coordinación surge de las interacciones entre individuos.

Estas formaciones podrían reducir la vulnerabilidad frente a depredadores como los halcones peregrinos y los búhos campestres.

La cantidad de aves dificulta que un cazador siga un objetivo específico y aumenta las posibilidades de detectar una amenaza. También se planteó que las bandadas favorecen el acceso a lugares de descanso más cálidos.

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