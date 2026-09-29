México

AICM alerta sobre cierre de vialidades en las inmediaciones de la Terminal 1: pide a usuarios anticipar su llegada

Una manifestación prevista cerca de Boulevard Puerto Aéreo podría complicar los traslados desde las 9:30 horas de este martes

CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2022.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, pospuso indefinidamente la revisión de seguridad aeronáutica para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recupere la categoría 1. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2022.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, pospuso indefinidamente la revisión de seguridad aeronáutica para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recupere la categoría 1. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
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El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) pidió a los pasajeros con vuelos programados para este martes 29 de septiembre salir con anticipación hacia la Terminal 1, ante posibles afectaciones al tránsito en sus accesos.

En un aviso publicado a las 8:40 horas, el aeropuerto informó que alrededor de las 9:30 horas se prevé una manifestación en las inmediaciones de Boulevard Puerto Aéreo. La movilización podría generar complicaciones para quienes se dirijan a la terminal en automóvil, taxi o transporte por aplicación.

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El comunicado no confirma un cierre vial ni precisa qué calles podrían bloquearse. El AICM recomendó considerar tiempo adicional para el traslado, seguir sus canales institucionales y consultar directamente con la aerolínea el estatus de cada vuelo.

¿Qué accesos a la Terminal 1 podrían verse afectados?

La advertencia se concentra en las inmediaciones de Boulevard Puerto Aéreo, una zona de paso para conductores que se aproximan al aeropuerto. Si la manifestación ocupa carriles o provoca desvíos, los tiempos de llegada a la Terminal 1 podrían aumentar.

Hasta la emisión del aviso, el AICM no había señalado una duración estimada de la protesta ni informado que las operaciones aéreas estuvieran suspendidas. Por ello, los pasajeros deben distinguir entre una posible demora para llegar al aeropuerto y un cambio en el horario de su vuelo: la aerolínea es la que puede confirmar este último dato.

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Quienes viajen este martes pueden revisar su pase de abordar para confirmar la terminal de salida y mantener a mano los datos de su vuelo. El aeropuerto también pidió permanecer atentos a sus medios institucionales, donde podría publicar nuevas indicaciones conforme cambien las condiciones de tránsito.

Alternativas viales para los conductores que van al AICM

El aeropuerto no publicó una ruta alterna oficial en el aviso. Para los conductores, la opción dependerá del punto desde el que salgan y de las calles que permanezcan abiertas cuando se acerquen a la Terminal 1.

Si una aplicación de navegación marca congestión en Boulevard Puerto Aéreo, conviene revisar los accesos hacia la zona aeroportuaria por Avenida Oceanía o Eje 1 Norte antes de tomar un desvío. Estas vialidades no garantizan una entrada libre a la terminal: una protesta puede modificar la circulación en las calles cercanas en cuestión de minutos.

Para reducir el riesgo de perder el vuelo, los usuarios pueden tomar estas previsiones:

  • Salir con tiempo adicional respecto del traslado habitual, especialmente si deben documentar equipaje.
  • Consultar el tránsito en tiempo real antes de elegir una ruta y volver a revisarlo durante el trayecto.
  • Seguir las indicaciones de tránsito en la zona, en caso de que se habiliten desvíos.
  • Confirmar con la aerolínea si el vuelo conserva su horario y cuál es la hora límite para presentarse.

La recomendación del AICM aplica a quienes tienen vuelos programados hoy, martes 29 de septiembre. Como la manifestación fue anunciada como una previsión, el alcance de las afectaciones dependerá de cómo se desarrolle la movilización.

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