Un ualabí en peligro de extinción reapareció en Australia tras décadas sin registros

Los registros obtenidos mediante cámaras trampa y análisis genéticos confirmaron la presencia del nabarlek en dos zonas de Kimberley sin antecedentes científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de la Australian Wildlife Conservancy y la Corporación Aborigen Dambimangari confirmó la presencia del nabarlek en dos puntos de Australia Occidental donde no había registros científicos previos, según informó Smithsonian Magazine.

Los hallazgos se ubican en la región de Kimberley, donde este pequeño ualabí de roca no había sido documentado desde hacía medio siglo.

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La ecóloga Larissa Potter, de la Australian Wildlife Conservancy, señaló que los registros indican que la especie persiste en zonas hasta ahora desconocidas para los investigadores.

La organización conservacionista describió al nabarlek como un marsupial nocturno adaptado a acantilados, cuevas y grietas rocosas, hábitats donde su tamaño reducido y su coloración le permiten pasar inadvertido.

Las cámaras nocturnas y el ADN confirmaron la especie

El nabarlek es una de las especies de ualabíes de roca más pequeñas de Australia. Su cuerpo mide entre 30 y 35 centímetros y su peso se sitúa aproximadamente entre 1 y 1,6 kilogramos. Se desplaza por afloramientos de arenisca y granito con ayuda de almohadillas rugosas en las patas, que le dan adherencia sobre superficies inclinadas.

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Los nuevos registros del nabarlek en Kimberley son los primeros en más de cinco décadas en la parte continental del territorio Dambeemangaddee (Captura de video: YouTube)

El equipo instaló cinco cámaras activadas por movimiento en dos zonas del territorio indígena de Dambeemangaddee, en Kimberley. Las imágenes mostraron pequeños ualabíes, pero identificar a la especie exigió una verificación adicional porque el nabarlek se parece al monjón y comparte rasgos genéticos con el ualabí de roca de orejas cortas.

Los investigadores descartaron primero la presencia del ualabí de orejas cortas a partir de las fotografías. Después recolectaron heces en los sitios donde se habían obtenido las imágenes y realizaron análisis de ADN para diferenciar al nabarlek del monjón. Los resultados genéticos confirmaron que los animales registrados eran nabarleks.

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“Estos registros demuestran que la especie está más ampliamente distribuida de lo que se pensaba”, afirmó Potter en declaraciones citadas por Smithsonian Magazine. Para la ecóloga, ese dato favorece las perspectivas de conservación y supervivencia de la especie a largo plazo.

Kimberley concentra pocos registros recientes de nabarlek

La distribución teórica del nabarlek incluye sectores del norte y noroeste de Australia. Sin embargo, existen pocos registros confirmados dentro de esa extensa área. En Kimberley, una región de mesetas, ríos, cañones e islas frente a la costa norte de Australia Occidental, la especie se había documentado en menos de diez lugares del continente.

Kimberley concentra pocos registros recientes de nabarlek y la especie había sido documentada en menos de diez lugares del continente

La zona tiene más de 2.500 islas, aunque el nabarlek solo era conocido en cinco de ellas. Gran parte de los antecedentes en tierra firme procedía de especímenes de museo recolectados entre las décadas de 1950 y 1970, de acuerdo con Potter.

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Los nuevos registros son los primeros en más de cinco décadas en la parte continental del territorio Dambeemangaddee. El hallazgo no confirma todavía el tamaño ni la estabilidad de la población local, pero amplía el mapa conocido de la especie en un área con escasa información de campo.

En otro punto de Australia, el distrito del río Victoria, en el Territorio del Norte, no hay avistamientos de nabarlek desde hace 170 años. Los científicos consideran que allí podría haberse extinguido localmente.

Incendios y depredadores introducidos amenazan a la especie

El nabarlek permanece oculto durante el día en cuevas, salientes y fisuras rocosas. Sale de noche para alimentarse de hierbas, juncos, helechos y arbustos. Su comportamiento reservado y su baja densidad hacen difícil estimar sus poblaciones.

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Los conservacionistas buscan determinar cuántos nabarleks hay en Kimberley y evaluar su dieta, reproducción, diversidad genética y riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus amenazas figuran los cambios en los regímenes de incendios, que pueden modificar la vegetación y deteriorar los refugios rocosos. También preocupa la depredación de gatos asilvestrados, en especial en paisajes donde el hábitat está fragmentado.

La especie cuenta además con una característica poco común entre los ualabíes: puede reemplazar sus molares durante toda su vida. Potter indicó a Smithsonian Magazine que esa capacidad podría estar relacionada con una dieta compuesta por vegetación resistente.

Los conservacionistas buscan ahora determinar el número de animales presentes en Kimberley, su dieta, reproducción, diversidad genética y los riesgos que enfrentan. “Queremos saber más sobre ellos. ¿Es una población saludable?”, planteó Inga Pedersen, propietaria tradicional de Dambeemangaddee, en un comunicado citado por el medio estadounidense.

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