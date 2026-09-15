Ciencia

Un ualabí en peligro de extinción reapareció en Australia tras décadas sin registros

El hallazgo se produjo en dos zonas de Kimberley mediante cámaras trampa y análisis genéticos. Además, permitió ampliar el área conocida de distribución de estos pequeños marsupiales y aportó nuevos datos para evaluar su conservación

Tres pequeños marsupiales de pelaje marrón comen hojas de un arbusto verde rodeado de grandes rocas oscuras.
Los registros obtenidos mediante cámaras trampa y análisis genéticos confirmaron la presencia del nabarlek en dos zonas de Kimberley sin antecedentes científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un equipo de la Australian Wildlife Conservancy y la Corporación Aborigen Dambimangari confirmó la presencia del nabarlek en dos puntos de Australia Occidental donde no había registros científicos previos, según informó Smithsonian Magazine.

Los hallazgos se ubican en la región de Kimberley, donde este pequeño ualabí de roca no había sido documentado desde hacía medio siglo.

PUBLICIDAD

La ecóloga Larissa Potter, de la Australian Wildlife Conservancy, señaló que los registros indican que la especie persiste en zonas hasta ahora desconocidas para los investigadores.

La organización conservacionista describió al nabarlek como un marsupial nocturno adaptado a acantilados, cuevas y grietas rocosas, hábitats donde su tamaño reducido y su coloración le permiten pasar inadvertido.

Las cámaras nocturnas y el ADN confirmaron la especie

El nabarlek es una de las especies de ualabíes de roca más pequeñas de Australia. Su cuerpo mide entre 30 y 35 centímetros y su peso se sitúa aproximadamente entre 1 y 1,6 kilogramos. Se desplaza por afloramientos de arenisca y granito con ayuda de almohadillas rugosas en las patas, que le dan adherencia sobre superficies inclinadas.

PUBLICIDAD

Un pequeño marsupial de pelaje pardo y grisáceo permanece inclinado sobre una roca en un entorno de piedra
Los nuevos registros del nabarlek en Kimberley son los primeros en más de cinco décadas en la parte continental del territorio Dambeemangaddee (Captura de video: YouTube)

El equipo instaló cinco cámaras activadas por movimiento en dos zonas del territorio indígena de Dambeemangaddee, en Kimberley. Las imágenes mostraron pequeños ualabíes, pero identificar a la especie exigió una verificación adicional porque el nabarlek se parece al monjón y comparte rasgos genéticos con el ualabí de roca de orejas cortas.

Los investigadores descartaron primero la presencia del ualabí de orejas cortas a partir de las fotografías. Después recolectaron heces en los sitios donde se habían obtenido las imágenes y realizaron análisis de ADN para diferenciar al nabarlek del monjón. Los resultados genéticos confirmaron que los animales registrados eran nabarleks.

“Estos registros demuestran que la especie está más ampliamente distribuida de lo que se pensaba”, afirmó Potter en declaraciones citadas por Smithsonian Magazine. Para la ecóloga, ese dato favorece las perspectivas de conservación y supervivencia de la especie a largo plazo.

Kimberley concentra pocos registros recientes de nabarlek

La distribución teórica del nabarlek incluye sectores del norte y noroeste de Australia. Sin embargo, existen pocos registros confirmados dentro de esa extensa área. En Kimberley, una región de mesetas, ríos, cañones e islas frente a la costa norte de Australia Occidental, la especie se había documentado en menos de diez lugares del continente.

Ilustración en color de un marsupial pardo sobre rocas, con dos ejemplares más pequeños al fondo
Kimberley concentra pocos registros recientes de nabarlek y la especie había sido documentada en menos de diez lugares del continente

La zona tiene más de 2.500 islas, aunque el nabarlek solo era conocido en cinco de ellas. Gran parte de los antecedentes en tierra firme procedía de especímenes de museo recolectados entre las décadas de 1950 y 1970, de acuerdo con Potter.

Los nuevos registros son los primeros en más de cinco décadas en la parte continental del territorio Dambeemangaddee. El hallazgo no confirma todavía el tamaño ni la estabilidad de la población local, pero amplía el mapa conocido de la especie en un área con escasa información de campo.

En otro punto de Australia, el distrito del río Victoria, en el Territorio del Norte, no hay avistamientos de nabarlek desde hace 170 años. Los científicos consideran que allí podría haberse extinguido localmente.

Incendios y depredadores introducidos amenazan a la especie

El nabarlek permanece oculto durante el día en cuevas, salientes y fisuras rocosas. Sale de noche para alimentarse de hierbas, juncos, helechos y arbustos. Su comportamiento reservado y su baja densidad hacen difícil estimar sus poblaciones.

Un ualabí de pelaje grisáceo posado sobre rocas en el interior de una cueva oscura.
Los conservacionistas buscan determinar cuántos nabarleks hay en Kimberley y evaluar su dieta, reproducción, diversidad genética y riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus amenazas figuran los cambios en los regímenes de incendios, que pueden modificar la vegetación y deteriorar los refugios rocosos. También preocupa la depredación de gatos asilvestrados, en especial en paisajes donde el hábitat está fragmentado.

La especie cuenta además con una característica poco común entre los ualabíes: puede reemplazar sus molares durante toda su vida. Potter indicó a Smithsonian Magazine que esa capacidad podría estar relacionada con una dieta compuesta por vegetación resistente.

Los conservacionistas buscan ahora determinar el número de animales presentes en Kimberley, su dieta, reproducción, diversidad genética y los riesgos que enfrentan. “Queremos saber más sobre ellos. ¿Es una población saludable?”, planteó Inga Pedersen, propietaria tradicional de Dambeemangaddee, en un comunicado citado por el medio estadounidense.

Temas Relacionados

AnimalesAustraliaPeligro De ExtincionBiodiversidadMarsupialesNaturalezaVida SilvestreMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron un molar de mastodonte de 10.000 años en perfecto estado en California

Una geomorfóloga encontró por casualidad el fósil en un espacio natural del condado de San Mateo; los expertos lo califican como el ejemplar más completo y espectacular de la región

Hallaron un molar de mastodonte de 10.000 años en perfecto estado en California

Científicos alertan que la IA puede actuar como un “virus cognitivo”: los riesgos y las claves para un uso saludable

Un trabajo divulgado en ArXiv, aún sin revisión por pares, postula que la adopción excesiva de modelos de lenguaje puede debilitar capacidades cognitivas. Sus autores aclaran que la comparación no presenta a estas herramientas como una enfermedad

Científicos alertan que la IA puede actuar como un “virus cognitivo”: los riesgos y las claves para un uso saludable

Alcanzaban el tamaño de un edificio de seis pisos y dominaban los mares: el sorprendente hallazgo sobre el antepasado del pulpo

Una investigación de la Universidad de Hokkaido publicada en la revista Science reveló la existencia de gigantescos cefalópodos de casi 20 metros de longitud que ocupaban la cima del ecosistema oceánico hace más de 70 millones de años

Alcanzaban el tamaño de un edificio de seis pisos y dominaban los mares: el sorprendente hallazgo sobre el antepasado del pulpo

Descubrieron misteriosos agujeros en la superficie de Marte y los científicos de la NASA no lograron determinar su origen

El vehículo explorador que recorre el planeta rojo registró un conjunto de depresiones atípicas sobre el lecho rocoso del monte Sharp. Los especialistas del organismo espacial estadounidense analizan las fotografías

Descubrieron misteriosos agujeros en la superficie de Marte y los científicos de la NASA no lograron determinar su origen

La NASA diseña robots esféricos para llegar a las cuevas de la mayor luna de Saturno, un terreno inaccesible para vehículos terrestres

El proyecto SPARK busca desarrollar vehículos aéreos autónomos que puedan avanzar por grietas, pozos y túneles donde un explorador terrestre tendría dificultades

La NASA diseña robots esféricos para llegar a las cuevas de la mayor luna de Saturno, un terreno inaccesible para vehículos terrestres
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Ocultos entre cajas de fertilizante: así hallaron autoridades 217 litros de metanfetamina en La Paz, BC

La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal

Gala Montes sufre accidente en EEUU y en video arremete contra Donald Trump: “Casi me muero”

Sara dejó a su hijo en la escuela y fue acribillada en Sinaloa, era maestra de kinder

DEPORTES

Cristiano Ronaldo pidió expulsiones perpetuas a los hinchas que se burlaron de la muerte de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo pidió expulsiones perpetuas a los hinchas que se burlaron de la muerte de Diogo Jota

El cambio reglamentario en la competencia Hydrox tras el accidente escatológico de la atleta australiana que abrió un debate

Estremecedor: el amigo de Federico Martín Aramburu reconstruyó la noche del crimen y reveló la frase que le dijo el ex Puma antes de morir

Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: el gesto del abogado de uno de los acusados que sorprendió a la audiencia

El inspirador discurso de Alexander Zverev sobre su diabetes y la lucha de su madre tras ser campeón del US Open: “Esta enfermedad no nos va a definir”

ENTRETENIMIENTO

Murió Yuri Nakamura, estrella de 'Romantics Anonymous'

Murió Yuri Nakamura, estrella de 'Romantics Anonymous'

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales

“Gestioné muy mal mi relación con Hollywood, pero siempre para mi beneficio”: la particular autocrítica de Russell Crowe

Robots, desiertos e inteligencia artificial: 10 películas sobre el fin del mundo que marcaron al cine de ciencia ficción

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”