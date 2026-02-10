Ciencia

Los jabalíes híbridos en Fukushima: cómo el cruce con cerdos domésticos transformó la fauna tras el desastre nuclear

Un equipo de científicos en Japón analizó muestras genéticas de animales silvestres y domésticos en la zona evacuada tras la emergencia en 2011. Por qué los resultados abren nuevas vías para predecir y gestionar la evolución de especies

Guardar
El accidente nuclear de Fukushima
El accidente nuclear de Fukushima en 2011 liberó miles de animales domésticos en zonas rurales evacuadas de Japón (Archivo REUTERS/Bernadett Szabo)

En 2011, el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi obligó a evacuar extensas áreas rurales de Japón, lo que provocó la liberación de miles de animales domésticos en bosques y campos abandonados.

Muchos de esos animales, incluidos perros, gatos, vacas y aves de corral, quedaron a la deriva durante meses, pero los cerdos domésticos se adaptaron con especial rapidez a la vida en libertad.

Sin la presencia humana, los cerdos domésticos escaparon y entraron en contacto con los jabalíes silvestres que habitaban la región. Se dio lugar a una mezcla genética inesperada en la fauna local.

Los cerdos domésticos escaparon y
Los cerdos domésticos escaparon y se mezclaron genéticamente con jabalíes silvestres en los bosques de Fukushima (Hiroko Ishiniwa / Mukogawa Women's University, Japón)

Un nuevo estudio realizado por investigadores de Japón reveló que la línea materna de los cerdos domésticos aceleró el recambio genético en los jabalíes híbridos y diluyó rápidamente los genes porcinos. Fue publicado en la revista Journal of Forest Research.

La investigación estuvo liderada por el profesor Shingo Kaneko de la Universidad de Fukushima y el doctor Donovan Anderson del Instituto de Medicina de Emergencias Radiológicas de la Universidad de Hirosaki.

Las investigaciones utilizaron muestras genéticas
Las investigaciones utilizaron muestras genéticas de 191 jabalíes en Fukushima (JapanTrail Cam ArgentiNat)

Este hallazgo implica que la herencia materna juega un papel central en la evolución y el control de poblaciones híbridas, lo que puede transformar las estrategias para manejar animales invasores.

Además, ofrece nuevas herramientas para anticipar cómo reacciona la fauna ante cambios extremos en su entorno.

Cruce en la zona fantasma

En 2011 un tsunami arrasó
En 2011 un tsunami arrasó la costa noreste de Japón con olas de hasta 40 metros. Causó miles de muertes y devastación masiva (EFE/STR /Archivo)

El terremoto y el tsunami de marzo de 2011 devastaron la región y causaron el colapso de la central nuclear. Miles de habitantes debieron abandonar sus hogares y los animales domésticos quedaron sin resguardo, libres en el paisaje desierto.

Los cerdos domésticos salieron de las granjas y avanzaron hacia los campos y bosques vacíos, donde ya existían poblaciones de jabalíes. El encuentro de ambos grupos resultó inevitable ante la falta de barreras y vigilancia. Esta convivencia forzada llevó a que los cerdos y los jabalíes se cruzaran, algo raro en condiciones normales.

La situación creó un escenario sin precedentes para observar el impacto de la hibridación en la vida silvestre. El equipo científico entendió que tenía ante sí un experimento natural único, una oportunidad para aprender cómo la mezcla entre especies afecta al equilibrio ecológico.

El árbol genealógico en el bosque

Los científicos identificaron una rápida
Los científicos identificaron una rápida dilución de genes porcinos en los híbridos gracias a la línea materna de los cerdos domésticos (Freepik)

Los investigadores recolectaron muestras genéticas de 191 jabalíes y 10 cerdos domésticos entre 2015 y 2018.

Analizaron el ADN mitocondrial, que se transmite solo por vía materna, junto con marcadores nucleares que reflejan la mezcla de genes.

El análisis permitió identificar qué híbridos descendían de madres cerdas domésticas y cuáles de madres jabalíes. Descubrieron que muchos de estos animales ya se encontraban a más de cinco generaciones del cruce original.

El equipo utilizó modelos de genética de poblaciones para analizar la proporción de genes porcinos en los híbridos.

El análisis de ADN mitocondrial
El análisis de ADN mitocondrial reveló que los híbridos descendientes de madres cerdas domésticas tenían menos genes porcinos que los descendientes de madres jabalíes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que los jabalíes con ascendencia materna de cerdo doméstico tenían menos genes porcinos que los híbridos con madres jabalíes.

La explicación está en el ciclo reproductivo: las cerdas domésticas pueden tener crías varias veces al año, a diferencia de los jabalíes, que solo se reproducen una vez por año. Esto aceleró la renovación generacional y diluyó los genes de cerdo doméstico en pocas generaciones.

Los investigadores señalaron que los resultados demuestran que la naturaleza puede cambiar rápido cuando las condiciones lo permiten, como sucedió en Fukushima tras el desastre nuclear.

La naturaleza mostró una rápida
La naturaleza mostró una rápida capacidad de adaptación genética tras el desastre nuclear, generando valiosos datos para estrategias de conservación y control faunístico (Urasumaru - ArgentiNat)

La conclusión principal del equipo fue que la herencia materna de los cerdos domésticos aceleró la pérdida de genes porcinos en los jabalíes híbridos.

Este mecanismo hizo que, en pocos años, la mayoría de los híbridos parecieran jabalíes puros, aunque conservaran rastros de su origen doméstico.

Este descubrimiento ofrece un nuevo enfoque para gestionar especies invasoras y controlar su expansión. También ayuda a entender cómo los cambios drásticos en el entorno pueden transformar la genética de la fauna en muy poco tiempo.

Temas Relacionados

FukushimaHibridaciónHibridación genéticaJabalíesJabalí japonésCerdosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué un fármaco contra la obesidad podría cambiar el tratamiento de la artrosis

Un estudio experimental y un ensayo clínico piloto, destacado por el médico Eric Topol, indican que la semaglutida logró reprogramar el metabolismo del cartílago y ralentiza el daño articular incluso sin pérdida de peso

Por qué un fármaco contra

Las huellas humanas en el clima: desde el calentamiento de la atmósfera al impacto en las profundidades del océano

Un estudio reciente demuestra que las mediciones satelitales y oceánicas identifican patrones térmicos que solo pueden explicarse por la acción humana sobre el clima

Las huellas humanas en el

Hallan una conexión entre el ejercicio intenso y la reducción de los ataques de pánico

Científicos de la Universidad de San Pablo, en Brasil, descubrieron una alternativa eficaz para quienes conviven con el trastorno y buscan mejorar su bienestar físico y emocional a largo plazo

Hallan una conexión entre el

La extensión del bosque boreal aumenta por el calentamiento global: su impacto en la absorción de carbono

Un equipo internacional de científicos utilizó imágenes satelitales de alta resolución para analizar cómo los árboles jóvenes en latitudes del norte ocupan nuevas áreas, almacenan millones de toneladas y modifican el balance climático

La extensión del bosque boreal

Un globo científico de la NASA sobrevoló la Antártida en busca de partículas cósmicas: analizan los datos

La expedición logró recuperar más de 50 terabytes de información inédita tras 23 días de operaciones en el continente blanco

Un globo científico de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés:

Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés: “Para hacer un arroz tres delicias, deja el grano en remojo y con agua fría unos 30 minutos”

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: vehículo descompuesto sobre Circuito Interior a la altura de calle Wagner, colonia Vallejo

La fruta rica en vitaminas A, C y E que protege tus ojos de las cataratas, la radiación UV y el envejecimiento

Trasplante cardíaco exitoso: paciente es dada de alta en apenas dos semanas luego de complicada operación

Consejo de Estado ordenó a EPM pagar $781.000 millones a Hidroituango: cuál es la razón

INFOBAE AMÉRICA
Jose Mari Manzanares da la

Jose Mari Manzanares da la cara por Cayetano Rivera ante su affaire con Tamara Gorro

Israel asegura haber destruido en el sur de Siria un "almacén de armas" de un grupo islamista de Líbano

Pau Quesada: "Tenemos el foco en hacer 90 minutos perfectos ante el Paris FC"

Feijóo comparte las críticas de Felipe González: "Esto no es el PSOE, es otra cosa"

LaLiga y Solán de Cabras ponen en valor la importancia de la hidratación mineral para el rendimiento

ENTRETENIMIENTO

Exponen conversación privada entre Kim

Exponen conversación privada entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante el Super Bowl: “No llevo a cualquier chica a conocer a mi mamá”

“Decía que debía comer menos”: Margot Robbie revela el incómodo regalo que recibió de un excompañero de reparto

Las letras explícitas de Bad Bunny generan indignación en el público angloparlante: “Pura degeneración”

Los secretos detrás del campo de caña en el show de Bad Bunny del Super Bowl LX: “Había gente llorando, sufriendo ataques de pánico”

“Un lugar para soñar” reveló el tráiler de su séptima temporada