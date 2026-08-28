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América vs Puebla, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El cuadro de Coapa vuelve a la cancha para disputar la fecha 6 y aquí te contamos cómo seguir el encuentro

Escudo del Club América a la izquierda y del Club Puebla a la derecha, separados por las letras VS en dorado sobre el césped de un estadio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Club América vuelve a la actividad en el Apertura 2026 después de conseguir su boleto a las semifinales de la Leagues Cup.

Las Águilas recibirán al Puebla en el Estadio Banorte, en un duelo que pondrá frente a frente a dos de los equipos que ocupan los primeros puestos de la clasificación.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega como líder del campeonato con 12 puntos, luego de cuatro victorias en las primeras cinco jornadas. Su rival también atraviesa un buen momento, pues La Franja suma 10 unidades y buscará aprovechar la visita a la capital para acercarse a la cima.

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América vs Puebla: fecha y horario

(Jesús Avilés / Infobae México)
(Jesús Avilés / Infobae México)

El partido se disputará este sábado 29 de agosto, como parte de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Banorte.

¿Dónde ver América vs Puebla en vivo?

América dio a conocer la lista de precios de los boletos para su partido contra Puebla en el Estadio Banorte (REUTERS)
(REUTERS)

Los aficionados podrán seguir el partido entre las Águilas y La Franja a través de diferentes opciones de transmisión.

Canal 5 contará con la señal del encuentro en televisión abierta, mientras que también estará disponible mediante TUDN y ViX Premium.

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