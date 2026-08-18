Apoyo para universitarios 2026: cómo obtener el beneficio de 3 mil pesos y dónde está disponible

Entre los requisitos para poder inscribirse es indispensable contar con promedio mínimo de 9 (X@SEducacionVer)

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La Secretaría de Educación de Veracruz lanzó la convocatoria “Estímulos Educativos 2026” dirigida a estudiantes de instituciones públicas de educación superior con desempeño académico sobresaliente. El programa contempla un pago único de 3,000 pesos para quienes cumplen con los requisitos.

La beca está disponible para estudiantes de Técnico Superior Universitario (TSU) y licenciatura que hayan concluido su primer periodo escolar, permanezcan inscritos y no hayan egresado de su institución.

Requisitos y cómo inscribirse

Entre los requisitos principales se encuentra obtener un promedio mínimo de 9.0, comprobable mediante boleta, constancia de calificaciones o documento equivalente.

Las y los interesados pueden consultar la convocatoria en www.sev.gob.mx/becas y registrar su solicitud en el portal https://sisbest.sev.gob.mx. La fecha límite para el registro es el 6 de septiembre.

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La convocatoria forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de Veracruz para reconocer la excelencia académica y fomentar la continuidad educativa en el nivel superior.

La convocatoria forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de Veracruz para reconocer la excelencia académica y fomentar la continuidad educativa en el nivel superior

La convocatoria forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de Veracruz para reconocer la excelencia académica y fomentar la continuidad educativa en el nivel superior

Proceso de registro y solicitud

El registro requiere la creación de un usuario y contraseña, el llenado de un formulario con datos verídicos, la revisión y firma autógrafa de la solicitud, así como la carga de documentos en PDF, con un tamaño máximo de 500 KB por archivo. Al concluir el proceso, el sistema entrega un folio de registro que debe conservarse.

El periodo para registrarse abarca del 31 de julio al 6 de septiembre de 2026. La SEV analiza y selecciona a los beneficiarios conforme a los requisitos de la convocatoria.

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Para poder acceder a la beca se necesita tener promedio mínimo de 9 (@SEducacionVer)

El proceso es en línea mediante el portal https://sisbest.sev.gob.mx. El solicitante mayor de edad, o en caso de menores, su madre, padre o tutor deben:

Crear usuario y contraseña en el portal. Llenar el formulario con datos correctos. Revisar y firmar la solicitud (firma autógrafa, no digital). Cargar documentos en formato PDF, cada archivo con peso máximo de 500 KB. Obtener y conservar el folio de registro que genera el sistema.

La convocatoria forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de Veracruz para reconocer la excelencia académica y fomentar la continuidad educativa en el nivel superior

Etapas del proceso

Publicación de convocatoria: 31 de julio de 2026 en el portal de la SEV.

Registro de solicitudes en línea: 31 de julio al 6 de septiembre de 2026.

Análisis y selección: De acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

Resultados y pago

Los resultados estarán disponibles a partir del 22 de octubre de 2026 en el mismo portal, mediante consulta con la CURP del solicitante. La asignación de apoyos depende del presupuesto y la cantidad de interesados.

El pago se realizará en una sola exhibición, mediante orden de pago descargable o por otro medio definido por la Oficialía Mayor de la SEV.