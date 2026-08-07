México
Agregar Infobae enGoogle

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
Guardar

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

PUBLICIDAD

Para este viernes se pronóstica una temperatura máxima de 25° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 15 km/h , por su parte, la nubosidad será de 41% con probabilidad de lluvia del 20% antes del anochecer.

El clima en la ciudad veracruzana

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

Carlos Trejo fue confirmado como el primer granjero de la segunda temporada del programa, que inicia transmisiones este 6 de septiembre

Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

Qué autos descansan por el Hoy No Circula de este viernes en CDMX y Edomex

Que un carro circule o no este viernes en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco depende de su holograma y de la terminación de su placa

Qué autos descansan por el Hoy No Circula de este viernes en CDMX y Edomex

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este viernes 7 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este viernes 7 de agosto

Programa Bienestar y Plenitud 2026: fechas, requisitos y calendario completo de pagos en agosto

El apoyo bimestral de 3 mil pesos se entrega de forma escalonada en la tarjeta de los beneficiarios de 63 y 64 años

Programa Bienestar y Plenitud 2026: fechas, requisitos y calendario completo de pagos en agosto

Rescatan a mujer privada de la libertad en San Luis Potosí: detienen a dos hombres y aseguran arsenal

Parte del decomiso fueron seis armas largas, cargadores, cartuchos y una camioneta

Rescatan a mujer privada de la libertad en San Luis Potosí: detienen a dos hombres y aseguran arsenal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

Cae “El Plátano”, presunto extorsionador y objetivo prioritario en Edomex: FGJEM lo vincula con célula criminal del CJNG

Ángel Aguirre buscó un acercamiento con Claudia Sheinbaum un año antes de su detención por el caso Ayotzinapa

Integrante del CJNG admite en documental que “El 03” es su nuevo líder y advierte: “Quien desafíe su poder será castigado”

Vivian de la Torre y Érika: Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y empleada de Valeria Márquez en el feminicidio

ENTRETENIMIENTO

Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

Grupo Frontera confirma concierto gratuito en Guadalajara: sede, horario y todo lo que se sabe

Nicola Porcella rompió el silencio sobre el mensaje a Brianda en La Casa de los Famosos México 2026: “La próxima ya no lo hago”

Detienen en la frontera a expolicía de Texas acusado de asesinar a familia mexicana para escapar con su hijo

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

DEPORTES

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles

¡Tetracampeonas! México gana la medalla de oro en Centroamericanos tras épica victoria en penales sobre Colombia