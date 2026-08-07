Por qué algunas personas atraen más a los mosquitos que otras

Un estudio publicado en iScience determinó que no existe un “imán universal” que atraiga a todos los mosquitos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Son muchas las personas que experimentan la sensación de que los mosquitos las eligen constantemente a ellas para picarlas, mientras que a otras personas casi nunca les pican, incluso cuando ambas se encuentran compartiendo exactamente el mismo ambiente. Esta diferencia, que la mayoría de las veces parece tratarse solo de una mera impresión personal, desde hace varios años viene generando preguntas dentro de la comunidad científica.

Las investigaciones anteriores ya habían encontrado una relación entre ese fenómeno y tanto el olor corporal como las bacterias que habitan en la piel de las personas. Sin embargo, todavía permanecía sin respuesta una pregunta fundamental: si entre los seres humanos existen personas irresistibles para cualquier mosquito o si, por el contrario, cada especie de mosquito tiene sus propias preferencias individuales.

PUBLICIDAD

Recientemente, un estudio publicado en la revista iScience sumó una respuesta a ese interrogante. En esa investigación se determinó que no hay un “imán universal” que atraiga a todos los mosquitos y que, en realidad, cada una de las especies se siente atraída por combinaciones diferentes y particulares de olores producidos por los seres humanos.

Detalles de la investigación

Esta investigación fue realizada por un grupo de científicos de Florida International University utilizando 119 voluntarios residentes en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. El equipo de investigadores analizó cómo reaccionaban tres especies de mosquitos conocidas por su capacidad de transmitir enfermedades: Aedes aegypti, Aedes albopictus y Culex quinquefasciatus.

PUBLICIDAD

Aedes aegypti mostró una leve preferencia por los hombres, mientras que las otras especies no registraron diferencias por sexo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo divulgado en la revista iScience, a cada uno de los participantes se le pidió que colocara un brazo dentro de una cámara experimental especialmente diseñada para medir cuán atractivos resultaban los olores de su piel para los mosquitos. Al mismo tiempo, los científicos examinaron la composición química presente en la piel y las bacterias existentes en el antebrazo de quienes participaban en el estudio.

Ninguna de las personas analizadas resultó estar entre el 10% más atractivo para las tres especies de mosquitos al mismo tiempo, un hallazgo que permitió descartar la hipótesis de que existe un perfil humano que resulta irresistible para todos los mosquitos.

PUBLICIDAD

Preferencias que dependen de la especie

El estudio reveló que la especie Aedes aegypti manifestó una leve preferencia por los hombres, mientras que las otras dos especies que se analizaron no mostraron diferencias de atracción según el sexo de las personas. También se observaron diferencias respecto a los olores vinculados con una mayor o menor atracción para los insectos.

De acuerdo con lo reportado por iScience, tanto Aedes aegypti como Culex quinquefasciatus mostraron menor atracción hacia las personas cuyos cuerpos presentaban niveles más elevados de ciertos tipos de alcoholes cíclicos y monoterpenos, unos compuestos aromáticos que suelen encontrarse habitualmente en las sustancias vegetales. En contraposición, Aedes albopictus tuvo mayor preferencia por perfiles donde predominaba la presencia de cetonas.

PUBLICIDAD

La investigación mostró que cada especie de mosquito responde a combinaciones distintas de olor corporal y bacterias en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto indica que cada una de las especies respondió ante señales químicas diferentes, lo que refuerza la idea de que los mosquitos no aplican una sola regla general al momento de elegir a qué persona picar.

La influencia de las bacterias presentes en la piel

Los investigadores lograron identificar un total de 246 tipos distintos de microbios en la piel de los participantes. De todos ellos, tres tipos aparecieron vinculados a la atracción de las tres especies de mosquitos estudiadas: Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum y una variante específica de Staphylococcus epidermidis.

Por otra parte, se observó que las personas que resultaron menos atractivas para Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus tenían en su piel cantidades mayores de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que no se encontró en aquellos voluntarios que fueron los más picados por esas especies de mosquitos.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo publicado por iScience, esta investigación demuestra que los mosquitos pueden discriminar entre diferentes personas a partir de combinaciones específicas que involucran tanto el olor corporal como los microorganismos presentes en la piel. El descubrimiento abre un nuevo camino para profundizar la comprensión sobre las picaduras de mosquitos y diseñar estrategias de prevención que sean más precisas y personalizadas.