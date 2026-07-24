Ciencia

De héroes espaciales a celebridades: la vida de los astronautas tras el viaje a la Luna en Artemis II

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completaron el viaje tripulado más lejano realizado hasta ahora y, tras su regreso, se integraron a actividades públicas, colaboraciones científicas y proyectos tecnológicos en distintos países

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La misión Artemis II marcó el regreso de astronautas a la órbita lunar en el siglo XXI NASA/Handout via REUTERS
La misión Artemis II marcó el regreso de astronautas a la órbita lunar en el siglo XXI NASA/Handout via REUTERS

Durante nueve días de abril, cuatro astronautas viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano. La misión Artemis II de la NASA dejó como resultado inmediato el regreso de los primeros humanos que orbitan la Luna en el siglo XXI. El impacto, transmitido en directo y seguido por millones, reactivó la fascinación global por la exploración espacial.

La repercusión social fue notable y esto fue lo que analizó un reciente artículo en la revista científica Nature.

“Los astronautas son personas y podemos identificarnos con ellos”, explicó Libby Jackson, responsable de espacio en el Science Museum de Londres. Los protagonistas no tardaron en convertirse en referentes: Koch, por ejemplo, sumó millones de seguidores en Instagram relatando su vida cotidiana, mientras Hansen fue invitado a lanzar la primera bola en un partido de béisbol en Toronto.

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La tripulación formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen no solo completó un recorrido lunar, sino que rompió récords de distancia y marcó un nuevo hito en la era espacial. El grupo recorrió el lado oculto de la Luna a bordo de la nave Orion, dando forma a un capítulo inédito para la ciencia y la tecnología. Al regresar, el reconocimiento fue inmediato: encuentros con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y figuras mediáticas como Oprah Winfrey.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen formaron la tripulación histórica REUTERS/Nicolas Economou
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen formaron la tripulación histórica REUTERS/Nicolas Economou

La vida después de la misión: entre celebridades y nuevos caminos

El retorno a la vida en la Tierra abre una pregunta inevitable: ¿qué caminos siguen quienes han experimentado la inmensidad lunar? Para Susan Kilrain, exastronauta y piloto del transbordador espacial, el éxito tras una misión espacial depende de no limitarse a ese único rol. “Quienes realmente logran una carrera exitosa después de volar al espacio son aquellos para quienes ser astronauta no los definió por completo”, explicó en diálogo con Nature. Kilrain, quien comandó dos misiones de la NASA en 1997, diversificó su carrera entre la Marina, la industria tecnológica y la escritura.

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La experiencia de los miembros de Artemis II es un ejemplo. Desde actividades deportivas hasta apariciones públicas, los astronautas han asumido el desafío de mantenerse activos fuera del ámbito estrictamente científico.

Christina Koch se ha dedicado a deportes como el surf en la costa de California y el pickleball en Carolina del Norte. Jeremy Hansen participó en eventos deportivos de gran visibilidad, y Reid Wiseman junto a Victor Glover llevaron el balón oficial a un partido de la Copa Mundial en Houston.

El viaje a bordo de Orion recorrió el lado oculto de la Luna y rompió récords de distancia NASA/Handout via REUTERS
El viaje a bordo de Orion recorrió el lado oculto de la Luna y rompió récords de distancia NASA/Handout via REUTERS

De la órbita lunar al sector privado y la divulgación

El fenómeno de los astronautas convertidos en figuras públicas no es nuevo, aunque adquiere nuevas dimensiones en la era digital. Más de 780 personas han viajado al espacio desde el inicio de la era espacial. Muchos, tras completar sus misiones, se suman al sector académico o la industria privada. Algunas figuras, como Chris Hadfield en Canadá, se destacan como asesores universitarios en programas aeroespaciales. Otros eligen el sector comercial, colaborando con empresas como Axiom Space, que organiza viajes privados a la Estación Espacial Internacional.

La tendencia a participar en causas sociales también se refleja en la trayectoria de Liu Yang, la primera astronauta china, quien intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hablar sobre igualdad de género.

La misión Artemis II fue diseñada para probar la resistencia y las capacidades del vehículo Orion en un entorno real. La tripulación permaneció nueve días en el espacio, una cifra que demuestra la robustez de la ingeniería detrás del programa. Este tipo de misiones, que combinaron tecnología de vanguardia y entrenamiento intensivo, buscan allanar el camino para futuras expediciones con el objetivo de establecer una presencia humana permanente en la Luna.

La repercusión mediática y científica de Artemis II ha renovado la conversación global sobre la importancia de la exploración espacial y el papel de los astronautas como referentes sociales y promotores de la investigación tecnológica. Muchos de los protagonistas de la misión ya exploran nuevos proyectos, tanto en el ámbito público como privado, mientras la humanidad se prepara para nuevos desafíos fuera de la Tierra.

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